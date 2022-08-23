Февральские праздники в Карелии

07.50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура). Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11.57 на «Ласточке» (поезд №804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и программу в Доме Кантеле. Встреча туристов на Ж/Д вокзале по прибытии поезда «Ласточка».Завтрак в уютном кафе. Экскурсия по столице Республики Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.Экскурсия по Дому Кантеле + мастер-класс. На экскурсии вы познакомитесь с историей Дома Кантеле, узнаете секреты изготовления кантеле - традиционного музыкального инструмента, сценической одежды артистов, созданной по "мотивам" карельских костюмов. Также вас ждет знакомство с работой мастерской национальных инструментов и отдела по созданию, реставрации и хранению народного костюма. Погружение в культуру коренных народов Карелии. В завершении экскурсии – один из двух мастер-классов с артистами ансамбля «Кантеле» (обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле).Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок. Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач». Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Не забудьте взять фотоаппарат!За дополнительную плату (заявка и оплата до начала тура): Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке: Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России! Вас ждет знакомство с лучшими Сирбирскими и Аляскаинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции. Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное - живое общение с этими пушистыми спортсменами!Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук. После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождении инструктора (2 человека на 1 нарте). В завершении программы - чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).Продолжительность: программа 1,5-2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 кмСтоимость с учетом трансфера «питомник-гостиница в г. Петрозаводске» (при группе от 2 человек): 5 200 руб./взрослый, 3 600 руб./ребенок 7-12 лет, 2000 руб./ребенок до 6 лет.Размещение в гостинице: «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.



