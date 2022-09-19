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Сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса, 7 дней 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Реки Лоймола и Укса протекают параллельно относительно друг друга, но несмотря на это, характер у них совсем разный. На Лоймоле вы не найдёте порогов высокой сложности, что делает её отличным вариантом для новичков.

Сплав же по реке Укса – приключение для экстремалов. На этом маршруте вас ждут пороги 3-4 категории сложности – вот уж заряд эмоций и энергии на долгое время! Некоторые падуны называют водопадами, что неудивительно, ведь перепад высот в них может достигать до 2,5 метров! Во время стоянок вы сможете сполна насладиться живописными карельскими пейзажами – они порадуют глаз и помогут перевести дух после захватывающих приключений на воде! 

Группа: от 10 до 16 человек

Возрастные ограничения: 18 +

Программа тура

День 1
День заезда, инструктаж, сплав по маршруту (21 км)

Встреча в г. Петрозаводске на перроне ж/д вокзала около 07:50, по времени прибытия поезда №18  (Москва-Петрозаводск).

Завтрак в кафе (шведский стол).

Автобусный переезд к месту начала сплава (170 км).

Подготовка снаряжения к выходу на воду, инструктаж по технике безопасности.

Обед в  полевых условиях, 

Сплав на катамаранах по маршруту: п. Лоймола – 6 шивер (1 и 2 к.с.) – старый мост (урочище Вярякоски) -  2 шиверы (1 к.с.) - 2 шиверы (1 к.с.) – пор. Веер (3 к.с.) – порог (1 к.с.) – оз. Корпиярви – шивера (1 к.с.) – порог «Ядрена вошь» – 4 шиверы (1 к.с.) – пор. «Раякоски»– шивера (1 к.с.) – оз. Сарияври (21 км). 

Ужин.

Ночевка в полевых условиях.

День 2
Сплав по маршруту (14 км), порог Табун 3-4 к.с.

Завтрак.

Сплав на катамаранах по маршруту: оз. Сариярви – шивера (1 к.с.) – порог «Цис» (2 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – порог «Табун» (3-4 к.с.) – 3 шиверы (1 к.с.) – оз. Ораваярви –  оз. Хисъярви (14 км). 

В пути нас ждет перекус. 

Порог Табун самый сильный порог на реке Лоймола, общая протяженность 250-300 м. 

Ужин.

Ночевка в палатках.

День 3
Сплав по маршруту (13 км), переход по озерам под мотором

Завтрак.

Сплав по маршруту: оз. Хисъярви – оз. Калаярви – оз. Ивкожское (13 км).

В пути - перекус. 

Переход по озерам под мотором. 

Ужин.

Проводим время с группой у костра: поем песни под гитару, играем в настолки, просто разговариваем по душам, делимся впечатлениями от прожитого дня. 

Ночевка в палатках.

День 4
Сплав по маршруту (12 км)

Завтрак.

Подготовка снаряжения к выходу на реку Укса. Подробный инструктаж.

Обед.

Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к.с.) – пор. Лестница (2 к.с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к.с.) (12 км). На спокойных участках реки используется мотор.

Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение. В формах Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток». Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников. Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности.

Ужин.

Ночевка в палатках.

День 5
Сплав по маршруту (14 км), мастер-класс по приготовлению форели

Завтрак.

Сплав по следующему маршруту: пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») – пор. Мельница (4 к.с.). 

Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь (14 км).

На спокойных участках используем мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.  Прямо на катамаранах устраиваем перекус.

Мастер-класс по приготовлению карельской форели. Готовьте камеры телефонов, диктофон и блокноты с ручками, чтобы запечатлеть этот процесс.  Отправляясь за город у Вас будет чем удивить своих друзей.  Вот уж правда, лучше один раз увидеть!

Ужин.

Ночевка в палатках.

День 6
Дневка на пороге Розовый слон

Завтрак.

Дневка на пороге Сирнитсанкоски («Розовый Слон»).

Катаемся на порогах до упада, отдыхаем и паримся в баньке.

Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня Мобиба – это лучший способ снять усталость в условиях похода. «Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Ужин  у костра: приготовим  мясо и овощи на гриле и сварим ароматный глинтвейн.

Создаем уютную атмосферу своими руками: поем песни под гитару, играем в игры и наслаждаемся происходящим под треск костра и звуки ночного леса.

Ночевка в палатках.

День 7
Сплав по маршруту (10 км), баня

Завтрак.

Сплав на катамаранах и рафтах до д. Ууксу: пор. Мельница (4 к.с.) – пор. Каньон (3-4 к.с.) – пор. Храмина (4 к.с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – д. Ууксу (10 км).

В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа. 

Наше приключение подходит к завершению. Добравшись до д. Уукса, сдаем снаряжение.

Баня.

Обед в кафе.

Трансфер в г. Петрозаводск, 230 км.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • работа инструкторов
  • прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
  • прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • баня и обед в последний день программы

Оплачивается отдельно

  • железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
    • Оплачивается по желанию при бронировании тура:
  • неопреновый костюм - 2500 руб./тур.
  • спальный мешок (температура комфорт +6, экстрим 0) – 500 руб./тур. 
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)

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