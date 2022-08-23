Соловки - гармония севера. Для туристов из Москвы

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров к расчетному часу (12:00). Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

Свободный день.

Можно самостоятельно выбрать экскурсию или морскую прогулку за доп. плату. Например, покататься по озёрно-канальной системе Соловков на лодке, или отравиться на Мыс лабиринтов.

К назначенному времени необходимо подойти в отель для трансфера в порт (гид сообщит время сбора накануне).

16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск. Просим заранее сообщить (при бронировании тура), какой нужен рейс.

Трансфер на вокзал г. Кемь. Отправление на поезде в Москву.

Обратите внимание: возможно забронировать доп. ночь в гостинице Причал с 3-го на 4-й день.