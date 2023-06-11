Соловецкий архипелаг для туристов из Москвы 2022

Желание посетить Соловки у меня было давно. Но всё как-то не получалось. А в этом году такая возможность, наконец-то, представилась. И 15-18 июня это случилось: Соловецкий архипелаг, 3 дня на Соловках 2019. Надо сказать, что я провёл довольно кропотливую работу, проанализировав предложения пяти компаний, занимающихся организацией туров на Соловецкие острова. Из этих пяти компаний я выбрал Алем-тур по ряду причин: 1) возможность оплаты тура пластиковой картой через Интернет; 2) предоставление скидки; 3) включение в состав турпакета пяти экскурсий, обеда и двух завтраков; 4) возвращение 4% суммы тура бонусами Спасибо. Забегая вперёд, скажу, что о своём выборе я не пожалел – всё было организовано на высшем уровне. Тур для нас (я был вместе с женой и родным братом) начался с прибытия поезда в Кемь, где на перроне нас встречали представители туркомплекса Причал и на микроавтобусе доставили в Рабочеостровск. Вечером там нас нашла наш гид Анна и подробно проинформировала о предстоящей поездке. На следующее утро после завтрака мы сели на теплоход Василий Косяков, который спустя 2 часа доставил нас на Соловки. Погода была прекрасной, море – спокойным, отчего настроение было ещё более приподнятым. Думаю, каждого прибывающего на Соловки в первый раз, охватывает особое чувство. Это – некое смятение от предвкушения посещения одного из самых значимых центров духовной жизни России, имеющего многовековую историю и давние традиции, и ощущение необходимости ступить на берег, ставший последним пристанищем для многих тысяч невинных жертв, попавших в Соловецкий лагерь (а потом и тюрьма) особого назначения в страшные времена ГУЛАГа. Оставив вещи в отеле Соловецкая слобода, мы практически сразу же попали на обзорную экскурсию по Соловецкому монастырю и крепости. Гид по имени Елена очень подробно и со знанием предмета поделилась своими знаниями в этой области и показала нам все значимые места и экспозиции. Было видно, что она не просто знает материал, но и по-настоящему болеет этой своей любимой работой. Всем нам её рассказ очень понравился. Мы почерпнули много нового и интересного. Как нельзя кстати оказался обед, который входит в стоимость тура. Потому что сразу после него мы поехали на теплоходе на дополнительную экскурсию на остров Большой Заяцкий. Знакомство с Андреевским скитом, древними лабиринтами и иными достопримечательностями было весьма познавательно и добавило положительных эмоций. На следующий день после завтрака у нас были запланированы две автобусно-пешеходные экскурсии: Гора Секирная и Ботанический сад. Доехав до места начала экскурсии на автобусе и преодолев подъём на гору, мы увидели и посетили действующий Свято-Вознесенский скит и единственную в России церковь-маяк. К сожалению, и это место во времена ГУЛАГа имело свою печальную историю – здесь находился мужской штрафной изолятор. Кроме того, здесь же, на горе, было место казни заключённых (о чём свидетельствует часовня, огромный крест скорби и развёрнутая там экспозиция). Оттуда, с горы, открывается чудесный вид на окрестности, Савватьевский скит и побережье Белого моря, но осадок от того, ЧТО здесь было в недавнем историческом прошлом, всё же остался. Вслед за посещением Секирной горы мы побывали в Ботаническом саду, являющемуся одним из самых северных ботанических садов России. Очень понравилось. Очень приятное место, где дышится легко и свободно, хотя, естественно, и здесь ГУЛАГ оставил свой след. Молодая девушка-гид (имя, к сожаленью, не помню) довольно интересно рассказала об этом объекте посещения. В тот же день после обеда у нас состоялась экскурсия в Морской музей. Сначала я весьма скептически относился к данному музею – тем более, что прийти сюда самостоятельно (и притом бесплатно) может любой. Но экскурсия, проведенная настоящим знатоком и энтузиастом своего дела – гидом Татьяной, стала по-настоящему интересной. Мы узнали массу нового о Белом море и поморах, их жизненном укладе и многих других аспектах их нелёгкого бытия в этих суровых краях. Увидели настоящие артефакты, ознакомились с действующими экспозициями. В общем, очень интересно; нам троим очень понравилось, хотя некоторые и не дождались окончания экскурсии. В последний день тура нам предстояло ознакомиться с самой трагической страницей истории Соловков (экскурсия История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.). Погода, кстати, в то утро была под стать теме экскурсии – довольно холодно и сильный ветер, тучи на свинцовом небе. Гид из Петербурга Александр со знанием дела донёс до нас своё печальное повествование и ответил на вопросы. Думаю, у всех она оставила гнетущее впечатление. По-другому и быть не могло – разговор шёл о трагедии жизни сотен и тысяч узников лагеря. В целом, в ходе тура мы многое увидели и почерпнули массу полезной информации, получив большое удовольствие от осознания того, что мы это сделали. Что мы исходили, ощупали, надышались и проникнулись духом Соловков. А сколько фотографий было сделано – и не сосчитать! Мы благодарны судьбе и небесной канцелярии за представившуюся возможность прикоснуться к северной святыне и своими глазами увидеть то, о чём раньше могли только слышать и мечтать. Особо хочется выразить искреннюю благодарность нашему постоянному гиду Анне Струневской (из компании Северное сияние), которая сопровождала нас из Рабочеостровска на Соловки и обратно. Она постоянно держала нас в курсе нашего графика, делилась интересной информацией, давала дельные советы и подсказала очень удачный ракурс съёмки архитектурного комплекса Соловецкого монастыря. Ещё хочется также поблагодарить Елену (фамилию, к сожалению, не знаю) и Анну Зелинскую – менеджеров по дружбе с клиентами ООО Алем-Тур, за оперативную переписку и квалифицированные ответы на интересующие вопросы на стадии переговоров по поводу приобретения тура и своевременное информирование до начала тура. Компания Алем-Тур с честью справилась с поставленной задачей и на 100% оправдала наши ожидания!