Зимний тур в Карелию 2022

До 10:00 приезд в г. Петрозаводск. Встреча с гидом на ж/д вокзале.

Завтрак в кафе.

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Очарование зимнего Петрозаводска», которая пройдет по главным улицам и площадям города. Вы побываете в устье реки Лососинки, прогуляетесь по знаменитой Онежской набережной и побываете в Губернаторском парке.

Посещение уникальной частной галереи «Дом Куклы», где вы сможете приобрести сувениры для родных и друзей и заглянуть в мир кукол, в котором тесно переплелись сказка, реальность и мистика.

С 14.00 размещение в отеле 4* в номерах категории «стандарт». Свободное время. Вы можете отдохнуть, погулять по Петрозаводску.

А можете за дополнительную плату поехать на сафари на снегоходах «снегоходный вираж»:

Встреча на месте начала программы. Подбор экипировки. Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Обучение навыкам управления снегохода. Выезд на маршрут. Движение по лесным дорогам, озерам и полям.

Маршрут проложен как с элементами лесных затерянных троп, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог. Возвращение на базу. Переодевание. Сдача экипировки.

Стоимость при бронировании 1 снегохода (группа 1 или 2 человека): 5 000 руб./с чел. – 2 чел. на снегоходе, 7 000 руб./с чел. – 1 чел. на снегоходе. Стоимость при бронировании 1 снегохода на 1 человека: 8 400 руб./с чел. В стоимость входит: аренда снегохода, топливо, экипировка для сафари, работа инструкторов. Дополнительно оплачивается: трансфер до места катания и обратно.

Также для желающих за дополнительную плату ужин в ресторане национальной кухни «Карельская горница». Стоимость 2 000 руб./с человека (с алкоголем), 1 600 руб./с человека (без алкоголя).