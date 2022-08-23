Встречаем 23 февраля в Карелии из Москвы 2022

Добро пожаловать в Карелию!

10:00 - встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Автобусно - пешеходная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и пройдемся по излюбленному месту прогулок горожан - Онежской набережной. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.

14:00 - Знакомство с яркой достопримечательностью Карелии - заповедником и водопадом «Кивач». «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» можно в Музее Природы.

Переезд на размещение в крупный культурно-спортивный город Республики - Кондопога (28 км).

Остановка у необычной звонницы. Музыкальные карильоны своими мелодичными колокольчиками неспешно отсчитывают городское время. Сегодня они исполнят знакомые мелодии только для Вас.

16:15 - размещение в отеле «Карелия» ***

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

«Колдовские мастерские». Для начала с помощью лоскутков поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Сядем дружно за широкий стол, узнаем много интересного об истории карельской куклы. И в результате - сувенир - оберег останется на долгую память о Карелии в вашем доме.

А теперь переходим к кулинарному поединку - изготовим из ржаной муки рупиттетю (калитки). Пирожки в печке зарумянятся и уже готов десерт - чаепитие с ароматными с калитками.

Посещение питомника хаски и контактного мини-зоопарка. Полезная информация о жизни северных собак и оленей от опытных каюров питомника, красочная фото-сессия и годовой заряд позитива от общения с «братьями нашими меньшими». Желающие могут прогуляться с собаками на шлейке. Питомник расположен на берегу Онежского озера, в 200 м от отеля проживания.

Анимационная программа на свежем воздухе «Карельская вечёрка».

В веселых играх узнаем о традиционных карельских промыслах, освоим популярную игру северного народа «Кююккя», карельский боулинг и потанцуем финские танцы.

А в заключение - байки и легенды у жаркого костра в саамском чуме под звуки «старинных гуслей» - финно-угорского инструмента «кантеле», песня о ветре и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и радость.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 300/270 рублей/чел.

Концерт органной музыки. «Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами. Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров. Стоимость 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок.