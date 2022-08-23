Встречаем 23 февраля в Карелии из Москвы 2022
5 праздничных дней в Карелии в автобусном туре из Москвы! Вы посетите знаменитый остров Кижи, водопады Кивач и Ахвенкоски, горный парк Рускеала. Прогуляетесь по карельским городам - Петрозаводск и Сортавала. Для вас подготовлены яркая анимационная программа и целых 5 мастер-классов. Изюминкой программы станет посещение питомника хаски и контактного мини-зоопарка с северным оленем.
Вас ждет:
Программа тура
В 14:30 выезжаем из города Москвы в Карелию - край чистейших озер и остроконечных елей (1000 км, ночной переезд).
14:30 - г. Москва (ст. метро Ховрино, у входа в сбербанк ул. Дыбенко, 44).
Маршрут проходит через города:
15:30 - г. Химки (на остановке Бутаково напротив ТЦ Гранд),
16:15 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс),
17:00 - г. Солнечногорск (Макдональдс, ул. Красная, 118),
17:45 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2),
19:45 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101),
21:45 - г. Вышний Волочек (Макдональдс, ул. Большая Садовая, 44/30),
01:15 - г. Великий Новгород (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, 5)
03:00 - г. Кириши (информацию уточнять у менеджеров).
Добро пожаловать в Карелию!
10:00 - встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Автобусно - пешеходная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и пройдемся по излюбленному месту прогулок горожан - Онежской набережной. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.
14:00 - Знакомство с яркой достопримечательностью Карелии - заповедником и водопадом «Кивач». «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» можно в Музее Природы.
Переезд на размещение в крупный культурно-спортивный город Республики - Кондопога (28 км).
Остановка у необычной звонницы. Музыкальные карильоны своими мелодичными колокольчиками неспешно отсчитывают городское время. Сегодня они исполнят знакомые мелодии только для Вас.
16:15 - размещение в отеле «Карелия» ***
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
«Колдовские мастерские». Для начала с помощью лоскутков поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Сядем дружно за широкий стол, узнаем много интересного об истории карельской куклы. И в результате - сувенир - оберег останется на долгую память о Карелии в вашем доме.
А теперь переходим к кулинарному поединку - изготовим из ржаной муки рупиттетю (калитки). Пирожки в печке зарумянятся и уже готов десерт - чаепитие с ароматными с калитками.
Посещение питомника хаски и контактного мини-зоопарка. Полезная информация о жизни северных собак и оленей от опытных каюров питомника, красочная фото-сессия и годовой заряд позитива от общения с «братьями нашими меньшими». Желающие могут прогуляться с собаками на шлейке. Питомник расположен на берегу Онежского озера, в 200 м от отеля проживания.
Анимационная программа на свежем воздухе «Карельская вечёрка».
В веселых играх узнаем о традиционных карельских промыслах, освоим популярную игру северного народа «Кююккя», карельский боулинг и потанцуем финские танцы.
А в заключение - байки и легенды у жаркого костра в саамском чуме под звуки «старинных гуслей» - финно-угорского инструмента «кантеле», песня о ветре и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и радость.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 300/270 рублей/чел.
Концерт органной музыки. «Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами. Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров. Стоимость 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок.
06:00 - завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
06:30 - отправление на экскурсию«Кижи - восьмое чудо света» (250 км).
Внимание, важная информация! Так как маршрут этого дня проходит по деревням без точек питания - обед на нем не предусмотрен. Приобретите перекус в дорогу заранее в магазине.
Наша дорога будет проходить по самобытнейшим местам Заонежья - северного района Карелии, широко известного своими памятниками деревянного зодчества, месторождениями шунгита и заонежской вышивкой.Время в пути 4 часа пролетит незаметно под увлекательный рассказ гида. В пути на маршруте:
Поселок Шуньга - одно из старейших поселений Заонежья иродина углеродного минерала шунгит. Этим окрестностям аспидный камень и обязан своему названию.С XV века через Шуньский погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом - путь транспортировки соли, шла бойкая торговля на ярмарках, а слава о вышивальщицах села гремела по всему миру. Их работы на Всемирной выставке в Париже были отмечены большой серебряной медалью.
Село Толвуя- в тех местах родился и вырос Преподобный Зосима, который стал позднее одним из основателей монастыря на Соловецких островах. Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова - Ксения Ивановна, в монашестве - Марфа.
Прибытие в местечко Оятевщина. Безопасная переправа на судне на воздушной подушке на остров Кижи или крытых катерах (1 км/15 минут).
Экскурсия по зимнему острову Кижи - объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года. Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина иодну из самых старых деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А так же осмотрим снаружи Церковь Преображения Господня. Стоимость: взрослый – 600 рублей/чел, пенсионер/студент/ребенок – 300 руб./чел.
Время нахождения на острове Кижи – 3 часа.
Город Медвежьегорск (Кархумяки). В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…
20:30 - ужин в кафе г. Медвежьегорска (накрытие). Стоимость 350 рублей/чел.
22:30 - ориентировочное возвращение в отель с экскурсии.
07:30 - завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Освобождение номеров.
08:15 - выезд на бывшие финские территории без виз и паспортов (290 км).
Сегодня на маршруте:
Остановка на фото сессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма А зори здесь тихие...). В народе их называют Женькина речка, здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.
Горная сказка - Мраморный парк «Рускеала». С легкостью талантливого живописца прошлась природа по памятнику горного дела, превратив его в одно из красивейших мест Республики. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка, перекусить с кафе и приобрести дополнительно в кассах другие услуги парка. Общее время нахождения в парке - 3 часа.
Переезд в город Сортавала. Всего 45 минут и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, самого большого озера Европы. Каменным веером спускается к его воде Сортавала - город европейского очарования, имеющий три даты рождения и три названия. Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан именно здесь…
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Сортавала.
18:30 - ужин в кафе г. Сортавала (накрытие). Стоимость 350 рублей/чел.
19:00 - отравление в города по маршруту.
Ночной переезд.
Ориентировочное прибытие в ваш город:
02:00 - г. Великий Новгород (ж/д вокзал, ул. Октябрьская 5)
05:30 - г. Вышний Волочек (выезд на трассу М11)
07:30 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101)
09:30 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)
10:15 - г. Солнечногорск (выезд на трассу М11)
11:00 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс)
11:45 - г. Химки (на остановке БУТАКОВО напротив ТЦ Гранд)
12:45 - г. Москва (ст. метро «Ховрино»).
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортное обслуживание Москва-Карелия-Москва
- Проживание: отель «Карелия» (г. Кондопога) - 2 суток
- Питание: 2 завтрака, обед, чаепитие с калитками
- Экскурсии, анимационная программа, мастер-классы
- Работа гида и аниматоров на территории Карелии
Оплачивается отдельно
- Входная плата за экскурсионное обслуживание на острове Кижи. Стоимость: взрослый – 600 рублей/чел, пенсионер/студент/ребенок – 300 руб./чел.
- Входной билет в горный парк «Рускеала». Стоимость: взрослый – 450 рублей/чел, лица старше 60 лет/студент – 250 руб./чел, ребенок - 200 руб./чел.
- Обеды, ужины от 300 руб./чел.
- Концерт органной музыки. Стоимость 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок.
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