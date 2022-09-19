Майские каникулы в Карелии 2022

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в Горный парк «Рускеала» (258 км).

12:00 Экскурсия по мраморному каньону Рускеала. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.

Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.

Обед в небольшом финском приходе.

Остановка у водопада Тохмайоки. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Посещение горы Паасо.

Ландшафтный театр «Паасо» состоит из двух составляющих. Первое – историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны. На маршруте оборудованы обзорные площадки, а в вечернее время работает художественная подсветка.

Второе – на вершине горы Пассонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо». Археологические раскопки на городище завершены и сейчас это прекрасная видовая площадка, откуда с высоты 79 метров открывается вид на красоты Карелии. На вершине горы имеется несколько деревянных скамеек, где можно присесть, отдохнуть и насладиться видом.

Возвращение в Петрозаводск.