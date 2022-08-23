8 марта по-карельски в загородном отеле Верховье 2022

Отпразднуйте самый нежный праздник года в загородном отеле Верховье! Что может быть лучше, чем поваляться в пушистых сугробах, погулять по еще зимнему лесу, устроить скоростной спуск с горки, попариться в жаркой баньке? А совместить все эти удовольствия с интересными экскурсиями?

8 марта по-карельски - сборный тур, где за основу взято проживание на уютной загородной базе Верховье. При этом вы сами составляете программу отдыха, добавляя интересные вам экскурсии: поездка на о.Кижи, поход к Шуйским скалам, экскурсия на горнолыжную базу Lumi с осмотром старинных карельских деревень и водопад Кивач, посещение Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко.

Тур проходит в небольших группах до 6 человек!