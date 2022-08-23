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Майские праздники в Карелию : 0

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Прошедшие Майские праздники в Карелию : 5

Карелия
(1)

Майские праздники в Карелии 2022

Трёхдневный экскурсионный тур для всей семьи с насыщенной экскурсионной программой без лишних доплат с 2-х разовым питанием (завтраки и обеды).Тур начинается в Петрозав...

Ближайший заезд:

c 08 мая по 10 мая

3 дня 2 ночи

от 15400 ₽

Карелия

Майские каникулы в Карелии 2022

Трёхдневный экскурсионный тур в Карелию на майские праздничные дни - 7,8,9 мая.Питание - полупансион (завтраки и обеды). Доплат по туру не требуется.Тур предполагает дл...

Ближайший заезд:

c 07 мая по 09 мая

3 дня 2 ночи

от 17300 ₽

Карелия

Карелия на Майские праздники 2022

В ходе экскурсионного тура вы посмотрите столицу Карелии, посетите знаменитый водопад Кивач и древний вулкан Гирвас. А сплав по реке шуя на рафтах добавит адреналина и ...

Ближайший заезд:

c 30 апреля по 03 мая

4 дня 3 ночи

от 17500 ₽

Карелия

Майский отдых в Карелии 2022

Приезжайте в Карелию на майские праздники. 3 дня, чтобы посмотреть Петрозаводск, его окрестности и самый знаменитый водопад Кивач, а также горный парк Рускеала и Рускеа...

Ближайший заезд:

c 07 мая по 09 мая

3 дня 2 ночи

от 20200 ₽

Карелия

Сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса, 7 дней 2022

Семидневный активный тур - сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса на майские праздники, когда река наиболее полноводна.Сплав предполагает прохождение порогов 1,2,...

Ближайший заезд:

c 03 мая по 09 мая

7 дней 6 ночей

от 23700 ₽

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