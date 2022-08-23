Красота Сямозерья 2022

Трёхдневный активный тур на квадроциклах. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.В программе тура: посещение Дома полярника, знакомство с хаски, Матросы, Вохтоз...

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