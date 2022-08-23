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8 марта
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8 марта в Карелию : 2

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Карелия 2023 г.
(3)

Карельские путешествия

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Ближайший заезд:

c 23 января по 27 января

5 дней 4 ночи

от 33800 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Северный прорыв

Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.

Ближайший заезд:

c 25 января по 28 января

4 дня 3 ночи

от 41700 ₽

Прошедшие 8 марта в Карелию : 3

Карелия

8 марта в Карелии 2022

8 марта – трёхдневный тур в Карелию на праздники. Низкая цена позволит выбрать дополнительные экскурсии по вашему желанию. Петрозаводск, Кивач, Кижи, Рускеала - в прогр...

Ближайший заезд:

c 06 марта по 08 марта

3 дня 2 ночи

от 10800 ₽

Карелия

Карелия для милых дам! 2022

Проведите всеми любимый праздник в Карелии! В трехдневный тур входят все самые важные достопримечательности нашей республики. Размещение в современной и новой гостинице...

Ближайший заезд:

c 06 марта по 08 марта

3 дня 2 ночи

от 14100 ₽

Карелия

Зимний тур в Карелию 2022

Приглашаем вас в путешествие по зимней Карелии!

Ближайший заезд:

c 18 марта по 20 марта

3 дня 2 ночи

от 23300 ₽

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✈ 8 марта в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы