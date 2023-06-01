Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)
Приглашаем в насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии и святым паломническим местам!
Вас ждёт:
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии
- поездка в горный парк Рускеала
- посещение центра по производству изделий из шунгита
- экскурсия в заповедник Кивач с осмотром одноименного водопада
- экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала
- обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю
- автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад»
Заезды все лето каждый четверг!
Вас ждет:
Программа тура
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 7 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы:
- Гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.
- Гостиница «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.
- Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*- комфортабельная гостиница в центре города, рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.
Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 мин). Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).
Заказ экскурсии заранее, при бронировании тура. Оплата – на туре гиду.
Предварительная стоимость на 2023 г: 4 500 руб/взрослый; 2 300 руб/ребенок до 12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2023 года. Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
- Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.
- Или "Новый Иерусалим". На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб). Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им.Кронида Гоголева. Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.
Выезд всей группы из г.Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.
Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд». Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска). Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Обед.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь). Размещение в номерах с удобствами.
Отправление на теплоходе на Соловки. 2-часовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу: «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель». Туристы и гид идут пешком от причала до здания экскурсионного бюро, откуда начинается экскурсия.
По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа). В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за дополнительную плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое
святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость: 1 300 руб./чел.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые «танцующие» березки.
По желанию за дополнительную плату экскурсии. Важно: заказ экскурсий заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено. Оплата – на туре гиду.
1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (продолжительность 2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Стоимость: 700 руб./чел.
2. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 4-5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения. Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину. Продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе/дори. Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода, сухой паёк.
Стоимость: 2 200 руб./взр.; 1 800 руб./дети 3-10 лет.
3. Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность 3-3,5 часов).
Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере. Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.
Стоимость: 3000 руб./чел.
Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море. Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
Свободное время.
Трансфер из гостиницы на причал.
16.00 Отправление с Соловков обратно.
18.00 Прибытие в порт в поселок Рабочеостровск.
Размещение в туристическом комплексе «Причал». Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.
Обратите внимание:
- Для туристов из Санкт-Петербурга трансфер на ж/д вокзал города Кемь к поезду № 21 сразу после прибытия теплохода.
- Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается).
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 6.3 или поезд № 091 ~ в 09.30).
Стоимость
Гостиница Заречная + ТК Причал + гостиница Соловецкая слобода
Гостиница Северная + ТК Причал + гостиница Соловецкая слобода
Гостиница Заречная + ТК Причал + гостиница Соловки-отель
Отель Питер Инн + ТК Причал + гостиница Соловецкая слобода
Гостиница Северная + ТК Причал + гостиница Соловки-отель
Отель Питер Инн + ТК Причал + гостиница Соловки-отель
- Дети до 10 лет - 2 500 руб/чел;
- Дети от 10 до 16 лет включительно - 1800 руб/чел;
- Без последней ночевки в г.Кемь (при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков): 1 200 руб./чел в 2-местном номере; 2 500 руб./чел в 1-местном номере; 1 000 руб./чел. – на доп.месте.
- Размещение с подселением в 2-местном номере возможно при наличии пары;
- Доплата для иностранных граждан в составе русской группы – 500 руб./чел.
- Водные переезды по Онежскому озеру (на о.Кижи), по Ладожскому озеру (на о.Валаам) и по Белому морю (на о.Соловки) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. В случае отмены экскурсии по погодным условиям, фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.
- Экскурсии на Соловках начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Музей имеет право присоединять туристов, если в группе менее 15 человек на пешеходные экскурсии для сохранения их стандартной стоимости.
- Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
- Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.
- На Соловках работают только операторы мобильной связи "Мегафон" и "МТС". Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться "вне зоны действия сети".
- Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
- Питание на Соловках: в ресторанах при гостиницах "Соловецкая Слобода" или"Соловки-отель", в трапезной монастыря, в кафе "Кают-компания", расположенном в центре поселка или в других кафе. Средний чек от 500 руб.
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кемь, 2 ночи на Соловках)
- питание по программе (7 завтраков, 2 обеда, 1 ужин)
- экскурсии: обзорная по Петрозаводску, музей-заповедник «Кижи», горный парк «Рускеала», заповедник «Кивач», экскурсия на Беломорско-Балтийский канал, 3 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад
- транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
- работа гида и сопровождающего все дни по программе
Оплачивается отдельно
- проезд до г.Петрозаводска к началу тура (поезд, самолет, на своей машине) и из г. Кемь в день окончания тура
- оплата на туре экскурсий: Валаамский монастырь (2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре)
- экскурсия на Заяцкий остров, пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.», экскурсия на остров Большая Муксалма (с дегустацией мидий)
- экскурсия на остров Малая Муксалма
- питание, не включенное в стоимость тура.
Отзывы
Наслаждался прекрасными видами Соловецкого монастыря, впечатляют, хорошо сохранившипся многовековые стены, постройки и храмы. Так, как быт и сервис организован на хорошем уровне, ничто не мешает отдыхать и созерцать уникальную природу и шедервы монастыря.
Здравствуйте! Отдых, организованный вашей фирмой нам очень понравился. На высоте была как организационная сторона (встреча в Петрозаводске, размещения в гостиницах и организация питания, трансферы), так и содержательная часть тура (экскурсии, работа гидов по ходу тура). И конечно же, красота и гостеприимство Карелии произвели на нас глубочайшее впечатление. Приятно было иметь дело с вашей фирмой на всех этапах организации и проведения отдыха. Теперь Карелия займет почетное место в списке мест, которые я буду рекомендовать своим друзьям для посещения; а ваша фирма - как очень достойный вариант организации такого отдыха. Спасибо вам!
Доброе утро! Отдохнули прекрасно) Маловато, хочется еще, так что обязательно приедем снова! Много увидели, узнали еще больше, и уже скучаем по вашим местам,вашим просторам))) Организация оч хорошая, побывали во многих местах, но никто нигде не потерялся!Отели, размещение хорошее ( к отелю "причал" мы были готовы, поэтому большего от него и не ждали), а на Соловках в отеле вместо телевизора была икона, вообще оч правильно, ведь на этом острове надо отдыхать от мирской суетыМаксимум хотелось погулять везде подольше, но понятно что из-за больших расстояний, которые мы преодолевали, это не возможно...но как я уже сказала это надо снова ехать, ведь за неделю на всю красоту не насмотришься! Ооо наши фото в инстаграмм под хештегом #минипутешествиеЮА У меня все спрашивают, где покупали тур - всем рекомендую вас Фото чуток приложила Еще раз благодарим за прекрасные впечатления!
Здравствуйте ! Хочу поблагодарить Вас за незабываемое путешествие по Карелии. Всё было организовано замечательно. Очень понравился тур, который Вы предложили! Всё на высшем уровне ! Много впечатлений и все они -положительные. Очень хорошо работают экскурсоводы, особенно- на Кижах и на Валааме. Отдельное спасибо экскурсоводу на Киваче! Единсвенное замечание- мало времени отведено на экскурию по очаровательной набережной в городе Петрозаводске. (Фотографии пришлю попозже). Искренне желаю Вам всего самого доброго.
Посчастливилось посетить 6-ти дневную экскурсию - "Святой треугольник". Эмоции переполняют! Все эти исторические места и памятники архитектуры видела на картинках и в интернете, а теперь увидела в живую! Была возможность прикоснуться к истории! - это незабываемо! Огромное спасибо команде "Алем-Тур" за отличную организацию экскурсии. Уже рекомендую друзьям этот тур. Спасибо!!!
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