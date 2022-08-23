Майские праздники в Карелию : 0
Сортировать:
Прошедшие Майские праздники в Карелию : 5
Майские праздники в Карелии 2022
Трёхдневный экскурсионный тур для всей семьи с насыщенной экскурсионной программой без лишних доплат с 2-х разовым питанием (завтраки и обеды).Тур начинается в Петрозав...
Ближайший заезд:
c 08 мая по 10 мая
3 дня 2 ночи
от 15400 ₽
Майские каникулы в Карелии 2022
Трёхдневный экскурсионный тур в Карелию на майские праздничные дни - 7,8,9 мая.Питание - полупансион (завтраки и обеды). Доплат по туру не требуется.Тур предполагает дл...
Ближайший заезд:
c 07 мая по 09 мая
3 дня 2 ночи
от 17300 ₽
Карелия на Майские праздники 2022
В ходе экскурсионного тура вы посмотрите столицу Карелии, посетите знаменитый водопад Кивач и древний вулкан Гирвас. А сплав по реке шуя на рафтах добавит адреналина и ...
Ближайший заезд:
c 30 апреля по 03 мая
4 дня 3 ночи
от 17500 ₽
Майский отдых в Карелии 2022
Приезжайте в Карелию на майские праздники. 3 дня, чтобы посмотреть Петрозаводск, его окрестности и самый знаменитый водопад Кивач, а также горный парк Рускеала и Рускеа...
Ближайший заезд:
c 07 мая по 09 мая
3 дня 2 ночи
от 20200 ₽
Сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса, 7 дней 2022
Семидневный активный тур - сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса на майские праздники, когда река наиболее полноводна.Сплав предполагает прохождение порогов 1,2,...
Ближайший заезд:
c 03 мая по 09 мая
7 дней 6 ночей
от 23700 ₽
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
✈ Майские праздники в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы