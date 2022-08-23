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Соловецкий архипелаг для туристов из Санкт-Петербурга 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

За 3 дня Вы посетите основные экскурсии и достопримечательности Соловков - Соловецкий Кремль, Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад, познакомитесь с историей Соловецкого лагеря особого назначения.

Преимущества  тура:

  • встреча гостей и обратный трансфер для поезда из Санкт-Петербурга
  • возможность забронировать доп. ночи на Соловках по окончании тура
  • большой выбор доп. экскурсий и водных прогулок
  • без длительных автобусных переездов
  • выбор гостиницы на Соловках: Соловецкая слобода или Соловки отель

Программа тура

День 1
Прибытие на остров, обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю

~ В 10.40 встреча у здания ж/д вокзала г. Кемь (поезд № 022 Ч).

Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кемь).

12.00 Начало посадки на теплоход.

12.30 Отправление на Соловецкий архипелаг. Переход на теплоходе по Белому морю 2 часа. 

14.30 ​​​​​​​Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».

Гости идут пешком до гостиницы. По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Обед.

Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).

В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Летом на Соловках белые ночи. Не упустите возможность совершить прогулку в свободное время на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

День 2
История ГУЛАГа, экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа)

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):

1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).

Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.

В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.

Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.

В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий. Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.

2. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).

Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита. 

3. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).

Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова. Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).

Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.

Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.

День 3
Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит + Ботанический сад

Завтрак. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.

Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (3,5 часа).

Вы посетите  одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.

Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.

Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.

Трансфер из гостиницы на причал.

16.00  Отправление с Соловков обратно.

18.00 Прибытие в порт в поселок Рабочеостровск. Трансфер на ж/д вокзал города Кемь к поезду № 21.

Отъезд туристов на поезде домой.

Внимание: по желанию Вы можете продлить размещение на Соловках (по наличию свободных мест уточняйте у менеджера).

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице на Соловках - 2 ночи 
  • питание по программе - 2 завтрака, 1 обед
  • 4 экскурсии на Соловках - обзорная по Соловецкому Кремлю, История ГУЛАГа, Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад
  • транспортное обслуживание - переезд по Белому морю «Кемь-Соловки-Кемь», автобусные трансферы
  • работа гида-сопровождающего по программе

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты Санкт-Петербург – г. Кемь и обратно
  • питание, не включенное в стоимость тура
  • лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков - 700 руб./чел.
  • морская прогулка на остров Большая Муксалма - 2 000 руб./взрослый; 1500 руб./ ребенок 3-10 лет.
  • экскурсия Достопримечательности Большого Заяцкого острова - 1100 руб./чел.
  • доп. ночи в гостинице на Соловках - при наличии свободных мест. Стоимость уточняйте у менеджера

Отзывы

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Сергей С.

Сегодня вернулся из трёхдневного тура по Соловкам. Понравилось абсолютно всё! Обслуживание на высшем уровне. Отличные экскурсоводы - Мария, Дмитрий, Пётр. Наш куратор Анна. Молодцы, так держать! Также хотелось бы сказать будущим туристам. На Соловках нет Wi-Fi, может где-то и есть, но я на встречал, Интернет слабенький, но это ладно... Основная засада ждёт курящих отдыхающих, это отсутствие в магазинах сигарет! Так, что берите с собой. Хорошего отдыха!

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