8 марта в Карелии 2022
8 марта – трёхдневный тур в Карелию на праздники. Низкая цена позволит выбрать дополнительные экскурсии по вашему желанию. Петрозаводск, Кивач, Кижи, Рускеала - в программе тура представлены основные достопримечательности Карелии.
В программе: Петрозаводск - магазин карельской продукции - водопад Кивач - горный парк «Рускеала».
По выбору: питомник ездовых собак и северных оленей - музей-заповедник «Кижи» - катание на снегоходах
Вас ждет:
Программа тура
С 07.50 встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает по прибытии поезда №18/ №92 (табличка с названием тура). Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелия.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Посещение магазина с карельской продукцией, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.
Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».
Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.
За дополнительную плату (бронируется и оплачивается вместе с туром):
Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке:
Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России! Вас ждет знакомство с лучшими Сирбирскими и Аляскаинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции. Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное - живое общение с этими пушистыми спортсменами!
Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук. После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождение инструктора (2 человека на 1 нарте). В завершении программы - чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости). Продолжительность: программа 1,5-2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км
Стоимость с учетом трансфера «питомник-гостиница в г. Петрозаводске» (при группе от 2 человек): 4 900 руб./взрослый, 3 400 руб./ребенок 7-12 лет, 1800 руб./ребенок до 6 лет.
Размещение в выбранной гостинице: «Заречная» 3* / «Северная» 4*
Завтрак в гостинице.
Экскурсии за дополнительную плату:
Вариант 1: Поездка в музей-заповедник Кижи (проезд из Петрозаводска на СВП - судно на воздушной подушке (по ледовой обстановке).
Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.
10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»). Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру. Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут;
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи»
Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Чаепитие с ароматным «кижским» чаем, вкусной карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.
Продолжительность пребывания на острове: 3 часа
14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск. 16:00 Прибытие на набережную Онежского озера
Стоимость (оплата при бронировании): 5 700 руб./взрослый; 5 400 руб./ребенок 6-17 лет; дети до 5 лет бесплатно
Включено: проезд по маршруту Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие
Вариант 2. Для любителей активного отдыха: Покатушки на снегоходе, 2 часовая программа
Это замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии. Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора. Эта программа не требует специальной подготовки. В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе.
Стоимость 2-часовой программы (без учета трансфера к месту катания): 3 300 руб./чел - при рассадке 2 человека на снегоходе; 5 200 руб./чел - при рассадке 1 человек на снегоходе + дополнительно трансфер к месту начала катания (с ожиданием): 2500 руб. / за легковую машину (1-3 чел.), 3500 руб./ за минивэн (4-6 чел.)
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию (вещи берем с собой).
Поездка в горный парк Рускеала (260 км от Петрозаводска) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
Обед в кафе (на маршруте).
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры. Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде по маршруту «Рускеала-Сортавала» - это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:43) 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день)
Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице - 2 суток
- питание: 3 завтрака (шведский стол), 2 обеда
- обзорная экскурсия по г. Петрозаводску
- горный парк Рускеала
- посещение магазина карельской продукции
- заповедник «Кивач»
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида-экскурсовода по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты, поступают в продажу за 90 суток до заезда Москва – Петрозаводск – Москва, Санкт-Петербург – Петрозаводск – Санкт-Петербург
- на ретро-поезд «Рускеальский экспресс»
- питомник ездовых собак и северных оленей с катанием 2,5 км и чаепитием. Стоимость: 4 900 руб./взрослый, 3 400 руб./ребенок 7-12 лет, 1800 руб./ребенок до 6 лет
- покатушки на снегоходе, стоимость 2-часовой программы (без учета трансфера к месту катания) 3 300 руб./чел - при рассадке 2 человека на снегоходе; 5 200 руб./чел - при рассадке 1 человек на снегоходе + дополнительно трансфер к месту начала катания (с ожиданием): 2500 руб. / за легковую машину (1-3 чел.), 3500 руб./ за минивэн (4-6 чел.)
- поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП - судно на воздушной подушке (по ледовой обстановке), стоимость: 5 700 руб./взрослый; 5 400 руб./ребенок 6-17 лет; дети до 5 лет бесплатно
- развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
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