8 марта в Карелии 2022

С 07.50 встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает по прибытии поезда №18/ №92 (табличка с названием тура). Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелия.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение магазина с карельской продукцией, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.

Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».

Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.

За дополнительную плату (бронируется и оплачивается вместе с туром):

Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке:

Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России! Вас ждет знакомство с лучшими Сирбирскими и Аляскаинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции. Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное - живое общение с этими пушистыми спортсменами!

Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук. После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождение инструктора (2 человека на 1 нарте). В завершении программы - чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости). Продолжительность: программа 1,5-2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км

Стоимость с учетом трансфера «питомник-гостиница в г. Петрозаводске» (при группе от 2 человек): 4 900 руб./взрослый, 3 400 руб./ребенок 7-12 лет, 1800 руб./ребенок до 6 лет.

Размещение в выбранной гостинице: «Заречная» 3* / «Северная» 4*