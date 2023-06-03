Соловецкий архипелаг для туристов из Москвы
За 4 дня Вы посетите основные экскурсии и достопримечательности Соловецкого архипелага - Соловецкий Кремль, Гора Секирная, Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад.
Преимущества тура:
- встреча гостей и обратный трансфер для поезда из Москвы
- возможность забронировать доп. ночь в т/к Причал после возвращения с Соловков
- большой выбор доп. экскурсий и водных прогулок
- без длительных автобусных переездов
- выбор гостиницы на Соловках: Соловецкая слобода или Соловки отель
Вас ждет:
Программа тура
Вечером приезд на поезде в город Кемь (№ 092, № 016 «Москва – Мурманск»). Встреча у входа в здание ж/д вокзала.
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кемь).
Размещение (проживание в ночь с субботы на воскресенье). Заезд возможен в субботу по расчетному часу с 14.00.
Завтрак.
12.00 Начало посадки на теплоход.12.30 Отправление на Соловецкий архипелаг. Переход на теплоходе по Белому морю 2 часа.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель». Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за дополнительную плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость: 1 300 руб./чел.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Завтрак.
По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа)
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Стоимость: 700 руб./чел.
2. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину. Продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе/дори. Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода, сухой паёк.
Стоимость: 2 200 руб./взр.; 1 800 руб./дети 3-10 лет
3. Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность 3-3,5 часов).
Сложными проливами между отмелей катера пройдут к острову Малая Муксалма – самому труднодоступному и малопосещаемому острову архипелага. Здесь расположен участок Архангельского водорослевого комбината – единственного в России предприятия, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей, и посёлок заготовителей водорослей. Вы узнаете о процессе заготовки и сушки ламинарии и познакомитесь с богатой и колоритной «глубинной жизнью» на Белом море. В посёлке сохранились остатки часовни Рождества Христова, которую называют Онуфриевской.
Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере. Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.
Стоимость: 3000 руб./чел.
Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море. Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
Свободное время.
Трансфер из гостиницы на причал к 15.30.
16.00 отправление теплохода с Соловков в г.Кемь (по запросу возможно более позднее время отправления с Соловков - в 19.00).
18.00 Прибытие на материк. Трансфер на жд вокзал в г. Кемь.
Обратите внимание: можно забронировать доп.сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков. На следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г.Кемь. Отъезд на утреннем поезде
«Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 6.3 или поезд № 091 ~ в 09.30).
Стоимость
Важно:
- Доплата для иностранных граждан в составе русской группы (за оформление регистрации в туркомплексе «Причал») – 500 руб./чел;
- Размещение с подселением в 2-местном номере возможно при наличии пары.
- Все экскурсии начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно туристы проходят пешком.
- К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.
- Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения. В случае отмены экскурсии по метеоусловиям заказчику возвращается полная стоимость за неоказанные услуги.
- Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
- В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!
- Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.
- С собой рекомендуется брать: дождевик, тёплую куртку для морского перехода, шапку, перчатки, удобную обувь, фотоаппарат.
- На Соловках работают только операторы мобильной связи "Мегафон" и "МТС". Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться "вне зоны действия сети".
- Рекомендуем покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
- Питание на Соловках: в ресторанах при гостиницах "Соловецкая Слобода" или "Соловки-отель", в трапезной монастыря, в кафе "Кают-компания", расположенном в центре поселка, или в других кафе. Средний чек от 500 руб.
Включено в стоимость
- проживание - 1 ночь в г. Кемь, 2 ночи на Соловках
- питание по программе - 3 завтрака, 1 обед
- 3 экскурсии на Соловках - обзорная по Соловецкому Кремлю, Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад
- транспортное обслуживание - переезд по Белому морю «Кемь-Соловки-Кемь», автобусные трансферы
- работа гида-сопровождающего по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – г. Кемь и обратно
- питание, не включенное в стоимость тура
- экскурсия на Заяцкий остров
- экскурсия на остров Большая Муксалма (с дегустацией мидий)
- экскурсия на остров Малая Муксалма
- пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.»
Отзывы
Желание посетить Соловки у меня было давно. Но всё как-то не получалось. А в этом году такая возможность, наконец-то, представилась. И 15-18 июня это случилось: Соловецкий архипелаг, 3 дня на Соловках 2019. Надо сказать, что я провёл довольно кропотливую работу, проанализировав предложения пяти компаний, занимающихся организацией туров на Соловецкие острова. Из этих пяти компаний я выбрал Алем-тур по ряду причин: 1) возможность оплаты тура пластиковой картой через Интернет; 2) предоставление скидки; 3) включение в состав турпакета пяти экскурсий, обеда и двух завтраков; 4) возвращение 4% суммы тура бонусами Спасибо. Забегая вперёд, скажу, что о своём выборе я не пожалел – всё было организовано на высшем уровне. Тур для нас (я был вместе с женой и родным братом) начался с прибытия поезда в Кемь, где на перроне нас встречали представители туркомплекса Причал и на микроавтобусе доставили в Рабочеостровск. Вечером там нас нашла наш гид Анна и подробно проинформировала о предстоящей поездке. На следующее утро после завтрака мы сели на теплоход Василий Косяков, который спустя 2 часа доставил нас на Соловки. Погода была прекрасной, море – спокойным, отчего настроение было ещё более приподнятым. Думаю, каждого прибывающего на Соловки в первый раз, охватывает особое чувство. Это – некое смятение от предвкушения посещения одного из самых значимых центров духовной жизни России, имеющего многовековую историю и давние традиции, и ощущение необходимости ступить на берег, ставший последним пристанищем для многих тысяч невинных жертв, попавших в Соловецкий лагерь (а потом и тюрьма) особого назначения в страшные времена ГУЛАГа. Оставив вещи в отеле Соловецкая слобода, мы практически сразу же попали на обзорную экскурсию по Соловецкому монастырю и крепости. Гид по имени Елена очень подробно и со знанием предмета поделилась своими знаниями в этой области и показала нам все значимые места и экспозиции. Было видно, что она не просто знает материал, но и по-настоящему болеет этой своей любимой работой. Всем нам её рассказ очень понравился. Мы почерпнули много нового и интересного. Как нельзя кстати оказался обед, который входит в стоимость тура. Потому что сразу после него мы поехали на теплоходе на дополнительную экскурсию на остров Большой Заяцкий. Знакомство с Андреевским скитом, древними лабиринтами и иными достопримечательностями было весьма познавательно и добавило положительных эмоций. На следующий день после завтрака у нас были запланированы две автобусно-пешеходные экскурсии: Гора Секирная и Ботанический сад. Доехав до места начала экскурсии на автобусе и преодолев подъём на гору, мы увидели и посетили действующий Свято-Вознесенский скит и единственную в России церковь-маяк. К сожалению, и это место во времена ГУЛАГа имело свою печальную историю – здесь находился мужской штрафной изолятор. Кроме того, здесь же, на горе, было место казни заключённых (о чём свидетельствует часовня, огромный крест скорби и развёрнутая там экспозиция). Оттуда, с горы, открывается чудесный вид на окрестности, Савватьевский скит и побережье Белого моря, но осадок от того, ЧТО здесь было в недавнем историческом прошлом, всё же остался. Вслед за посещением Секирной горы мы побывали в Ботаническом саду, являющемуся одним из самых северных ботанических садов России. Очень понравилось. Очень приятное место, где дышится легко и свободно, хотя, естественно, и здесь ГУЛАГ оставил свой след. Молодая девушка-гид (имя, к сожаленью, не помню) довольно интересно рассказала об этом объекте посещения. В тот же день после обеда у нас состоялась экскурсия в Морской музей. Сначала я весьма скептически относился к данному музею – тем более, что прийти сюда самостоятельно (и притом бесплатно) может любой. Но экскурсия, проведенная настоящим знатоком и энтузиастом своего дела – гидом Татьяной, стала по-настоящему интересной. Мы узнали массу нового о Белом море и поморах, их жизненном укладе и многих других аспектах их нелёгкого бытия в этих суровых краях. Увидели настоящие артефакты, ознакомились с действующими экспозициями. В общем, очень интересно; нам троим очень понравилось, хотя некоторые и не дождались окончания экскурсии. В последний день тура нам предстояло ознакомиться с самой трагической страницей истории Соловков (экскурсия История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.). Погода, кстати, в то утро была под стать теме экскурсии – довольно холодно и сильный ветер, тучи на свинцовом небе. Гид из Петербурга Александр со знанием дела донёс до нас своё печальное повествование и ответил на вопросы. Думаю, у всех она оставила гнетущее впечатление. По-другому и быть не могло – разговор шёл о трагедии жизни сотен и тысяч узников лагеря. В целом, в ходе тура мы многое увидели и почерпнули массу полезной информации, получив большое удовольствие от осознания того, что мы это сделали. Что мы исходили, ощупали, надышались и проникнулись духом Соловков. А сколько фотографий было сделано – и не сосчитать! Мы благодарны судьбе и небесной канцелярии за представившуюся возможность прикоснуться к северной святыне и своими глазами увидеть то, о чём раньше могли только слышать и мечтать. Особо хочется выразить искреннюю благодарность нашему постоянному гиду Анне Струневской (из компании Северное сияние), которая сопровождала нас из Рабочеостровска на Соловки и обратно. Она постоянно держала нас в курсе нашего графика, делилась интересной информацией, давала дельные советы и подсказала очень удачный ракурс съёмки архитектурного комплекса Соловецкого монастыря. Ещё хочется также поблагодарить Елену (фамилию, к сожалению, не знаю) и Анну Зелинскую – менеджеров по дружбе с клиентами ООО Алем-Тур, за оперативную переписку и квалифицированные ответы на интересующие вопросы на стадии переговоров по поводу приобретения тура и своевременное информирование до начала тура. Компания Алем-Тур с честью справилась с поставленной задачей и на 100% оправдала наши ожидания!
Спасибо большое за организованный отдых. Все экскурсии были чётко спланированы. Экскурсоводы рассказывали очень интересно. Гостиницами удовлетворены. Желаем успехов в работе!!!
Всей семьей ездили отдыхать. Воспользовались услугами компании "Алем - Тур". Понравилось, что к нам внимательно относились. Тур мы выбрали "Соловецкий архипелаг" в Карелии. Цены в компании разумные. Посмотрели много удивительных мест. Были на Соловецком архипелаге, в Соловецком кремле. На горе Секирная тоже отметились - дочка сделала много красивых фото. Увидели исторические памятники. Остались хорошие впечатления, хотя атмосфера там непростая.
Не могу описать все эмоции, которые я пережила во время этого тура ("Соловецкий архипелаг). Спасибо за четкую организацию и желание вернуться сюда снова. Несмотря на историю этих мест (как я узнала и увидела - во многом трагическую), домой вернулась вдохновленной и как будто немного другой... Вам еще будут предлагать отправиться к каменные лабиринты. Если есть возможность - советую посмотреть и их тоже
если честно, я изначально была немного скептически настроена к экскурсии на Соловки - толком про них ничего и не знала. но мама очень давно хотела там побывать - решила сделать ей подарок. оказалось, самой себе я тоже сделала подарок. одни только виды, не на фото в интернете, а живьем, вызывали у меня мурашки. а уж истории, которые рассказывал гид! к организации тура вопросов не осталось - не представляю, как тут ориентироваться самостоятельно и узнать и увидеть все то, что важно. мой совет - берите с собой удобные резиновые сапоги, наверняка пригодятся.
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