Майский отдых в Карелии 2022

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50). Гид встречает с табличкой «Майские праздники».

Гости, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если гости приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае - завтрак самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Прогулка по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с элементами карельской кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

Размещение в выбранном отеле города:

гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.

отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*- комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.

отель «Фрегат» 4* - новый отель 4* с уникальным дизайном, расположен в живописном месте на набережной Онежского озера рядом с историческим центром города.

За дополнительную плату по желанию предлагаем Сафари на квадроциклах, 2 часа (заявка и оплата при бронировании тура).

Квадроцикл позволит вам наиболее тесно войти в контакт с природой и местным колоритом карельского мира и даст возможность добраться до затерянных и, возможно, ранее недосягаемых уголков! Маршруты проложены как с элементами экстремальных участков бездорожья, лесных затерянных троп, заболоченных участков, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.