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Встречаем 23 февраля в Карелии из Москвы 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

5 праздничных дней в Карелии в автобусном туре из Москвы! Вы посетите знаменитый остров Кижи, водопады Кивач и Ахвенкоски, горный парк Рускеала. Прогуляетесь по карельским городам - Петрозаводск и Сортавала. Для вас подготовлены яркая анимационная программа и целых 5 мастер-классов. Изюминкой программы станет посещение питомника хаски и контактного мини-зоопарка с северным оленем.

Программа тура

День 1
Переезд Москва - Карелия

В 14:30 выезжаем из города Москвы в Карелию - край чистейших озер и остроконечных елей (1000 км, ночной переезд).

14:30  - г. Москва (ст. метро Ховрино, у входа в сбербанк ул. Дыбенко, 44).

Маршрут проходит через города:

15:30 - г. Химки (на остановке Бутаково напротив ТЦ Гранд),

16:15 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс),

17:00 - г. Солнечногорск (Макдональдс, ул. Красная, 118),

17:45 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2),

19:45 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101),

21:45 - г. Вышний Волочек (Макдональдс, ул. Большая Садовая, 44/30),

01:15 - г. Великий Новгород  (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, 5)

03:00 - г. Кириши (информацию уточнять у менеджеров).

День 2
Петрозаводск - водопад Кивач - Кондопога - мастер-класс - питомник хаски - анимационная программа

Добро пожаловать в Карелию!

10:00 - встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Автобусно - пешеходная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и пройдемся по излюбленному месту прогулок горожан - Онежской набережной. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.

14:00 - Знакомство с яркой достопримечательностью Карелии - заповедником и водопадом «Кивач». «Алмазна  сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» можно в Музее Природы.

Переезд на размещение в крупный культурно-спортивный город Республики - Кондопога (28 км).

Остановка у необычной звонницы. Музыкальные карильоны своими мелодичными колокольчиками неспешно отсчитывают городское время. Сегодня они исполнят знакомые мелодии только для Вас.

16:15 - размещение в отеле «Карелия» *** 

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

«Колдовские мастерские». Для начала с помощью лоскутков поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Сядем дружно за широкий стол, узнаем много интересного об истории карельской куклы. И в результате - сувенир - оберег останется на долгую память о Карелии  в вашем доме.

А теперь переходим к кулинарному поединку -  изготовим из ржаной муки рупиттетю (калитки). Пирожки в печке зарумянятся и уже готов десерт - чаепитие с ароматными с калитками.

Посещение питомника хаски и контактного мини-зоопарка. Полезная информация о жизни северных собак и оленей от опытных каюров питомника, красочная фото-сессия и годовой заряд позитива  от общения с «братьями нашими меньшими». Желающие могут прогуляться с собаками на шлейке. Питомник расположен на берегу Онежского озера, в 200 м от отеля проживания.

Анимационная программа на свежем воздухе «Карельская вечёрка».

В веселых играх узнаем о традиционных карельских промыслах, освоим популярную игру северного народа «Кююккя», карельский боулинг и потанцуем финские танцы.

А в заключение - байки и легенды у жаркого костра в саамском чуме под звуки «старинных гуслей» - финно-угорского инструмента «кантеле», песня о ветре и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и радость.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 300/270 рублей/чел.

Концерт органной музыки. «Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами. Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров. Стоимость 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок.

День 3
Остров Кижи - Медвежьегорск

06:00 - завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

06:30 - отправление на экскурсию«Кижи - восьмое чудо света» (250 км).

Внимание, важная информация! Так как маршрут этого дня проходит по деревням без точек питания - обед на нем не предусмотрен. Приобретите перекус в дорогу заранее в магазине.

Наша дорога будет проходить по самобытнейшим местам Заонежья - северного района Карелии, широко известного своими памятниками деревянного зодчества, месторождениями шунгита и заонежской вышивкой.Время в пути 4 часа пролетит незаметно под увлекательный рассказ гида. В пути на маршруте:

Поселок Шуньга - одно из старейших поселений Заонежья иродина углеродного минерала шунгит. Этим окрестностям аспидный камень и обязан своему названию.С XV века через Шуньский  погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с  Новгородом - путь транспортировки соли, шла бойкая торговля на ярмарках, а  слава о вышивальщицах села гремела по всему миру. Их работы на Всемирной выставке в Париже были отмечены большой серебряной медалью.

Село Толвуя- в тех местах родился и вырос Преподобный Зосима, который стал позднее одним из основателей монастыря на Соловецких островах. Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова - Ксения Ивановна, в монашестве - Марфа.

Прибытие в местечко Оятевщина. Безопасная переправа на судне на воздушной подушке на остров Кижи или крытых катерах (1 км/15 минут).

Экскурсия по зимнему острову Кижи - объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года. Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского  крестьянина иодну из самых старых деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А так же осмотрим снаружи Церковь Преображения Господня. Стоимость: взрослый – 600 рублей/чел, пенсионер/студент/ребенок – 300 руб./чел.

Время нахождения на острове Кижи – 3 часа.

Город  Медвежьегорск (Кархумяки).  В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…

 20:30 - ужин в кафе г. Медвежьегорска (накрытие). Стоимость 350 рублей/чел.

22:30 - ориентировочное возвращение в отель с экскурсии.

День 4
Водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - г.Сортавала

07:30 - завтрак  в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

Освобождение номеров.

08:15 - выезд на бывшие финские территории без виз и паспортов (290 км).

Сегодня на маршруте:

Остановка на фото сессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма А зори здесь тихие...). В народе их называют Женькина речка, здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.

Горная сказка - Мраморный парк «Рускеала». С легкостью талантливого живописца прошлась природа по памятнику горного дела, превратив его в одно из красивейших мест Республики. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка, перекусить с кафе и приобрести дополнительно в кассах другие услуги парка. Общее время нахождения в парке - 3 часа.

Переезд в город Сортавала. Всего 45 минут и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, самого большого озера Европы. Каменным веером спускается к его воде Сортавала - город европейского очарования, имеющий три даты рождения и три названия. Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан именно здесь…

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Сортавала.

18:30 - ужин в кафе г. Сортавала (накрытие). Стоимость 350 рублей/чел.

19:00 - отравление в города по маршруту.

Ночной переезд.

День 5
Переезд Карелия - Москва

Ориентировочное прибытие в ваш город:

02:00 - г. Великий Новгород  (ж/д вокзал, ул. Октябрьская 5)  

05:30 - г. Вышний Волочек (выезд на трассу М11)

07:30 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101)

09:30 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)

10:15 - г. Солнечногорск (выезд на трассу М11)

11:00 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс)

11:45 - г. Химки (на остановке БУТАКОВО напротив ТЦ Гранд)

 12:45 - г. Москва (ст. метро «Ховрино»).

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортное обслуживание Москва-Карелия-Москва
  • Проживание: отель «Карелия» (г. Кондопога) - 2 суток
  • Питание: 2 завтрака, обед, чаепитие с калитками
  • Экскурсии, анимационная программа, мастер-классы
  • Работа гида и аниматоров на территории Карелии

Оплачивается отдельно

  • Входная плата за экскурсионное обслуживание на острове Кижи. Стоимость: взрослый – 600 рублей/чел, пенсионер/студент/ребенок – 300 руб./чел.
  • Входной билет в горный парк «Рускеала». Стоимость: взрослый – 450 рублей/чел, лица старше 60 лет/студент – 250 руб./чел, ребенок - 200 руб./чел.
  • Обеды, ужины от 300 руб./чел.
  • Концерт органной музыки. Стоимость 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок.

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