Тайны Соловецкого Архипелага 2022
Что на Русском Севере может сравниться с Соловками? Исключительность этих таинственных островов проявляется во всем.
В истории Соловков словно зеркально отражается вся история России: много в ней светлых и темных пятен…
Воспользуйтесь возможностью увидеть редкую по красоте северную природу, уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря и интереснейшие памятники истории!
В рамках 6-дневного тура вы:
- увидите Соловецкий Кремль
- прогуляетесь на Мыс лабиринтов
- посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море
- посетите самый северный ботанический сад
- совершите морскую прогулку на катере на Большой Заяцкий остров
Вас ждет:
Программа тура
Вечером прибытие в город Кемь на поездах: в 19:50 - поезд № 92, в 21:42 - поезд № 120 В, в 00:41 - поезд № 016 А. Внимание: расписание поездов предварительное, будет уточняться весной 2022 года.
Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона, встреча с табличкой «Причал».
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря. Размещение в 1-2-местных номерах с удобствами. Внимание: возможен вариант без ночевки в Кеми, если вы приезжаете утренним поездом сразу на теплоход, обращайтесь за расчетом к менеджеру.
Завтрак.
Отправление на Соловецкий архипелаг на теплоходе по Белому морю (2,5 часа).
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю. Вы познакомитесь с историей монастыря, посетите территорию центрального комплекса, действующие храмы, памятники. Вас поразит благородство пропорций, монументальность и гармония с суровой северной природой.
Обед.
Размещение в гостинице «Соловки Отель» 1-2-х местных номерах с удобствами («стандарт» или «стандарт мансарда»).
По желанию – посещение сувенирных павильонов и фирменного магазина архангельского водорослевого комбината, где можно приобрести продукцию из беломорских водорослей.
Прогулка с гидом на Мыс лабиринтов и к «танцующим» Соловецким березкам.
Завтрак.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная – Ботанический сад».
Во время экскурсии вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Посетите Ботанический сад, основанный ещё в XIX в., в котром произрастает более 30 видов древесных и около 500 других видов растений.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Обед.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
По желанию - экскурсии за дополнительную плату (ознакомиться с расписанием и оплатить можно будет на месте).
Свободный день для самостоятельного отдыха.
Завтрак.
Экскурсия на Большой Заяцкий остров.
Вы совершите морскую прогулку на катере на Большой Заяцкий остров, на котором Вы увидите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до н.э., уникальные каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань и памятники Андреевского скита.
Внимание: Андреевский скит на о. Большой Заяцкий – действующий, просим вас соблюдать требования устава скитов и быть должным образом одетыми.
Обед.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
Свободное время до обеда.
Обед.
Трансфер из гостиницы с вещами на причал. Отправление теплохода с Соловков в поселок Рабочеостровск (2,5 часа по Белому морю).
Прибытие в поселок Рабочеостровск (к 19:00 или к 21:00).
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Заранее сообщите, каким поездом вы уезжаете обратно, чтобы при необходимости забронировать номер на доп. ночь в гостинице «Причал».
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в туркомплексе «Причал» и в гостинице «Соловки-Отель» в номерах с удобствами («стандарт» или «стандарт мансарда»)
- питание по программе: 5 завтраков, 4 обеда
- все трансферы по программе
- билеты на теплоход Рабочеостровск – Соловки – Рабочеостровск
- экскурсионное обслуживание и работа гида-сопровождающего на Соловках
- обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю с посещением экспозиций «Монастырская тюрьма», «Соловецкая крепость», «Соловецкие печи»
- прогулка на Мыс Лабиринтов и в парк «танцующих» соловецких берёзок
- автобусно-пешеходная экскурсия «Секирная гора. Свято-Вознесенский скит - Ботанический сад»
- экскурсия на Большой Заяцкий остров
- страхование здоровья и жизни участника
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- Москва – г. Кемь и обратно, Санкт-Петербург – г. Кемь и обратно
- доп. ночь в гостинице «Причал» (1700 руб./чел. за место в двухместном номере).
- экскурсии в свободное время за дополнительную плату на месте для желающих.
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