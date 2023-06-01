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Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем в насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии и святым паломническим местам! 

Вас ждёт:

  • обзорная экскурсия по Петрозаводску 
  • экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии
  • поездка в горный парк Рускеала
  • посещение центра по производству изделий из шунгита
  • экскурсия в заповедник Кивач с осмотром одноименного водопада
  • экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала
  • обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю 
  • автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад»
Маршрут: Петрозаводск – остров Кижи – горный парк «Рускеала» - остров Валаам* (за доп. плату) - водопад Кивач – Беломорканал – Соловки (3 дня) - Кемь.

Заезды все лето каждый четверг!

Программа тура

День 1
Петрозаводск + Кижи
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~ 07.50), под шпилем со стороны перрона. Гид встречает с табличкой "Святой треугольник".

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 7 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы:
  • Гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.
  • Гостиница «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.
  • Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*- комфортабельная гостиница в центре города, рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.
кижи церковь
День 2
Рускеала + Валаам (за доп. плату)
Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.

Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.

Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 мин). Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

Переезд в город Сортавала (30 км).

За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).

Заказ экскурсии заранее, при бронировании тура. Оплата – на туре гиду.

Предварительная стоимость на 2023 г: 4 500 руб/взрослый; 2 300 руб/ребенок до 12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении  свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2023 года. Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия на усмотрение организатора:

- Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.
- Или "Новый Иерусалим". На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавала.

Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб). Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им.Кронида Гоголева. Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.

Выезд всей группы из г.Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.

валаам
День 3
Кивач + Беломорско-Балтийский канал
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд». Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска). Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.

Обед.

Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь). Размещение в номерах с удобствами.

водопад
День 4
Соловки
Ранний подъем и завтрак.

Отправление на теплоходе на Соловки. 2-часовое путешествие по Белому морю.

Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу: «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель». Туристы и гид идут пешком от причала до здания экскурсионного бюро, откуда начинается экскурсия.

По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа). В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обед.

По желанию за дополнительную плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое
святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Стоимость: 1 300 руб./чел.

В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые  «танцующие» березки.

лабиринт

День 5
Соловки
Завтрак.

По желанию за дополнительную плату экскурсии. Важно: заказ экскурсий заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено. Оплата – на туре гиду.

1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (продолжительность 2,5 часа).

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

Стоимость: 700 руб./чел.

2. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 4-5 часов).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения. Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину. Продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе/дори. Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода, сухой паёк.

Стоимость: 2 200 руб./взр.; 1 800 руб./дети 3-10 лет.

3. Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность 3-3,5 часов).
Сложными проливами между отмелей катера пройдут к острову Малая Муксалма – самому труднодоступному и малопосещаемому острову архипелага. Здесь расположен участок Архангельского водорослевого комбината – единственного в России предприятия, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей, и посёлок заготовителей водорослей. Вы узнаете о процессе заготовки и сушки ламинарии и познакомитесь с богатой и колоритной «глубинной жизнью» на Белом море. В посёлке сохранились остатки часовни Рождества Христова, которую называют Онуфриевской.

Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере. Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.

Стоимость: 3000 руб./чел.

Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

муксалма

День 6
Соловки
Завтрак. После завтрака – освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.

Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (3,5 часа).

Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море. Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.

Свободное время.

Трансфер из гостиницы на причал.

16.00 Отправление с Соловков обратно.

18.00 Прибытие в порт в поселок Рабочеостровск.

Размещение в туристическом комплексе «Причал». Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.

Обратите внимание:

- Для туристов из Санкт-Петербурга трансфер на ж/д вокзал города Кемь к поезду № 21 сразу после прибытия теплохода.

- Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается).

Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.

ботанический сад
День 7
Отправление домой из Кеми.

Завтрак.

Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.

Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 6.3 или поезд № 091 ~ в 09.30).

Стоимость

Гостиница Заречная + ТК Причал + гостиница Соловецкая слобода

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
70 900 ₽
Двухместное размещение
53 500 ₽
Взрослый на доп.месте
44 900 ₽

Гостиница Северная + ТК Причал + гостиница Соловецкая слобода

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
71 900 ₽
Двухместное размещение
53 900 ₽
Взрослый на доп.месте
45 900 ₽

Гостиница Заречная + ТК Причал + гостиница Соловки-отель

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
72 900 ₽
Двухместное размещение
54 500 ₽
Взрослый на доп.месте
45 900 ₽

Отель Питер Инн + ТК Причал + гостиница Соловецкая слобода

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Взрослый на доп.месте
44 900 ₽
Одноместное размещение
72 300 ₽
Двухместное размещение
54 300 ₽

Гостиница Северная + ТК Причал + гостиница Соловки-отель

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
73 900 ₽
Двухместное размещение
54 900 ₽
Взрослый на доп.месте
46 900 ₽

Отель Питер Инн + ТК Причал + гостиница Соловки-отель

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
74 300 ₽
Двухместное размещение
55 300 ₽
Взрослый на доп.месте
45 900 ₽
Скидки:
  • Дети до 10 лет - 2 500 руб/чел;
  • Дети от 10 до 16 лет включительно - 1800 руб/чел;
  • Без последней ночевки в г.Кемь (при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков): 1 200 руб./чел в 2-местном номере; 2 500 руб./чел в 1-местном номере; 1 000 руб./чел. – на доп.месте.
Внимание:
  • Размещение с подселением в 2-местном номере возможно при наличии пары;
  • Доплата для иностранных граждан в составе русской группы – 500 руб./чел.
  • Водные переезды по Онежскому озеру (на о.Кижи), по Ладожскому озеру (на о.Валаам) и по Белому морю (на о.Соловки) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. В случае отмены экскурсии по погодным условиям, фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.
  • Экскурсии на Соловках начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Музей имеет право присоединять туристов, если в группе менее 15 человек на пешеходные экскурсии для сохранения их стандартной стоимости.
  • Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
  • Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.
Полезная информация:
  • На Соловках работают только операторы мобильной связи "Мегафон" и "МТС". Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться "вне зоны действия сети".
  • Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
  • Питание на Соловках: в ресторанах при гостиницах "Соловецкая Слобода" или"Соловки-отель", в трапезной монастыря, в кафе "Кают-компания", расположенном в центре поселка или в других кафе. Средний чек от 500 руб.

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кемь, 2 ночи на Соловках)
  • питание по программе (7 завтраков, 2 обеда, 1 ужин)
  • экскурсии: обзорная по Петрозаводску, музей-заповедник «Кижи», горный парк «Рускеала», заповедник «Кивач», экскурсия на Беломорско-Балтийский канал, 3 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад
  • транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
  • работа гида и сопровождающего все дни по программе

Оплачивается отдельно

  • проезд до г.Петрозаводска к началу тура (поезд, самолет, на своей машине) и из г. Кемь в день окончания тура
  • оплата на туре экскурсий: Валаамский монастырь (2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре)
  • экскурсия на Заяцкий остров, пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.», экскурсия на остров Большая Муксалма (с дегустацией мидий)
  • экскурсия на остров Малая Муксалма
  • питание, не включенное в стоимость тура.

Отзывы

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Леша

Наслаждался прекрасными видами Соловецкого монастыря, впечатляют, хорошо сохранившипся многовековые стены, постройки и храмы. Так, как быт и сервис организован на хорошем уровне, ничто не мешает отдыхать и созерцать уникальную природу и шедервы монастыря.

Михаил и Анна, 16-21 июня

Здравствуйте! Отдых, организованный вашей фирмой нам очень понравился. На высоте была как организационная сторона (встреча в Петрозаводске, размещения в гостиницах и организация питания, трансферы), так и содержательная часть тура (экскурсии, работа гидов по ходу тура). И конечно же, красота и гостеприимство Карелии произвели на нас глубочайшее впечатление. Приятно было иметь дело с вашей фирмой на всех этапах организации и проведения отдыха. Теперь Карелия займет почетное место в списке мест, которые я буду рекомендовать своим друзьям для посещения; а ваша фирма - как очень достойный вариант организации такого отдыха. Спасибо вам!

Коробкова Юлия, 7-13 июля

Доброе утро! Отдохнули прекрасно) Маловато, хочется еще, так что обязательно приедем снова! Много увидели, узнали еще больше, и уже скучаем по вашим местам,вашим просторам))) Организация оч хорошая, побывали во многих местах, но никто нигде не потерялся!Отели, размещение хорошее ( к отелю "причал" мы были готовы, поэтому большего от него и не ждали), а на Соловках в отеле вместо телевизора была икона, вообще оч правильно, ведь на этом острове надо отдыхать от мирской суетыМаксимум хотелось погулять везде подольше, но понятно что из-за больших расстояний, которые мы преодолевали, это не возможно...но как я уже сказала это надо снова ехать, ведь за неделю на всю красоту не насмотришься! Ооо наши фото в инстаграмм под хештегом #минипутешествиеЮА У меня все спрашивают, где покупали тур - всем рекомендую вас Фото чуток приложила Еще раз благодарим за прекрасные впечатления!

Федулова Надежда, 10-16 июля

Здравствуйте ! Хочу поблагодарить Вас за незабываемое путешествие по Карелии. Всё было организовано замечательно. Очень понравился тур, который Вы предложили! Всё на высшем уровне ! Много впечатлений и все они -положительные. Очень хорошо работают экскурсоводы, особенно- на Кижах и на Валааме. Отдельное спасибо экскурсоводу на Киваче! Единсвенное замечание- мало времени отведено на экскурию по очаровательной набережной в городе Петрозаводске. (Фотографии пришлю попозже). Искренне желаю Вам всего самого доброго.

Анна

Посчастливилось посетить 6-ти дневную экскурсию - "Святой треугольник". Эмоции переполняют! Все эти исторические места и памятники архитектуры видела на картинках и в интернете, а теперь увидела в живую! Была возможность прикоснуться к истории! - это незабываемо! Огромное спасибо команде "Алем-Тур" за отличную организацию экскурсии. Уже рекомендую друзьям этот тур. Спасибо!!!

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