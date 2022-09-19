Красота Сямозерья 2022

Активный отдых заряжает энергией, а созерцание природных красот умиротворяет. Тур вокруг Сямозера на квадроциклах - лучший выбор активного отдыха в красивейших местах Карелии!

За 3 дня:

Мы познакомимся с легендарными арктическими экспедиционными собаками, покорившими Северный Полюс (4 породы и 90 питомцев, экскурсия)

Вы получите опыт управления квадроциклом

Мы будем проезжать как по грунтовым дорогам, так и по лесным небольшим тропинкам, по которым уже давно не ездят автомобили

Увидим знаменитую и неповторимую дикую природу Карелии с ее лесами, озерами, речушками. Будем ловить рыбу, собирать грибы и ягоды

Нас ждут пикники на природе, мы насладимся едой «с дымком», приготовленной на живом огне

Совершим путешествие через деревню Киндасово к озеру Сямозеро. Будем проезжать деревню Сяргилахта, где проходили сьемки великого фильма «А зори здесь тихие», увидим, как живут люди в маленьких карельских деревнях

Продегустируем ягодные настойки и блюда карельской национальной кухни

Прочувствуем романтику белых ночей Карелии, расположившись в палатке в тайге, или в небольших гостевых домах

Период проведения тура: май-сентябрь 2022 г.

Участники: от 2 человек.

Дети 5+ до 18 лет - в сопровождении родителей.