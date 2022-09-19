Красота Сямозерья 2022
Активный отдых заряжает энергией, а созерцание природных красот умиротворяет. Тур вокруг Сямозера на квадроциклах - лучший выбор активного отдыха в красивейших местах Карелии!
За 3 дня:
- Мы познакомимся с легендарными арктическими экспедиционными собаками, покорившими Северный Полюс (4 породы и 90 питомцев, экскурсия)
- Вы получите опыт управления квадроциклом
- Мы будем проезжать как по грунтовым дорогам, так и по лесным небольшим тропинкам, по которым уже давно не ездят автомобили
- Увидим знаменитую и неповторимую дикую природу Карелии с ее лесами, озерами, речушками. Будем ловить рыбу, собирать грибы и ягоды
- Нас ждут пикники на природе, мы насладимся едой «с дымком», приготовленной на живом огне
- Совершим путешествие через деревню Киндасово к озеру Сямозеро. Будем проезжать деревню Сяргилахта, где проходили сьемки великого фильма «А зори здесь тихие», увидим, как живут люди в маленьких карельских деревнях
- Продегустируем ягодные настойки и блюда карельской национальной кухни
- Прочувствуем романтику белых ночей Карелии, расположившись в палатке в тайге, или в небольших гостевых домах
Период проведения тура: май-сентябрь 2022 г.
Участники: от 2 человек.
Дети 5+ до 18 лет - в сопровождении родителей.
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).
Завтрак.
Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с экспедиционными собаками эко-комплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые).
Движение по маршруту: Матросы – Киндасово - Корза. Обед в пути.
Ужин с дегустацией карельских ягодных настоек.
Размещение в палатках или гостевом доме (на выбор).
Завтрак. Брифинг, инструктаж по технике безопасности.
Движение по маршруту: Корза – Сяргилахта – озеро Онга-Мукса - д. Вохтозеро.
Обед в пути.
Ужин, карельская кухня.
Размещение в палатках или гостевом доме (на выбор).
Завтрак. Брифинг, описание маршрута.
Движение по маршруту: Вохтозеро – Нижняя Салми - Чална.
Окончание маршрута, трансфер в поселок Матросы.
Баня (по запросу за доп. плату).
Торжественный ужин в Доме полярника. Вручение сертификатов участников тура.
Трансфер в Петрозаводск.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостевых домах или палатках (на выбор)
- питание в соответствии с программой 3 раза в день
- предоставление необходимого снаряжения
- экскурсии по программе
- сопровождение профессиональных инструкторов
- трансферы из/в г. Петрозаводск, из поселка Чална
- коллективная страховка
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
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