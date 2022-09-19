Майские праздники в Карелии 2022
Экскурсионный тур на майские праздники с удобными датами. Тур отлично подойдет для любителей организованного отдыха с осмотром основных достопримечательностей.
Трёхдневный экскурсионный тур для всей семьи с насыщенной экскурсионной программой без лишних доплат с 2-х разовым питанием (завтраки и обеды). Тур начинается в Петрозаводске и заканчивается в Сортавале.
Проживание в одной из лучших гостиниц г. Петрозаводска - PiterInn 4*.
В программе тура:
- обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением знаменитой Онежской набережной и сказочной галереей Дом Куклы
- поездка в центр Шунгита
- загородная экскурсия с посещением музея Марциальные воды, вулкана Гирвас и старейшего природного заповедника Кивач
- экскурсия в Горном парке Рускеала
Группа 10-15 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Петрозаводск утренними поездами. Сбор группы у центрального входа ж/д вокзала (со стороны перрона).
Завтрак в ресторане города.
Обзорная экскурсия по городу «Из истории Петрозаводска». Во время обзорной экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора Александра Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение уникальной частной галереи «Дом Куклы», где вы сможете приобрести сувениры для родных и друзей, и заглянуть в мир кукол, в котором тесно переплелись сказка, реальность и мистика.
Обед в ресторане города.
Поездка в Центр шунгита. Шунгит - это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
На экскурсии Вам расскажут о его свойствах, покажут процесс обработки камня, угостят вкусным карельским чаем.
Размещение в гостинице «Piter Inn» 4* в номерах категории «стандарт».
Свободное время.
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
Встреча с гидом у отеля. Выезд на загородную экскурсию.
Экскурсия в первый Российский курорт «Марциальные воды». Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим в 1719 году на базе железистых минеральных источников, сысканных в Карелии: «Сей источник , исцелительной марциальной воды, сыскан для пользы Его Царского Величества — Петра Первого Императора всея Российского и для протчей всенародной пользы». В петровские времена здесь водами лечили самые «жестокие болезни». Сам Петр I четырежды проходил курс лечения в Карелии. Назвали железистые источники в честь греческого бога «Марса» – Бога войны и железа.
В программе: посещение трех источников с дегустацией воды, Музей Истории Первого Российского курорта, посещение Церкви во имя Апостола Петра (1723г).
В церкви вы увидите уникальный двухъярусный иконостас: работу придворных итальянских живописцев. Он хорошо сохранил свой первоначальный вид со времен Петровской эпохи (иконам почти 300 лет). Церковь - единственный архитектурный памятник XVIII века и связанный с деятельностью Петра Великого в Карелии.
После курорта продолжаем свое путешествие на север. Наша цель — вулкан Гирвас.
Этот уникальный геологический объект находится в южной части поселка Гирвас, ниже бывшего весьма известного одноименного водопада на осушенном русле реки Суны. Совсем недавно был обнаружен просевший кратер древнего вулкана, время возникновения которого датируется 3 млрд. лет до н.э.
В настоящее время, можно наблюдать окаменевшие вулканические «бомбы» и более чем двадцать застывших лавовых потоков, имеющих толщину до 32 метров, а также жерло древнего вулкана. При весеннем половодье открывают шлюзы плотины гидроэлектростанции, и вулкан Гирвас превращается в мощный грохочущий водопад. Это потрясающее зрелище!
Обед в кафе.
Переезд в государственный заповедник «Кивач». Во время этой экскурсии вы прогуляетесь по территории старейшего природного заповедника, увидите знаменитую карельскую березу и сделаете красивые фотографии водопада с трех смотровых площадок. Он поразит вас своей красотой, мощью, вековым движением воды и сдержанностью северной природы!
А еще вы побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.
Возвращение в Петрозаводск.
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Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в отеле Piter Inn 4* - 2 ночи
- 2-х разовое питание по программе - 3 завтрака, 3 обеда
- обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- экскурсия в частной галерее “Дом Куклы”
- посещение центра Шунгита
- входная плата и экскурсия в музее “Марциальные воды”
- входная плата и экскурсия по Заповеднику “Кивач”: осмотр водопада, музея Природы дендрария
- входная плата и экскурсия в парке “Гирвас”
- входная плата на водопад Ахинкоски на реке Тохмайоки
- входная плата и экскурсия «Мраморный каньон» в Горном парке “Рускеала”
- обзорная экскурсия по г. Сортавала
- посещение музея резьбы по дереву Кронида Гоголева
- аренда транспорта и все трансферы по программе
- все входные платы в музеи и заповедники
- экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до г. Петрозаводск и из г. Сортавала
Отзывы
Тур в Карелию на майские короткий, зато недорогой и крайне насыщенный. Очень все продумано, чтобы туристы получили максимально возможные впечатления и не чувствовали дискомфорта. Бесподобные места: и вулкан, и водопад, и сам Петрозаводск... запаслись впечатлениями по полной программе... Спасибо!
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