Соловки - гармония севера. Для туристов из Москвы
Трехдневный тур на Соловки – знаменитую достопримечательность и святыню русского севера. Неоднозначная история, удивительная красота природы и архитектуры – далеко не все, чем интересен и знаменит архипелаг.
Вас ждут три познавательных и впечатляющих экскурсии: Центральная усадьба монастыря, Секирная гора, ботанический сад – Макарьевская пустынь. А еще целый день на прогулки и любование островом.
Вас ждет:
Программа тура
00:41 прибытие поезда №16 «Москва-Мурманск». Организованный трансфер в отель «Причал». Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона с табл. «Причал».
Размещение в гостинице «Причал». Есть возможность приехать накануне (номер забронирован с14:00 среды).
Завтрак.
Организованный трансфер в порт.
08:00 Отправление теплохода на Соловки. (в пути 2 часа). 10.00 Прибытие на остров.
Трансфер в гостиницу. Вещи оставляем в камере хранения гостиницы.
Обед.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Свободное время. Размещение в гостинице.
Завтрак.
Автобусная экскурсия на Секирную гору.
Здесь во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор - место наказания заключенных. Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь.
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед. Свободное время
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу (12:00). Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Свободный день.
Можно самостоятельно выбрать экскурсию или морскую прогулку за доп. плату. Например, покататься по озёрно-канальной системе Соловков на лодке, или отравиться на Мыс лабиринтов.
К назначенному времени необходимо подойти в отель для трансфера в порт (гид сообщит время сбора накануне).
16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск. Просим заранее сообщить (при бронировании тура), какой нужен рейс.
Трансфер на вокзал г. Кемь. Отправление на поезде в Москву.
Обратите внимание: возможно забронировать доп. ночь в гостинице Причал с 3-го на 4-й день.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в Кеми в гостинице Причал - 1 ночь
- проживние на Соловках в гостинице Соловецкая Слобода - 2 ночи
- питание по программе - 3 завтрака, 2 обеда
- экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря
- экскурсия на Секирную гору
- экскурсия Ботанический сад - Макарьевская пустынь
- входные билеты в музеи
- транспортное обслуживание
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты - Москва – г. Кемь и обратно
- дополнительная ночь в гостинице Причал, стоимость: двухместный номер - 3100 руб., одноместный номер - 2700 руб., завтрак 400 руб.
Отзывы
На Соловки мне довелось попасть в середине июня. Что запомнилось больше всего? Скажу сразу - Каменные лабиринты Большого Заяцкого острова! Это место, где обязательно стоит побывать, раз уж оказался на Соловках! Характерной особенностью этих мест является быстрая и резкая смена погоды. Когда я приехал был серый, пасмурный день, моросил дождь. Не прошло и часа - выглянуло солнце, а ещё через час небо полностью расчистилось! Другая особенность - знаменитые белые ночи! Закат над Соловецким монастырём на фото - это полночь! Так что, если позволяет погода - гулять можно допоздна. Кроме Большого Заяцкого острова удалось съездить на архипелаг Кузова. Если подняться на одну из вершин острова Немецкий Кузов (экскурсии обычно прибывают на него) - открываются великолепные виды! А в ясную, солнечную погоду можно увидеть даже Соловецкий монастырь! Так же очень понравилась поездка в ботанический сад Большого Соловецкого острова. Райское место! Жаль только время экскурсии ограничено и не удалось побыть там дольше...
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