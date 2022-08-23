Соловецкий архипелаг для туристов из Санкт-Петербурга 2022

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа)

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):

1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).

Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.

В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.

Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.

В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий. Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.

2. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).

Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

3. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).

Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова. Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).

Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.

Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.