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Красота Сямозерья 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Активный отдых заряжает энергией, а созерцание природных красот умиротворяет. Тур вокруг Сямозера на квадроциклах - лучший выбор активного отдыха в красивейших местах Карелии!

За 3 дня:

  • Мы познакомимся с легендарными арктическими экспедиционными собаками, покорившими Северный Полюс (4 породы и 90 питомцев, экскурсия)
  • Вы получите опыт управления квадроциклом
  • Мы будем проезжать как по грунтовым дорогам, так и по лесным небольшим тропинкам, по которым уже давно не ездят автомобили
  • Увидим знаменитую и неповторимую дикую природу Карелии с ее лесами, озерами, речушками. Будем ловить рыбу, собирать грибы и ягоды
  • Нас ждут пикники на природе, мы насладимся едой «с дымком», приготовленной на живом огне
  • Совершим путешествие через деревню Киндасово к озеру Сямозеро. Будем проезжать деревню Сяргилахта, где проходили сьемки великого фильма «А зори здесь тихие», увидим, как живут люди в маленьких карельских деревнях
  • Продегустируем ягодные настойки и блюда карельской национальной кухни
  • Прочувствуем романтику белых ночей Карелии, расположившись в палатке в тайге, или в небольших гостевых домах

Период проведения тура: май-сентябрь 2022 г.

Участники: от 2 человек.

Дети 5+ до 18 лет - в сопровождении родителей.

Программа тура

День 1
Путешествие от пос. Матросы до Сямозерья

Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).

Завтрак.

Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности.

Знакомство с экспедиционными собаками эко-комплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые).

Движение по маршруту: Матросы – Киндасово - Корза. Обед в пути.

Ужин с дегустацией карельских ягодных настоек.

Размещение в палатках или гостевом доме (на выбор).

День 2
Движение от дер. Корза до дер. Вохтозеро

Завтрак. Брифинг, инструктаж по технике безопасности.

Движение по маршруту: Корза – Сяргилахта – озеро Онга-Мукса - д. Вохтозеро.

Обед в пути.

Ужин, карельская кухня.

Размещение в палатках или гостевом доме (на выбор).

День 3
Движение от д. Вохтозеро до пос. Чална

Завтрак. Брифинг, описание маршрута.

Движение по маршруту: Вохтозеро – Нижняя Салми - Чална.

Окончание маршрута, трансфер в поселок Матросы.

Баня (по запросу за доп. плату).

Торжественный ужин в Доме полярника. Вручение сертификатов участников тура.

Трансфер в Петрозаводск.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в гостевых домах или палатках (на выбор)
  • питание в соответствии с программой 3 раза в день
  • предоставление необходимого снаряжения
  • экскурсии по программе
  • сопровождение профессиональных инструкторов
  • трансферы из/в г. Петрозаводск, из поселка Чална
  • коллективная страховка

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Петрозаводска

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