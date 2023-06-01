Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)

Завтрак (сухим пайком).Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 мин). Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!Переезд в город Сортавала (30 км).За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).Заказ экскурсии заранее, при бронировании тура. Оплата – на туре гиду.Предварительная стоимость на 2023 г: 4 500 руб/взрослый; 2 300 руб/ребенок до 12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2023 года. Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.Обед в монастырской трапезной.Вторая экскурсия на усмотрение организатора:- Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.- Или "Новый Иерусалим". На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.Возвращение в город Сортавала.Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб). Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им.Кронида Гоголева. Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.Выезд всей группы из г.Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.