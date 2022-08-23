Зимний тур в Карелию 2022
В программе трехдневного тура посещение острова Кижи на судне на воздушной подушке, катание на собачьих упряжках, экскурсия на незамерзающий водопад Кивач и прогулки по зимнему Петрозаводску.
Вас ждет:
Программа тура
До 10:00 приезд в г. Петрозаводск. Встреча с гидом на ж/д вокзале.
Завтрак в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Очарование зимнего Петрозаводска», которая пройдет по главным улицам и площадям города. Вы побываете в устье реки Лососинки, прогуляетесь по знаменитой Онежской набережной и побываете в Губернаторском парке.
Посещение уникальной частной галереи «Дом Куклы», где вы сможете приобрести сувениры для родных и друзей и заглянуть в мир кукол, в котором тесно переплелись сказка, реальность и мистика.
С 14.00 размещение в отеле 4* в номерах категории «стандарт». Свободное время. Вы можете отдохнуть, погулять по Петрозаводску.
А можете за дополнительную плату поехать на сафари на снегоходах «снегоходный вираж»:
Встреча на месте начала программы. Подбор экипировки. Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Обучение навыкам управления снегохода. Выезд на маршрут. Движение по лесным дорогам, озерам и полям.
Маршрут проложен как с элементами лесных затерянных троп, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог. Возвращение на базу. Переодевание. Сдача экипировки.
Стоимость при бронировании 1 снегохода (группа 1 или 2 человека): 5 000 руб./с чел. – 2 чел. на снегоходе, 7 000 руб./с чел. – 1 чел. на снегоходе. Стоимость при бронировании 1 снегохода на 1 человека: 8 400 руб./с чел. В стоимость входит: аренда снегохода, топливо, экипировка для сафари, работа инструкторов. Дополнительно оплачивается: трансфер до места катания и обратно.
Также для желающих за дополнительную плату ужин в ресторане национальной кухни «Карельская горница». Стоимость 2 000 руб./с человека (с алкоголем), 1 600 руб./с человека (без алкоголя).
Завтрак в ресторане отеля («шведский стол»).
Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера. Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. Прибытие на остров, встреча с гидом.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет незабываемое знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем.
Дополнительная программа по техническим возможностям музея: мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья или игровая программа на улице, где вы можете попробовать себя в прядении или познакомятся с народными играми и забавами Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в ресторане отеля («шведский стол»). Освобождаем номера.
Нас ждет загородная экскурсия в лесной заповедник «Кивач». Вы полюбуетесь одним из крупнейших равнинных водопадов Европы, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Посетите музей природы и увидите знаменитую карельскую берёзу.
Обед-пикник на территории заповедника Кивач.
Переезд в питомник хаски. Вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс! Вы совершите незабываемую поездку на нартах по заповедному сосновому бору по подготовленной трассе 2,5 км. Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир. По возвращению отдыхаем, греемся у костра и пьем чай со сладостями в традиционном чуме!
Возвращение в г. Петрозаводск к 18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номере «стандарт» в отеле 4* (2 ночи)
- питание по программе: 3 завтрака, 1 обед, 2 чаепития
- транспортное обслуживание и все трансферы по программе
- все входные платы в музеи и заповедники
- экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по Петрозаводску, галерея «Дом куклы», заповедник «Кивач», поездка на остров Кижи на СВП «Хивус» из Петрозаводска, катание на собачьих упряжках
- услуги гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽