Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Карелия
Все
Все
Карелия
Туры на квадроциклах
Сбросить все

Туры на квадроциклах в Карелию : 0

Сортировать:

Дешевле

Прошедшие Туры на квадроциклах в Карелию : 1

Карелия

Красота Сямозерья 2022

Трёхдневный активный тур на квадроциклах. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.В программе тура: посещение Дома полярника, знакомство с хаски, Матросы, Вохтоз...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 03 января

3 дня 2 ночи

от 41900 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ Туры на квадроциклах в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы