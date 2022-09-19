Майские каникулы в Карелии 2022
Майские каникулы - прекрасная пора, чтобы посетить Карелию - край живописной природы, уникальных и необычайных достопримечательностей.
По туру не требуется лишних доплат! Включено: размещение, экскурсионное и транспортное обслуживание, питание - полупансион.
Вас ждёт:
- размещение на выбор в самых лучших отелях Петрозаводска 4*: гостиница Севеврная (в центре города) или отель Фрегат (на набережной Онежского озера)
- питание - полупансион (завтраки и обеды)
- обзорная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводск
- посещение выставочного центра музея-заповедника «Кижи» в г. Перозаводске
- поездка в горный парк Рускеала
- остановка у водопада на р. Тохмайоки
- посещение горы Паасо
- посещение уникального объекта Shungit.Life
- посещение первого российского курорта Марциальные Воды
- выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением одноименного водопада
- осмотр дендрария карельской берёзы
- посещение палеовулкана Гирвас
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А. Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).
Завтрак в ресторане.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вы посетите: Театральную площадь, архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, набережную Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).
Посещение выставочного центра музея-заповедника «Кижи» в г. Петрозаводске (40 минут).
Выставка «Огненный гаджет» расскажет про самый главный объект в традиционном жилище - русскую печь. Вы увидите: русскую печь во временной перспективе, заглянув в далёкую историю; домашнего очага; современную печь во всей её красе; крестьянскую печную утварь и посуду Олонецкой губернии конца XIX - начала ХХ века. А также узнаете тайные секреты наших предков в борьбе с пожарами от «огненных гаджетов».
Трансфер в гостиницу. Обед. Размещение.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в Горный парк «Рускеала» (258 км).
12:00 Экскурсия по мраморному каньону Рускеала. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
Обед в небольшом финском приходе.
Остановка у водопада Тохмайоки. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Посещение горы Паасо.
Ландшафтный театр «Паасо» состоит из двух составляющих. Первое – историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны. На маршруте оборудованы обзорные площадки, а в вечернее время работает художественная подсветка.
Второе – на вершине горы Пассонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо». Археологические раскопки на городище завершены и сейчас это прекрасная видовая площадка, откуда с высоты 79 метров открывается вид на красоты Карелии. На вершине горы имеется несколько деревянных скамеек, где можно присесть, отдохнуть и насладиться видом.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Посещение уникального объекта , которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле - шунгита Зажогинского месторождения.
Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам. Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества? В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии?
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды.
«Марциальные воды» — первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом. Кстати, только здесь сохранилась церковь Апостола Петра XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов. Кивач - водопад, обрамленный диабазовыми скалами. Неторопливая, до определенного времени, река Суна вдруг срывается бурлящими потоками вниз, преодолевая четыре уступа, что делает водопад очень зрелищным.
Осмотр дендрария карельской березы. Дендроколлекция, основанная в 1948 году, - это результат научных опытов по выращиванию в Карелии быстрорастущих, технически ценных и пригодных для озеленения городов и поселков древесно-кустарниковых пород из других климатических зон.
Обед на природе.
Посещение палеовулкана Гирвас. Гирвасский разрез каньона р. Суна — это уникальный геологический объект, который находится в Кондопожском районе, в южной части поселка Гирвас, ниже бывшего весьма известного одноименного водопада на осушенном русле реки Суны. Гирвас является самым древним (около 2 млрд. лет) кратером вулкана в Карелии.
Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение в выбранном отеле Петрозаводска 4*: гостиница Северная или отель Фрегат - 2 ночи
- питание - 3 завтрака и 3 обеда
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- посещение выставочного центра музея-заповедника «Кижи» в г. Перозаводск
- поездка в горный парк Рускеала
- остановка у водопада на р. Тохмайоки
- посещение горы Паасо
- посещение уникального объекта Shungit.Life
- посещение первого российского курорта Марциальные Воды
- выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением одноименного водопада
- осмотр дендрария карельской берёзы
- посещение палеовулкана Гирвас
- транспортное обслуживание по программе
- экскурсионное обслуживание по программе
- входная плата в музеи
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
- доп. питание (ужины)
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