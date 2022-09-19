Карелия на Майские праздники 2022
Приглашаем провести майские праздники в Карелии! Удобные даты тура под длинные выходные.
В ходе экскурсионного тура вы посмотрите столицу Карелии, посетите знаменитый водопад Кивач и древний вулкан Гирвас. А сплав по реке шуя на рафтах добавит адреналина и ярких эмоций. Также в программе предусмотрены экскурсии на выбор за дополнительную плату: поездка в Горный парк Рускеала или катание на собачьих упряжках (да-да, весной это тоже возможно!).
Тур подходит для детей 7+. Без физических нагрузок!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Петрозаводске у ж/д вокзала со стороны города в 09:00. Завтрак в кафе города. Вещи в камеру хранения гостиницы Питер Инн4*.
Отправление на сплав по реке Шуя. При себе необходимо иметь - запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа - кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа шлепанцы, но с фиксированным задником). На случай дождя - накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м.Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км. Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Самостоятельное размещение в гостинице. Свободное время.
Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Путешествие в мир загадочного камня – шунгит. Посещение центра шунгита, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
По желанию можно записаться на экскурсию за доп. плату.
«В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура. Стоимость– взрослые 5 800 руб/чел., дети до 12 лет - 3 500 руб/чел.)
Мы предлагаем вам стать ближе к природе с помощью удивительных животных— собак. Загородный собачий питомник является единственным в России питомником удивительных животных— чукотских ездовых собак. Улыбчивые сотрудники питомника, катание на собачьих упряжках, Карелия во всей красе вокруг и дух Крайнего Севера. Вы познакомитесь с игривыми сибирскими хаски, редкими таймырскими ездовыми собаками, мощными аляскинскими маламутами и утончёнными белоснежными самоедскими лайками.
В программу экскурсии включено:
- трансфер из Петрозаводска и обратно;
- наше сопровождение в гости к хаски, экскурсия по питомнику;
- прохождение инструктажа о правилах обращения с животными и повозками;
- катание на собачьих упряжках 2 км;
- вкусный обед в чуме с ухой.
Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы.
Сегодня мы приглашает всех желающих посетить Горный парк «Рускеала» (за дополнительную плату)
Экскурсия к местечку с эффектным названием производят неизгладимое впечатление. Это жемчужина Горного парка, визитная карточка Карелии! Поездка сюда идеально подходит для знакомства с удивительным северным краем. На экскурсии Вы узнаете немало интересного, история чарующего края окутана многочисленными легендами.
Продолжительность экскурсии - 12 часов. Бронируется и оплачивается при покупке тура. Стоимость: взрослые – 4 200 руб., школьники – 3 700 руб.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).
Посещение Рускеальского горного парка. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте - 300 руб).
Ужин в кафе. Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.
Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Еще одна достопримечательность Республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас. Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище – огромный водопад, намного больше Кивача. Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом. Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.
Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас. Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим - не менее 3 млрд.лет...
Пикник на водопаде с ухой+шашлыком из свинины+овощная нарезка+чай+выпечка.
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра, будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
Отъезд в Москву поезд №017А Петрозаводск- Москва в 21:50, Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск- Санкт-Петербург в 18:00.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание в гостинице 3 ночи
- Питание по программе
- Трансфер по программе
- Сплав по реке Шуя
- Обзорная экскурсия по г.Петрозаводску
- Экскурсия в Центр Шунгита
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия на вулкан Гирвас
- Входные билеты
- Работа гида
Оплачивается отдельно
- Ж/д проезд до Петрозаводска и обратно
- Экскурсия в Рускеальский горный парк +ужин - 4200 руб/чел
- Экскурсия В гостях у Хаски - взрослые (5 800 руб/чел), дети до 12 лет (3 500 руб/чел)
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