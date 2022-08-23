Карельские путешествия

Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Проведите всеми любимый праздник в Карелии! В трехдневный тур входят все самые важные достопримечательности нашей республики. Размещение в современной и новой гостинице...

8 марта – трёхдневный тур в Карелию на праздники. Низкая цена позволит выбрать дополнительные экскурсии по вашему желанию. Петрозаводск, Кивач, Кижи, Рускеала - в прогр...

✈ 8 марта в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы