Сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса, 7 дней 2022
Реки Лоймола и Укса протекают параллельно относительно друг друга, но несмотря на это, характер у них совсем разный. На Лоймоле вы не найдёте порогов высокой сложности, что делает её отличным вариантом для новичков.
Сплав же по реке Укса – приключение для экстремалов. На этом маршруте вас ждут пороги 3-4 категории сложности – вот уж заряд эмоций и энергии на долгое время! Некоторые падуны называют водопадами, что неудивительно, ведь перепад высот в них может достигать до 2,5 метров! Во время стоянок вы сможете сполна насладиться живописными карельскими пейзажами – они порадуют глаз и помогут перевести дух после захватывающих приключений на воде!
Группа: от 10 до 16 человек
Возрастные ограничения: 18 +
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Петрозаводске на перроне ж/д вокзала около 07:50, по времени прибытия поезда №18 (Москва-Петрозаводск).
Завтрак в кафе (шведский стол).
Автобусный переезд к месту начала сплава (170 км).
Подготовка снаряжения к выходу на воду, инструктаж по технике безопасности.
Обед в полевых условиях,
Сплав на катамаранах по маршруту: п. Лоймола – 6 шивер (1 и 2 к.с.) – старый мост (урочище Вярякоски) - 2 шиверы (1 к.с.) - 2 шиверы (1 к.с.) – пор. Веер (3 к.с.) – порог (1 к.с.) – оз. Корпиярви – шивера (1 к.с.) – порог «Ядрена вошь» – 4 шиверы (1 к.с.) – пор. «Раякоски»– шивера (1 к.с.) – оз. Сарияври (21 км).
Ужин.
Ночевка в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах по маршруту: оз. Сариярви – шивера (1 к.с.) – порог «Цис» (2 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – порог «Табун» (3-4 к.с.) – 3 шиверы (1 к.с.) – оз. Ораваярви – оз. Хисъярви (14 км).
В пути нас ждет перекус.
Порог Табун самый сильный порог на реке Лоймола, общая протяженность 250-300 м.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Завтрак.
Сплав по маршруту: оз. Хисъярви – оз. Калаярви – оз. Ивкожское (13 км).
В пути - перекус.
Переход по озерам под мотором.
Ужин.
Проводим время с группой у костра: поем песни под гитару, играем в настолки, просто разговариваем по душам, делимся впечатлениями от прожитого дня.
Ночевка в палатках.
Завтрак.
Подготовка снаряжения к выходу на реку Укса. Подробный инструктаж.
Обед.
Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к.с.) – пор. Лестница (2 к.с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к.с.) (12 км). На спокойных участках реки используется мотор.
Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение. В формах Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток». Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников. Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Завтрак.
Сплав по следующему маршруту: пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») – пор. Мельница (4 к.с.).
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь (14 км).
На спокойных участках используем мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами. Прямо на катамаранах устраиваем перекус.
Мастер-класс по приготовлению карельской форели. Готовьте камеры телефонов, диктофон и блокноты с ручками, чтобы запечатлеть этот процесс. Отправляясь за город у Вас будет чем удивить своих друзей. Вот уж правда, лучше один раз увидеть!
Ужин.
Ночевка в палатках.
Завтрак.
Дневка на пороге Сирнитсанкоски («Розовый Слон»).
Катаемся на порогах до упада, отдыхаем и паримся в баньке.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня Мобиба – это лучший способ снять усталость в условиях похода. «Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин у костра: приготовим мясо и овощи на гриле и сварим ароматный глинтвейн.
Создаем уютную атмосферу своими руками: поем песни под гитару, играем в игры и наслаждаемся происходящим под треск костра и звуки ночного леса.
Ночевка в палатках.
Завтрак.
Сплав на катамаранах и рафтах до д. Ууксу: пор. Мельница (4 к.с.) – пор. Каньон (3-4 к.с.) – пор. Храмина (4 к.с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – д. Ууксу (10 км).
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
Наше приключение подходит к завершению. Добравшись до д. Уукса, сдаем снаряжение.
Баня.
Обед в кафе.
Трансфер в г. Петрозаводск, 230 км.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- баня и обед в последний день программы
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск Оплачивается по желанию при бронировании тура:
- неопреновый костюм - 2500 руб./тур.
- спальный мешок (температура комфорт +6, экстрим 0) – 500 руб./тур.
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
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