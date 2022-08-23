Соловки - собственный взгляд
Мифы, догадки, легенды, гипотезы, теории – лишь точки на исторической карте Соловков.
Но, вглядываясь в зеркало соловецкой истории, начинаешь замечать, как отличительные признаки становятся выразительными, повторяемость событий предлагает логику, мерцание фактов связывается в сеть. Ключевыми узлами этой сети являются личности и поступки, а самой сетью – место, уловившее этих людей. Соловецкие острова именно такое место. Они манят людей, но требуют несуетливого, вдумчивого и созерцательного отношения.
Мы предлагаем Вам возможность выработать собственный взгляд на Соловки, сконструировав свою программу отдыха исходя из перечня эксклюзивных авторских экскурсионных маршрутов. Экскурсии, которые мы Вам предлагаем, проводятся исследователями, писателями, историками и краеведами.
Наша задача сделать Ваш отдых на Соловецких островах незабываемым, комфортным и полным впечатлений.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Кемь рано утром московскими поездами, поездами южных направлений, и поездом №22 в 10:38 (из Петербурга). Гости, прибывающие ранними утренними поездами, ожидают прибытия основной группы поездом №22 в 10:38. На время ожидания поезда №22, возможна организация обзорной экскурсии по историческому городу Кемь.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск. Посадка на теплоход. Переход на Соловки.
Прибытие на Соловецкие острова. Трансфер в гостиницу. Размещение.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия История Соловецкого архипелага (продолжительность экскурсии 3,5 часа).
Осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.
«Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает рассказ гида. В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о том, насколько часто Соловки участвовали в известных исторических событиях, своим влиянием меняя ход истории России.
Завтрак, обед в гостинице.
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность пешеходной экскурсии 2 часа 45 минут).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Свободное время. Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии: 1. Море, маяк, тюлень. Остров Топ (продолжительность 3 часа).
Ценители безмятежности, спокойствия и тишины, а также фотографы, – эта морская поездка для вас!
За полчаса скоростная лодка домчит вас до крохотного островка посреди безбрежного моря, где стоит маяк, отмечающий опасности для больших судов. Остров лежит вдали от стандартных туристических маршрутов, а потому на Топе живут тюлени и морские зайцы и гнездятся поморники. Остров покрыт тундровым ковром, здесь растёт «северный женьшень» и находится самая большая кварцитовая плита на Белом море – сверкающие молочные кристаллы покрыли площадь около 30 квадратных метров.
2. Морская прогулка Мыс Белужий (продолжительность 2,5 часа).
Белухи – белые северные киты, миролюбивые обитатели Ледовитого океана – приходят на Белое море в летний период.
Морская поездка на Белужий мыс запомнится каждой минутой: акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе. С середины июня, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей. Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями. Не упустите свою единственную возможность заглянуть китам в глаза, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.
Внимание: доставка к берегу мыса Белужий осуществляется на морском катере. Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба (продолжительность 5 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.)
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями…
Опомниться не успеете, как увидите с воды величественное сооружение XIX века – знаменитую километровую дамбу-мост.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и дегустация мидий.
Обед. Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
Экскурсия Соловецкие скиты. История и легенды (продолжительность 4 часа).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка – Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора – «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором. От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Дальше по маршруту Аллея Юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг – это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР.
Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории. Дамба 16 века – реализованная идея «повернуть реки вспять» – спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.
Достойные объекты показа – поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства. Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Обед в кафе. Пешеходный переход до причала.
Отправление на материк. Прибытие в Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление домой.
Для туристов, уезжающих домой на следующий день, возможно бронирование гостиницы в г. Кемь (за доп. плату).
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное обслуживание по программе
- транспортное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- размещение в выбранной гостинице на Соловецких островах в 2-местном номере с удобствами - 3 ночи
- питание по программе - 3 завтрака, 4 обеда
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до г. Кемь и обратно
- Обзорная экскурсия по историческому городу Кемь для гостей ожидающих прибытия основной группы. Стоимость экскурсии 750 руб./чел.
- Экскурсия Море, маяк, тюлень. Остров Топ (продолжительность 3 часа). Стоимость 2000 руб.
- Морская прогулка Мыс Белужий (продолжительность 2,5 часа). Стоимость 2000 руб.
- доп. ночь в гостинице г. Кемь
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