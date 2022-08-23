Соловецкий архипелаг для туристов из Санкт-Петербурга 2022
За 3 дня Вы посетите основные экскурсии и достопримечательности Соловков - Соловецкий Кремль, Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад, познакомитесь с историей Соловецкого лагеря особого назначения.
Преимущества тура:
- встреча гостей и обратный трансфер для поезда из Санкт-Петербурга
- возможность забронировать доп. ночи на Соловках по окончании тура
- большой выбор доп. экскурсий и водных прогулок
- без длительных автобусных переездов
- выбор гостиницы на Соловках: Соловецкая слобода или Соловки отель
Вас ждет:
Программа тура
~ В 10.40 встреча у здания ж/д вокзала г. Кемь (поезд № 022 Ч).
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кемь).
12.00 Начало посадки на теплоход.
12.30 Отправление на Соловецкий архипелаг. Переход на теплоходе по Белому морю 2 часа.
14.30 Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
Гости идут пешком до гостиницы. По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Обед.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Летом на Соловках белые ночи. Не упустите возможность совершить прогулку в свободное время на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа)
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий. Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
2. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
3. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова. Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).
Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
Завтрак. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
Трансфер из гостиницы на причал.
16.00 Отправление с Соловков обратно.
18.00 Прибытие в порт в поселок Рабочеостровск. Трансфер на ж/д вокзал города Кемь к поезду № 21.
Отъезд туристов на поезде домой.
Внимание: по желанию Вы можете продлить размещение на Соловках (по наличию свободных мест уточняйте у менеджера).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице на Соловках - 2 ночи
- питание по программе - 2 завтрака, 1 обед
- 4 экскурсии на Соловках - обзорная по Соловецкому Кремлю, История ГУЛАГа, Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад
- транспортное обслуживание - переезд по Белому морю «Кемь-Соловки-Кемь», автобусные трансферы
- работа гида-сопровождающего по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Санкт-Петербург – г. Кемь и обратно
- питание, не включенное в стоимость тура
- лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков - 700 руб./чел.
- морская прогулка на остров Большая Муксалма - 2 000 руб./взрослый; 1500 руб./ ребенок 3-10 лет.
- экскурсия Достопримечательности Большого Заяцкого острова - 1100 руб./чел.
- доп. ночи в гостинице на Соловках - при наличии свободных мест. Стоимость уточняйте у менеджера
Отзывы
Сегодня вернулся из трёхдневного тура по Соловкам. Понравилось абсолютно всё! Обслуживание на высшем уровне. Отличные экскурсоводы - Мария, Дмитрий, Пётр. Наш куратор Анна. Молодцы, так держать! Также хотелось бы сказать будущим туристам. На Соловках нет Wi-Fi, может где-то и есть, но я на встречал, Интернет слабенький, но это ладно... Основная засада ждёт курящих отдыхающих, это отсутствие в магазинах сигарет! Так, что берите с собой. Хорошего отдыха!
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