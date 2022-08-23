8 марта по-карельски в загородном отеле Верховье 2022
Отпразднуйте самый нежный праздник года в загородном отеле Верховье! Что может быть лучше, чем поваляться в пушистых сугробах, погулять по еще зимнему лесу, устроить скоростной спуск с горки, попариться в жаркой баньке? А совместить все эти удовольствия с интересными экскурсиями?
8 марта по-карельски - сборный тур, где за основу взято проживание на уютной загородной базе Верховье. При этом вы сами составляете программу отдыха, добавляя интересные вам экскурсии: поездка на о.Кижи, поход к Шуйским скалам, экскурсия на горнолыжную базу Lumi с осмотром старинных карельских деревень и водопад Кивач, посещение Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко.
Тур проходит в небольших группах до 6 человек!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту и трансфер в отель «Верховье» (за доп.плату).
Размещение в уютных номерах загородного отеля Верховье со всеми удобствами.
Завтрак.
По желанию поездка в Вотчину карельского Деда Мороза Талвиукко - настоящая сказка для детей и взрослых. Экскурсия осуществляется за доп. плату: трансфер + программа Северная сага 500 руб/чел.
В программу включено посещение питомника ездовых собак, прогулка по оленьей ферме, посещение саамской деревни, посещение подворья с домашними животными, управление финскими санями.
Также вы можете посетить Резиденцию карельского Деда Мороза, увидить рабочий кабинет, в котором он заключает погодные договоры, Сказочную приемную и лабораторию чудес. Или с ветерком прокатиться на собачьих упряжках. Данные услуги предоставляются по ценам Вотчины.
Возвращение в Верховье.
Свободное время. Отдых, катание на ватрушках. По желанию баня на дровах.
Ужин.
Завтрак.
Отдых на территории загородного отеля или экскурсии на выбор:
1. Экскурсия на остров Кижи - одну из главных достопримечательностей Карелии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия осуществляется за доп. плату: 3800 руб/чел при группе 6 человек. Дополнительно оплачиваются входные билеты на остров Кижи: 600 рублей/взрослый, 300 рублей/студенты, пенсионеры и школьники.
9:00 Пересечение Онежского озера от Петрозаводска до острова Кижи на судне на воздушной подушке.
10:30 - 12:00 Экскурсия по острову Кижи.
12:00-12:30 Свободное время на острове.
12:30-14.00 Возвращение в город Петрозаводск.
2. Поход на Шуйские скалы. Экскурсия осуществляется за доп. плату: при группе от 2 человек 2500 руб/чел, при группе от 3 до 6 человек 1800 руб/чел.
Пару часов оздоровительного похода по Шуйскому сосновому бору и ты вступаешь в сказочный мир защитника северян, древнего великана Святогора – силуэт его головы отчетливо виден среди разломов скалы. Наш гид покажет вам и следы вулканов миллионной давности и следы бушующих землетрясений. Но сначала нас встретят заглаженные последним ледником вертикальные отвесы скалы. На таких заглаженных скалах древний человек выбивал петроглифы.
По пути на скалы мы пройдем через музей природы края – следы обитающих здесь животных (если зима), стук карельского дятла и курлыканье ворона (если лето). Мы бережно отнесемся к лесу и его обитателям – мы здесь в гостях, а не они у нас.
На заботливо приготовленной лесной скамейке мы напьемся душистого чая и обменяемся впечатлениями. Это важно для путешественника!
Ужин в кафе отеля Верховье.
Праздничный завтрак.
Отдых на территории отеля - катание на ватрушках, прогулки, русская баня с березовым веником.
По желанию поездка на горнолыжную базу LUMI с осмотром старинных карельских деревень и водопад Кивач. Экскурсия осуществляется за доп. плату: при группе от 2 человек 2500 руб/чел, при группе от 3 до 6 человек 1800 руб/чел. Дополнительно оплачиваются входные билеты в заповедник Кивач - 250 руб/чел. Бесплатно: дети в возрасте до 7 лет.
10.00 Трансфер на Горнолыжную базу LUMI (40 км.) По пути Вас ждёт трассовая экскурсия о старинных карельских деревнях Мунозеро, Тереки, Готнаволок.
Горнолыжная база LUMI расположена в одном из самых живописных уголков Карелии в окрестностях озера Мунозеро Кондопожского района. Здесь вы можете как покататься, так и просто погулять. Виды - завораживающие!
Перекус на горнолыжной базе.
Посещение заповедника и водопада Кивач. Водопад Кивач - один из главных символов Карелии, воспетый поэтами. Ранней весной он по-своему красив - мощные потоки воды среди искрящегося снега и льда.
Возвращение в Верховье.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал (за доп. плату).
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение в отеле Верховье (2 ночи)
- питание (завтрак+ужин)
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты от/до Петрозаводска
- трансфер
- экскурсии
- дополнительные услуги отеля
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