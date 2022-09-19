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Майские праздники в Карелии 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

​Экскурсионный тур на майские праздники с удобными датами. Тур отлично подойдет для любителей организованного отдыха с осмотром основных достопримечательностей.

Трёхдневный экскурсионный тур для всей семьи с насыщенной экскурсионной программой без лишних доплат с 2-х разовым питанием (завтраки и обеды). Тур начинается в Петрозаводске и заканчивается в Сортавале.

Проживание в одной из лучших гостиниц г. Петрозаводска - PiterInn 4*.

В программе тура:

  • обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением знаменитой Онежской набережной и сказочной галереей Дом Куклы
  • поездка в центр Шунгита
  • загородная экскурсия с посещением музея Марциальные воды, вулкана Гирвас и старейшего природного заповедника Кивач
  • экскурсия в Горном парке Рускеала 

​Группа 10-15 человек.

Программа тура

День 1
Петрозаводск - Дом куклы - центр шунгита

Прибытие в г. Петрозаводск утренними поездами. Сбор группы у центрального входа ж/д вокзала (со стороны перрона). 

Завтрак в ресторане города.

Обзорная экскурсия по городу «Из истории Петрозаводска». Во время обзорной экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора Александра Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение уникальной частной галереи «Дом Куклы», где вы сможете приобрести сувениры для родных и друзей, и заглянуть в мир кукол, в котором тесно переплелись сказка, реальность и мистика. 

Обед в ресторане города.

Поездка в Центр шунгита. Шунгит - это уникальный минерал, который  добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

На экскурсии Вам расскажут о его свойствах, покажут процесс обработки камня, угостят вкусным карельским чаем.

Размещение в гостинице «Piter Inn» 4* в номерах категории «стандарт».

Свободное время.

День 2
Марциальные воды - вулкан Гирвас - водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.

Встреча с гидом у отеля. Выезд на загородную экскурсию.

Экскурсия в первый Российский курорт «Марциальные воды». Это первый Российский курорт, который был основан  Петром Великим  в 1719 году на базе железистых минеральных источников, сысканных в Карелии: «Сей источник , исцелительной  марциальной воды, сыскан для пользы Его Царского Величества — Петра Первого Императора всея Российского и для протчей всенародной пользы». В петровские времена здесь водами  лечили самые «жестокие болезни». Сам  Петр I  четырежды проходил  курс лечения в Карелии. Назвали железистые источники в честь греческого бога «Марса» – Бога  войны и железа.

В программе: посещение трех источников с дегустацией воды, Музей Истории Первого Российского курорта, посещение Церкви во имя Апостола Петра (1723г).

В церкви вы увидите уникальный двухъярусный иконостас: работу придворных итальянских живописцев. Он хорошо сохранил свой первоначальный вид со времен Петровской эпохи (иконам почти 300 лет). Церковь - единственный архитектурный памятник  XVIII века и связанный с деятельностью Петра  Великого  в Карелии.

После курорта продолжаем свое путешествие на север. Наша цель — вулкан Гирвас.

Этот уникальный геологический объект находится в южной части поселка Гирвас, ниже бывшего весьма известного одноименного водопада на осушенном русле реки Суны. Совсем недавно был обнаружен просевший кратер древнего вулкана, время возникновения которого датируется 3 млрд. лет до н.э.

В настоящее время, можно наблюдать окаменевшие вулканические «бомбы» и более чем двадцать застывших лавовых потоков, имеющих толщину до 32 метров, а также жерло древнего вулкана. При весеннем половодье открывают шлюзы плотины гидроэлектростанции, и вулкан Гирвас превращается в мощный грохочущий водопад. Это потрясающее зрелище!

Обед в кафе.

Переезд в государственный заповедник «Кивач». Во время этой экскурсии вы прогуляетесь по территории старейшего природного заповедника, увидите знаменитую карельскую березу и сделаете красивые фотографии водопада с трех смотровых площадок. Он поразит вас своей красотой, мощью, вековым движением воды и сдержанностью северной природы!

А еще вы побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.

Возвращение в Петрозаводск. 

День 3
Водопад Ахинкоски - горный парк Рускеала - г. Сортавала - музей К. Гоголева <p style="text-align: justify;"><strong>Завтрак &laquo;шведский стол&raquo; в ресторане отеля. </strong>Освобождение номеров.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>В

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Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в отеле Piter Inn 4* - 2 ночи
  • 2-х разовое питание по программе - 3 завтрака, 3 обеда
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
  • экскурсия в частной галерее “Дом Куклы”
  • посещение центра Шунгита
  • входная плата и экскурсия в музее “Марциальные воды”
  • входная плата и экскурсия по Заповеднику “Кивач”: осмотр водопада, музея Природы дендрария
  • входная плата и экскурсия в парке “Гирвас”
  • входная плата на водопад Ахинкоски на реке Тохмайоки
  • входная плата и экскурсия «Мраморный каньон» в Горном парке “Рускеала”
  • обзорная экскурсия по г. Сортавала 
  • посещение музея резьбы по дереву Кронида Гоголева
  • аренда транспорта и все трансферы по программе
  • все входные платы в музеи и заповедники
  • экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до г. Петрозаводск и из г. Сортавала

Отзывы

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Илья

Тур в Карелию на майские короткий, зато недорогой и крайне насыщенный. Очень все продумано, чтобы туристы получили максимально возможные впечатления и не чувствовали дискомфорта. Бесподобные места: и вулкан, и водопад, и сам Петрозаводск... запаслись впечатлениями по полной программе... Спасибо!

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