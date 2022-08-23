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Соловки - гармония севера. Для туристов из Москвы

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Трехдневный тур на Соловки – знаменитую достопримечательность и святыню русского севера. Неоднозначная история, удивительная красота природы и архитектуры – далеко не все, чем интересен и знаменит архипелаг.

Вас ждут три познавательных и впечатляющих экскурсии: Центральная усадьба монастыря, Секирная гора, ботанический сад – Макарьевская пустынь. А еще целый день на прогулки и любование островом.

Программа тура

День 1
Переезд на Соловки. Центральная Усадьба

00:41 прибытие поезда №16 «Москва-Мурманск». Организованный трансфер в отель «Причал». Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона с табл. «Причал».

Размещение в гостинице «Причал». Есть возможность приехать накануне (номер забронирован с14:00 среды).

Завтрак.

Организованный трансфер в порт.  

08:00 Отправление теплохода на Соловки. (в пути 2 часа). 10.00 Прибытие на остров.

Трансфер в гостиницу. Вещи оставляем в камере хранения гостиницы.

Обед.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Свободное время. Размещение в гостинице.

День 2
Секирная гора, Ботанический сад

Завтрак.

Автобусная экскурсия на Секирную гору.

Здесь во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор - место наказания заключенных. Вы увидите уникальную церковь-маяк.

Экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь.

Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.

Обед. Свободное время

День 3
Свободный день. Отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров к расчетному часу (12:00). Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

Свободный день.

Можно самостоятельно выбрать экскурсию или морскую прогулку за доп. плату. Например, покататься по озёрно-канальной системе Соловков на лодке, или отравиться на Мыс лабиринтов.

К назначенному времени необходимо подойти в отель для трансфера в порт (гид сообщит время сбора накануне).

16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск. Просим заранее сообщить (при бронировании тура), какой нужен рейс.

Трансфер на вокзал г. Кемь. Отправление на поезде в Москву.

Обратите внимание: возможно забронировать доп. ночь в гостинице Причал с 3-го на 4-й день.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в Кеми в гостинице Причал - 1 ночь
  • проживние на Соловках в гостинице Соловецкая Слобода - 2 ночи
  • питание по программе - 3 завтрака, 2 обеда
  • экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря
  • экскурсия на Секирную гору
  • экскурсия Ботанический сад - Макарьевская пустынь
  • входные билеты в музеи
  • транспортное обслуживание 
  • работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты - Москва – г. Кемь и обратно
  • дополнительная ночь в гостинице Причал, стоимость: двухместный номер - 3100 руб.,  одноместный номер - 2700 руб., завтрак 400 руб.

Отзывы

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Илья

На Соловки мне довелось попасть в середине июня. Что запомнилось больше всего? Скажу сразу - Каменные лабиринты Большого Заяцкого острова! Это место, где обязательно стоит побывать, раз уж оказался на Соловках! Характерной особенностью этих мест является быстрая и резкая смена погоды. Когда я приехал был серый, пасмурный день, моросил дождь. Не прошло и часа - выглянуло солнце, а ещё через час небо полностью расчистилось! Другая особенность - знаменитые белые ночи! Закат над Соловецким монастырём на фото - это полночь! Так что, если позволяет погода - гулять можно допоздна. Кроме Большого Заяцкого острова удалось съездить на архипелаг Кузова. Если подняться на одну из вершин острова Немецкий Кузов (экскурсии обычно прибывают на него) - открываются великолепные виды! А в ясную, солнечную погоду можно увидеть даже Соловецкий монастырь! Так же очень понравилась поездка в ботанический сад Большого Соловецкого острова. Райское место! Жаль только время экскурсии ограничено и не удалось побыть там дольше...

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