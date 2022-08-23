Соловки - гармония севера. Для туристов из Санкт-Петербурга
Трёхдневный экскурсионный тур по маршруту г. Кемь - пос. Рабочеостровск - Соловки и обратно для заезда туристов из Санкт-Петербурга.
В программе тура - 3-й день свободный, туристы самостоятельно смогут выбрать доп. экскурсии на острове. Программа размеренная, спокойная, вторая половина дня - свободная.
Соловки - место, настолько же красивое, насколько и загадочное, с удивительной и противоречивой историей.
Это самый крупный по площади архипелаг Белого моря. Соловецкие острова состоят из шести крупных островов. Соловецкий архипелаг, а также пятикилометровая акватория Белого моря, включены в состав особо охраняемой территории — Федерального государственного учреждения «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник». На Большом Соловецком острове находится зона строгой заповедности. Главной достопримечательностью и духовным центром островов является Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.
В программе тура:
- обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря
- автобусная экскурсия на Секирную гору
- экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь»
- свободный день для самостоятельного осмотра острова и выбора доп. экскурсий
Вас ждет:
Программа тура
10:38 Прибытие в город Кемь на поезде № 022 «Санкт-Петербург-Мурманск». Встреча на ж.д. вокзале у входа на вокзал со стороны перрона с табличкой «Причал».
Организованный трансфер в порт.
12:00 Отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа).
14.00 Прибытие на остров.
Трансфер в гостиницу. Вещи оставляем в камере хранения гостиницы.
Обед.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря.
Свободное время. Размещение в гостинице.
Завтрак.
Автобусная экскурсия на Секирную гору.
Здесь во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор - место наказания заключенных. Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь».
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед. Свободное время.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу (12.00). Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Свободный день.
Можно самостоятельно выбрать экскурсию или морскую прогулку за доп. плату. Например, покататься по озёрно-канальной системе Соловков на лодке, или отравиться на Мыс лабиринтов.
К назначенному времени необходимо подойти в отель для трансфера в порт. (Гид сообщит время сбора накануне).
16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск. Просим заранее сообщить (при бронировании тура), какой нужен рейс.
Трансфер на вокзал г. Кемь. Отправление на поезде в Санкт-Петербург.
Обратите внимание: возможно забронировать доп. ночь в гостинице Причал с 3-го на 4-й день.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание на Соловках в гостинице Соловецкая Слобода - 2 ночи
- питание по программе - 2 завтрака, 2 обеда
- экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря
- экскурсия на Секирную гору
- экскурсия Ботанический сад - Макарьевская пустынь
- входные билеты в музеи
- переезд на теплоходе Кемь-Соловки-Кемь
- транспортное обслуживание
- экскурсионное обслуживание
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Санкт-Петербург – г. Кемь и обратно
- дополнительная ночь в гостинице Причал, стоимость: двухместноый номер - 3100 руб., одноместный номер - 2700 руб., завтрак 400 руб.
- Иностранные граждане самостоятельно оплачивают сбор за регистрацию в гостинице «Причал» (пос. Рабочеостровск) - 250 руб/чел.
Отзывы
В июле были 3 дня на Соловках. Впечатлений столько, что трудно описать. И все они восторженные! Соловки- это что-то необыкновенное! Совершенно не было никакого негатива, начиная с заказа этого тура. Все было организовано и сделано очень и очень хорошо. И билеты, и размещение, и экскурсии, и гиды. Особое спасибо менеджеру Анне Зелинской, которая сопровождала наш тур с самого начало. Именно с ее помощью все прошло
Добрый день! Путешествие очень понравилось, погода была волшебной, экскурсии и информация о пребывании на острове организована на "отлично".До встречи. Наталья
Огромное спасибо за отдых на Соловках! Отдыхали там 4 дня.Тур организован змечательно. Трансферы вовремя. Кураторы заботливые Гиды внимательные,с энциклопедическими знаниями.Экскурсии незабываемые.Очень интересно!!! Оформляла тур агент Елена Отдельное ей большое спасибо!!!
В 2009 году нам уже посчастливилось посетить Карелию с помощью Алем тур, тогда мы остались очень довольны. И в этот раз хочется сказать большое спасибо турфирме за работу на всех этапах. Начать - с удобства заказа и бронирования тура - очень комфортный, продуманный сайт, быстрая обратная связь. Затем возникла заминка с временем начала тура, так как оказалось, что один раз в году (!) изменяется расписание поездов. Проблема была решена практически в прямом эфире.На этапе ожидания постоянная информация о начале продажи билетов, затем напоминание и подробные инструкции по организации встречи, последняя СМС на всякий случай была продублирована практически перед прибытием на вокзал.На протяжении всего путешествия, начиная со встречи на вокзале, чувствовали себя под постоянной опекой инструктора. Получили полную информацию об экскурсиях, входящих в тур, о дополнительных экскурсиях и т.д., сориентировались на местности, через инструктора решались даже отдельные гостиничные вопросы.Гостиница "Соловецкая слобода". Все понравилось. Тепло, чисто, все удобства, особенно полезен оказался электрический змеевик - погода была влажной и прохладной. Приветливый персонал. Кормили вкусно. Если предстояла ранняя экскурсия, завтрак заменялся вполне объемным сухим пайком. Так что впечатления о бытовых условиях остались самые приятные.Наконец, Соловки. Суровая, величавая, необыкновенная природа. И, конечно, очень сильный духовный опыт. Поездка останется в сердце на добрую долгую память... Жаль, что все быстро заканчивается...
Мы остались очень довольны нашим мини-путешествием на Соловки. Прежде всего мне хочется отметить отличную организацию тура. Все было предельно четко и комфортно: мы заранее получили информацию о трансфере и встречающих нас гидах с их контактными телефонами, не было никаких задержек с автобусами, заселением в отель, питанием и пр. Очень понравились экскурсоводы - Павел, который провел обзорную экскурсию и экскурсию на Заяцкий остров, и Ирина, с которой мы ездили на Секирку и в Ботанический сад. История Соловков и их природа настолько уникальны, что хотелось бы больше вариантов экскурсий, в том числе и пешеходных. Конечно, нас поразило качество дорог, но это уже не в вашей компетенции. А в целом поездка очень понравилась. Большое спасибо.
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