8 марта в Карелию : 2
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Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽
Прошедшие 8 марта в Карелию : 3
8 марта в Карелии 2022
8 марта – трёхдневный тур в Карелию на праздники. Низкая цена позволит выбрать дополнительные экскурсии по вашему желанию. Петрозаводск, Кивач, Кижи, Рускеала - в прогр...
Ближайший заезд:
c 06 марта по 08 марта
3 дня 2 ночи
от 10800 ₽
Карелия для милых дам! 2022
Проведите всеми любимый праздник в Карелии! В трехдневный тур входят все самые важные достопримечательности нашей республики. Размещение в современной и новой гостинице...
Ближайший заезд:
c 06 марта по 08 марта
3 дня 2 ночи
от 14100 ₽
Зимний тур в Карелию 2022
Приглашаем вас в путешествие по зимней Карелии!
Ближайший заезд:
c 18 марта по 20 марта
3 дня 2 ночи
от 23300 ₽
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