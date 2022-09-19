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Майский отдых в Карелии 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Насыщенная программа тура позволит провести незабываемые майские выходные в Карелии.

Вас ждёт:

  • размещение на выбор: гостиница 3* или 4* в Петрозаводске
  • питание - полупансион: 3 завтрака и 3 обеда
  • обзорная экскурсия по столице Карелии - Петрозаводску
  • экскурсия в частную галерею Татьяны Калининой Дом куклы
  • посещение центра шунгита - уникального минерала, который добывают только в Карелии
  • экскурсия в заповедник Кивач
  • экскурсия в горный парк Рускеала с остановкой у Рускеальских водопадов
  • возможность проехать на ретро-поезде
  • сафари на квардроциклах (по желанию за доп. плату)

Программа тура

День 1
Петрозаводск - Дом Куклы

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50). Гид  встречает с табличкой «Майские праздники».

Гости, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если гости приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае - завтрак самостоятельно.

Завтрак  в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Прогулка по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с элементами карельской кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

Размещение в выбранном отеле города: 

  • гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.
  • отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*- комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.
  • отель «Фрегат» 4* - новый отель 4* с уникальным дизайном, расположен в живописном месте на набережной Онежского озера рядом с историческим центром города.

За дополнительную плату по желанию предлагаем Сафари на квадроциклах, 2 часа (заявка и оплата при бронировании тура).

Квадроцикл позволит вам наиболее тесно войти в контакт с природой и местным колоритом карельского мира и даст возможность добраться до затерянных и, возможно, ранее недосягаемых уголков! Маршруты проложены как с элементами экстремальных участков бездорожья, лесных затерянных троп, заболоченных участков, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.

День 2
Центр шунгита - водопад Кивач

Завтрак  в гостинице (шведский стол).

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который  добывается в Карелии. Его целебные свойства были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце. Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.

Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. 

Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач.

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

 Обед в кафе.

 Возвращение в Петрозаводск.

День 3
Горный парк Рускеала

Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров.

Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала. Переезд 260 км в одну сторону. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. 

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Обед в кафе по маршруту.

Экскурсия по Горному парку «Рускеала».

Жемчужина парка - Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня. Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села. Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

В свободное время (за доп.плату) можно покататься на лодочках по Мраморному озеру,  посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), посетить кафе горного парка, приобрести сувениры.

Возвращение в Петрозаводск или отправление из Рускеала.

Обратите внимание: из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала» - это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан. 

Отъезд на поезде из г. Сортавала:

  • 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:43)
  • 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день)

Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице - 2 ночи в г. Петрозаводске
  • питание по программе - 3 завтрака, 3 обеда
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия в Дом Куклы
  • экскурсия в заповедник «Кивач»
  • посещение центра по производству изделий из шунгита
  • экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • остановнка у Рускеальских водопадов
  • транспортное обслуживание по программе
  • работа гида и сопровождающего

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до г. Петрозаводска и из г. Сотавала
  • ж/д билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс» Рускеала – Сортавала, при желании поехать на ретро-поезде, приобретаются самостоятельно до начала тура
  • питание, не включенное в стоимость тура
  • катание на квадроциклах - оплачивается при бронировании тура. Стоимость проката с учетом трансфера (при группе от 2 человек): 5 000 руб./чел - 2 человека на квадроцикле, 7 000 руб./чел - 1 человек на квадроцикле. Стоимость на 2022 год предварительная.

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