С этого дня начинается весна
И приходит пора... Несмотря на любую погоду, она ласковым солнцем и светлой надеждой полна...потому что всегда, по закону любви и природы, только с этого дня начинается в мире весна!
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 прибытие в Петрозаводск, встреча с гидом на ж/д вокзале.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Познакомьтесь с Петрозаводском, его проспектами и улицами, великолепной Онежской набережной и знаменитым музеем современной скульптуры под открытым небом.
Далее вас ждет загородная поездка на водопад Кивач и в питомник хаски. Вы побываете в гостях у карельской березы и увидите алмазную россыпь водных брызг водопада Кивач.
Настало время насладиться удивительной красотой карельской природы в небольшом путешествии на собачьей упряжке! В питомнике вас ждут 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Почувствуйте себя северным каюром и совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.
Возвращение в Петрозаводск, размещение в гостинице 4*.
Завтрак в ресторане отеля.
За дополнительную плату предлагается:
- Поездка в горный парк «Рускеала». Зимой и с наступлением весны Рускеала передает особую красоту. Лес укрыт снежным одеялом, а с наступлением темноты на территории парка начинает работать уникальная подсветка, превращающая его в зимнюю сказку! Жемчужиной парка является мраморный каньон в красивейшей чаше из рускеальского мрамора. Отправление комфортабельного автобуса из Петрозаводска (3,5 часа в одну сторону). Путевая информация по маршруту. Дорога проходит по живописным местам Карелии, вы увидите: часовню Рождества Пресвятой Богородицы в Маньге, архипелаг скалистых островов – Ладожские шхеры, самый красивый среди Тохминских водопадов – Ахвенкоски, название которого переводится с финского языка как «окуневый порог». Стоимость - 3000 руб./чел.
- Поездка на остров «Кижи» на воздушной подушке. Это незабываемые, яркие ощущения от путешествия на удивительном судне на воздушной подушке! Вам предстоит переход по белоснежному Онежскому озеру, настоящей зимней дороге, созданной самой природой. Онежское озеро покажет свои зимние красоты: прозрачный лед, торосы до 5 метров высотой, заброшенные и действующие маяки, острова с высоченными соснами. Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи»: знакомство с архитектурным ансамблем Кижского погоста, особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, традиционными крестьянскими усадьбами, древнейшими деревянными храмами России. Стоимость - 4900 руб./чел.
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Приглашаем прокатиться на снегоходе «Yamaha» по лесной трассе. Это замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Мы позаботимся о вашем комфорте и предоставим теплые ветрозащитные комбинезоны, шлемы, обувь, перчатки.
Окончание программы. Трансфер на жд вокзал.
Не забудьте приобрести традиционные подарки из Карелии: сувениры из карельской березы, варенье из морошки, черники, клюквы и брусники, соленую и копченую форель, карельский чай, бальзам, сладкие настойки на лесных ягодах.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в двухместных номерах гостиницы 4* - 3 дня / 2 ночи
- 2 завтрака
- автобусная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия на водопад Кивач
- экскурсия в питомник хаски
- катание на собачьих упряжках
- сафари на снегоходах
- услуги гида
- транспортное обслуживание
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- входные билеты в горный парк «Рускеала»
- входные билеты в заповедник «Кивач»
- входные билеты в музей «Кижи»
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