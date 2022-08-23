Карелия
Туры на квадроциклах
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Красота Сямозерья 2022
Трёхдневный активный тур на квадроциклах. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.В программе тура: посещение Дома полярника, знакомство с хаски, Матросы, Вохтоз...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 03 января
3 дня 2 ночи
от 41900 ₽
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