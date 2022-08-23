Февральские праздники в Карелии
Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательности Карелии: водопад Кивач, горный парк Рускеала. За дополнительную плату предлагаются поездка на остров Кижи, а также покатушки на снегоходах, ездовых собаках и северных оленях!
Вас ждёт:
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Поездка на один из крупнейших равнинных водопадов в Европе Кивач
- Посещение горного парка «Рускеала»
Вас ждет:
Программа тура
07.50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура). Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11.57 на «Ласточке» (поезд №804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и программу в Доме Кантеле. Встреча туристов на Ж/Д вокзале по прибытии поезда «Ласточка».
Завтрак в уютном кафе. Экскурсия по столице Республики Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Экскурсия по Дому Кантеле + мастер-класс. На экскурсии вы познакомитесь с историей Дома Кантеле, узнаете секреты изготовления кантеле - традиционного музыкального инструмента, сценической одежды артистов, созданной по "мотивам" карельских костюмов. Также вас ждет знакомство с работой мастерской национальных инструментов и отдела по созданию, реставрации и хранению народного костюма. Погружение в культуру коренных народов Карелии. В завершении экскурсии – один из двух мастер-классов с артистами ансамбля «Кантеле» (обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле).
Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок. Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач». Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Не забудьте взять фотоаппарат!
За дополнительную плату (заявка и оплата до начала тура): Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке: Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России! Вас ждет знакомство с лучшими Сирбирскими и Аляскаинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции. Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное - живое общение с этими пушистыми спортсменами!
Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук. После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождении инструктора (2 человека на 1 нарте). В завершении программы - чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).
Продолжительность: программа 1,5-2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км
Стоимость с учетом трансфера «питомник-гостиница в г. Петрозаводске» (при группе от 2 человек): 5 200 руб./взрослый, 3 600 руб./ребенок 7-12 лет, 2000 руб./ребенок до 6 лет.
Размещение в гостинице: «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.
Вариант 1:
Поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП - судно на воздушной подушке)
Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.
10:00 Отправление от набережной г. Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»). До набережной туристы добираются самостоятельно. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут;
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи». Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Чаепитие с ароматным «кижским» чаем, вкусной карельской выпечкой.
Дополнительная экскурсия (на усмотрение музея). Продолжительность пребывания на острове: 3 часа
14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.
16:00 Прибытие на набережную Онежского озера
Стоимость предварительная (оплата при бронировании):
5 900 руб./взрослый; 5 600 руб./ребенок 6-17 лет; дети до 5 лет бесплатно
Включено: проезд по маршруту "Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск" (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие
Вариант 2:
Для любителей активного отдыха: Покатушки на снегоходе, 2 часовая программа
Это замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии. Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора.Эта программа не требует специальной подготовки.
В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе.
Стоимость 2-часовой программы (без учета трансфера к месту катания)
4 500 руб./чел - при рассадке 2 человека на снегоходе;
7 000 руб./чел - при рассадке 1 человек на снегоходе
+дополнительно трансфер к месту начала катания:
3 000 руб. / легковая машина (1-3 чел.)
4 500 руб./микроавтобус (4-7 чел.)
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе. Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп.плату ~ 300 руб./взрослый, 200 руб./дети, пенсионеры, студенты). Экскурсия по горному парку «Рускеала» (наземная, пешеходная). С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала» - это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура). Отъезд домой из г.Сортавала на поезде:
18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:43)
20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день)
Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г.Петрозаводска. Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Стоимость
Гостиница Северная
- Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
- В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен.
- Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.
- Дополнительные услуги на территории Горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах Горного парка. Заранее не бронируются.
- Стоимость не оказанных услуг вычитается из тура.
Включено в стоимость
- Проживание в выбранной гостинице (2 суток)
- Питание: 3 завтрака, 2 обеда
- Экскурсии: обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, заповедник «Кивач», горный парк «Рускеала»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида-экскурсовода по программе
Оплачивается отдельно
- Проезд до г.Петрозаводска и обратно;
- Питомник ездовых собак и северных оленей с катанием 2,5 км и чаепитием;
- Экскурсия в музей-заповедник «Кижи»;
- Катание на снегоходах (2 часа).
- Ж/Д билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс»
Отзывы
Очень красивые здесь места. Экскурсии были все интересные, но мне больше всего запомнилась экскурсия в горный парк Рускеала, ни когда ни чего подобного не видела когда видишь это своими глазами то просто поражаешься какая здесь красота.
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зима в Верховье: всё включено
Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽