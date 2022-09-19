Сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса, 7 дней 2022

Реки Лоймола и Укса протекают параллельно относительно друг друга, но несмотря на это, характер у них совсем разный. На Лоймоле вы не найдёте порогов высокой сложности, что делает её отличным вариантом для новичков.

Сплав же по реке Укса – приключение для экстремалов. На этом маршруте вас ждут пороги 3-4 категории сложности – вот уж заряд эмоций и энергии на долгое время! Некоторые падуны называют водопадами, что неудивительно, ведь перепад высот в них может достигать до 2,5 метров! Во время стоянок вы сможете сполна насладиться живописными карельскими пейзажами – они порадуют глаз и помогут перевести дух после захватывающих приключений на воде!

Группа: от 10 до 16 человек

Возрастные ограничения: 18 +