С этого дня начинается весна

В 07:50 прибытие в Петрозаводск, встреча с гидом на ж/д вокзале.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Познакомьтесь с Петрозаводском, его проспектами и улицами, великолепной Онежской набережной и знаменитым музеем современной скульптуры под открытым небом.

Далее вас ждет загородная поездка на водопад Кивач и в питомник хаски. Вы побываете в гостях у карельской березы и увидите алмазную россыпь водных брызг водопада Кивач.

Настало время насладиться удивительной красотой карельской природы в небольшом путешествии на собачьей упряжке! В питомнике вас ждут 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Почувствуйте себя северным каюром и совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.

Возвращение в Петрозаводск, размещение в гостинице 4*.