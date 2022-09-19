Майские праздники в Карелии 2022

Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.

Встреча с гидом у отеля. Выезд на загородную экскурсию.

Экскурсия в первый Российский курорт «Марциальные воды». Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим в 1719 году на базе железистых минеральных источников, сысканных в Карелии: «Сей источник , исцелительной марциальной воды, сыскан для пользы Его Царского Величества — Петра Первого Императора всея Российского и для протчей всенародной пользы». В петровские времена здесь водами лечили самые «жестокие болезни». Сам Петр I четырежды проходил курс лечения в Карелии. Назвали железистые источники в честь греческого бога «Марса» – Бога войны и железа.

В программе: посещение трех источников с дегустацией воды, Музей Истории Первого Российского курорта, посещение Церкви во имя Апостола Петра (1723г).

В церкви вы увидите уникальный двухъярусный иконостас: работу придворных итальянских живописцев. Он хорошо сохранил свой первоначальный вид со времен Петровской эпохи (иконам почти 300 лет). Церковь - единственный архитектурный памятник XVIII века и связанный с деятельностью Петра Великого в Карелии.

После курорта продолжаем свое путешествие на север. Наша цель — вулкан Гирвас.

Этот уникальный геологический объект находится в южной части поселка Гирвас, ниже бывшего весьма известного одноименного водопада на осушенном русле реки Суны. Совсем недавно был обнаружен просевший кратер древнего вулкана, время возникновения которого датируется 3 млрд. лет до н.э.

В настоящее время, можно наблюдать окаменевшие вулканические «бомбы» и более чем двадцать застывших лавовых потоков, имеющих толщину до 32 метров, а также жерло древнего вулкана. При весеннем половодье открывают шлюзы плотины гидроэлектростанции, и вулкан Гирвас превращается в мощный грохочущий водопад. Это потрясающее зрелище!

Обед в кафе.

Переезд в государственный заповедник «Кивач». Во время этой экскурсии вы прогуляетесь по территории старейшего природного заповедника, увидите знаменитую карельскую березу и сделаете красивые фотографии водопада с трех смотровых площадок. Он поразит вас своей красотой, мощью, вековым движением воды и сдержанностью северной природы!

А еще вы побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.

Возвращение в Петрозаводск.