Карелия для милых дам! 2022
Проведите всеми любимый праздник в Карелии!
В трехдневный тур входят все самые важные достопримечательности нашей республики. Размещение в современной и новой гостинице города Петрозаводск. Рускеальский горный парк и Водопад Кивач удивят всех гостей своей красотой и величием, а опытные гиды откроют вам все тайны и загадки этих мест!
Вас ждет:
Программа тура
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Экскурсия в Дом куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Посещение Центра Шунгита. Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
14:00 - Размещение в гостинице Фрегат 4*. Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.
Экскурсия за доп.плату «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура. Стоимость– взрослые 5 800 руб/чел. дети до 12 лет - 3 500 руб/чел.)
Мы предлагаем вам стать ближе к природе с помощью удивительных животных - собак. Загородный собачий питомник является единственным в России питомником удивительных животных - чукотских ездовых собак. Улыбчивые сотрудники питомника, катание на собачьих упряжках, Карелия во всей красе вокруг и дух Крайнего Севера. Вы познакомитесь с игривыми сибирскими хаски, редкими таймырскими ездовыми собаками, мощными аляскинскими маламутами и утончёнными белоснежными самоедскими лайками.
В программу экскурсии включено: трансфер из Петрозаводска и обратно, наше сопровождение в гости к хаски, экскурсия по питомнику, прохождение инструктажа о правилах обращения с животными и повозками, катание на собачьих упряжках 2 км, вкусный обед в чуме с ухой.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха. По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на одну из экскурсий за доп. плату.
1. Экскурсия в Рускеальский горный парк+обед (бронируется и оплачивается при покупке тура. Стоимость: взрослые – 4 000 руб., школьники – 3 500 руб ).
09:00 - выезд из Петрозаводска.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Поздний обед в кафе.
20:00 - возвращение в г.Петрозаводск на ж/д вокзал.
2. Экскурсия на о.Кижи на воздушной подушке (бронируется и оплачивается при покупке тура. Стоимость взрослые - 5 600 руб./чел.школьники до 16 лет - 5 300 руб/чел). Длится вся программа около 6 часов.
Зимой у вас есть уникальная возможность увидеть зимние Кижи – жемчужину русского деревянного зодчества и чудо северной природы.
10:00 - выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества - Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря - старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.
Путевая экскурсия по маршруту Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск на судне на воздушной подушке «Хивус-10». Отправление от Речного вокзала (г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д.1). Время в пути в одну сторону 1 час 30 мин.)
Совет: зимой здесь довольно прохладно, необходимо подготовиться к путешествию. Одеваться желательно тепло и удобно, вещи не должны сковывать движений. Хорошо, если одежда обладает ветрозащитными свойствами.
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.)
Дополнительная тематическая экскурсия с чаепитием (до 90 мин.)
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу.
Посещение первого российского курорта Марциальные воды. Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Дегустация воды из знаменитых природных источников.
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Стоимость
Включено в стоимость
- питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
- проживание в отеле Фрегат 4*
- трансфер по программе
- экскурсионное обслуживание
- входные билеты
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- обед в первый день (600 руб.)
- экскурсия в горный парк Рускеала (4 000 руб./взр., 3 500 руб./шк)
- экскурсия на остров Кижи на воздушной подушке (5 600 руб./взр., 5 300 руб./шк.)
- экскурсия в собачий питомник Хаски (5 800 руб./взр., 3 500 руб./дети до 12 лет)
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