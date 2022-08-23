Тайны Соловецкого Архипелага 2022

Вечером прибытие в город Кемь на поездах: в 19:50 - поезд № 92, в 21:42 - поезд № 120 В, в 00:41 - поезд № 016 А. Внимание: расписание поездов предварительное, будет уточняться весной 2022 года.

Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона, встреча с табличкой «Причал».

Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря. Размещение в 1-2-местных номерах с удобствами. Внимание: возможен вариант без ночевки в Кеми, если вы приезжаете утренним поездом сразу на теплоход, обращайтесь за расчетом к менеджеру.