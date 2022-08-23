23 февраля в Карелии

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Экскурсия в Дом куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

14:00 - Размещение в гостинице. Свободное время.

В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться Спа процедурами в оздоровительном центре отеля Карелия Спа4* или уделить время для самостоятельного изучения города .

Посетить водно – развлекательный центр «Акватика» (бассейн, хамам, сауна) - за доп. плату.

Или съездить на экскурсию «В гостях у Хаски» (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Стоимость– 4 500 руб/чел.)

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Возвращение в Петрозаводск.

Посетить музей-ресторан ВКарелииЕсть и отведать самых вкусных карельских десертов с чаем ИЛИ отправиться в национальный ресторан Карельская горница, заказав себе карельские блюда.