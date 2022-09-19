Карелия на Майские праздники 2022

Встреча в Петрозаводске у ж/д вокзала со стороны города в 09:00. Завтрак в кафе города. Вещи в камеру хранения гостиницы Питер Инн4*.

Отправление на сплав по реке Шуя. При себе необходимо иметь - запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа - кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа шлепанцы, но с фиксированным задником). На случай дождя - накидку от дождя.

Выезд к началу сплава м.Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км. Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Самостоятельное размещение в гостинице. Свободное время.