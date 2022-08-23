23 февраля в Карелии
Туры в Карелию на праздничные выходные всегда привлекают любознательных туристов! В трехдневный тур в Карелию входят все самые важные достопримечательности нашей республики. Размещение в современной и новой гостинице города Петрозаводск. Рускеальский горный парк и Водопад Кивач удивят всех гостей своей красотой и величием, а опытные гиды откроют вам все тайны и загадки этих мест!
Вас ждет:
Программа тура
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Экскурсия в Дом куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
14:00 - Размещение в гостинице. Свободное время.
В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться Спа процедурами в оздоровительном центре отеля Карелия Спа4* или уделить время для самостоятельного изучения города .
Посетить водно – развлекательный центр «Акватика» (бассейн, хамам, сауна) - за доп. плату.
Или съездить на экскурсию «В гостях у Хаски» (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Стоимость– 4 500 руб/чел.)
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!
Возвращение в Петрозаводск.
Посетить музей-ресторан ВКарелииЕсть и отведать самых вкусных карельских десертов с чаем ИЛИ отправиться в национальный ресторан Карельская горница, заказав себе карельские блюда.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха. По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на одну из экскурсий за доп. плату.
1. Экскурсия в Рускеальский горный парк (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Стоимость: взрослые– 3500 руб., школьники – 3000 руб ).
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Обед в пути в кафе.
2. Экскурсия на о.Кижи на воздушной подушке (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Из Петрозаводска- 4 900 руб./чел.).
Зимой у вас есть уникальная возможность увидеть зимние Кижи – жемчужину русского деревянного зодчества и чудо северной природы. Главная достопримечательность – всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста. Наряду с Московским Кремлем и историческим центром Санкт-Петербурга он является первым объектом ЮНЕСКО в России. Программа включает в себя экскурсию по прекрасному заснеженному острову, мастер-класс по традиционному ремеслу, народные игры и забавы, и, конечно, традиционное чаепитие с пирогами!
Возвращение в г.Петрозаводск. Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Стоимость
Включено в стоимость
- питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
- проживание в гостинице
- трансфер
- экскурсионное обслуживание
- входные билеты
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- экскурсия в горный парк Рускеала (3 500 руб./взр., 3 000 руб./шк. бронируется при покупке тура, оплачивается на месте)
- экскурсия на остров Кижи на воздушной подушке (4 900 руб./взр., 4 700 руб./шк. бронируется при покупке тура, оплачивается на месте)
- экскурсия в собачий питомник Хаски ( 4 500 руб./взр., 3 000 руб./дети до 12 лет, 1 500 руб./ дети до 5 лет бронируется при покупке тура, оплачивается на месте)
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