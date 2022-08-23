Карелия для милых дам! 2022

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Экскурсия в Дом куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Посещение Центра Шунгита. Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

14:00 - Размещение в гостинице Фрегат 4*. Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.

Экскурсия за доп.плату «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура. Стоимость– взрослые 5 800 руб/чел. дети до 12 лет - 3 500 руб/чел.)

Мы предлагаем вам стать ближе к природе с помощью удивительных животных - собак. Загородный собачий питомник является единственным в России питомником удивительных животных - чукотских ездовых собак. Улыбчивые сотрудники питомника, катание на собачьих упряжках, Карелия во всей красе вокруг и дух Крайнего Севера. Вы познакомитесь с игривыми сибирскими хаски, редкими таймырскими ездовыми собаками, мощными аляскинскими маламутами и утончёнными белоснежными самоедскими лайками.

В программу экскурсии включено: трансфер из Петрозаводска и обратно, наше сопровождение в гости к хаски, экскурсия по питомнику, прохождение инструктажа о правилах обращения с животными и повозками, катание на собачьих упряжках 2 км, вкусный обед в чуме с ухой.