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23 февраля
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Туры в Карелию на 23 февраля : 7

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Карелия 2023 г.
(1)

Февральские праздники в Карелии

Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 25 февраля

3 дня 2 ночи

от 16900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Долгожданный отпуск в Карелии зима

Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима в Верховье: всё включено

Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия 2023 г.

Северный прорыв LIGHT

Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 21 января по 23 января

3 дня 2 ночи

от 25850 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Карельский экспресс - 4 зима

Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 27950 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Карельские путешествия

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Ближайший заезд:

c 23 января по 27 января

5 дней 4 ночи

от 33800 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Северный прорыв

Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.

Ближайший заезд:

c 25 января по 28 января

4 дня 3 ночи

от 41700 ₽

Прошедшие Туры в Карелию на 23 февраля : 1

Карелия

Встречаем 23 февраля в Карелии из Москвы 2022

5 праздничных дней в Карелии! Вы посетите знаменитый остров Кижи, водопады Кивач и Ахвенкоски, горный парк Рускеала. Прогуляетесь по карельским городам - Петрозаводск и...

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 27 февраля

5 дней 4 ночи

от 17650 ₽

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