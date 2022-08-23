Соловки - собственный взгляд

Мифы, догадки, легенды, гипотезы, теории – лишь точки на исторической карте Соловков.

Но, вглядываясь в зеркало соловецкой истории, начинаешь замечать, как отличительные признаки становятся выразительными, повторяемость событий предлагает логику, мерцание фактов связывается в сеть. Ключевыми узлами этой сети являются личности и поступки, а самой сетью – место, уловившее этих людей. Соловецкие острова именно такое место. Они манят людей, но требуют несуетливого, вдумчивого и созерцательного отношения.

Мы предлагаем Вам возможность выработать собственный взгляд на Соловки, сконструировав свою программу отдыха исходя из перечня эксклюзивных авторских экскурсионных маршрутов. Экскурсии, которые мы Вам предлагаем, проводятся исследователями, писателями, историками и краеведами.

Наша задача сделать Ваш отдых на Соловецких островах незабываемым, комфортным и полным впечатлений.