Постижение Соловков 2022

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Вещи с собой.

Для туристов, проживающих в гостинице «Кемка» будет организован групповой трансфер на причал (12 км). Туристы, проживающие в гостинице «Причал» самостоятельно подходят на причал к 07.30 (так как гостиница «Причал» расположена прямо на причале, с которого осуществляется рейс Кемь-Соловки, в 5-ти минутах ходьбы).

Встреча с гидом.

08.00 Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова на экскурсию «На краю земли».

Соловецкие острова – это архипелаг в Белом море. Самый короткий путь к Соловкам лежит с карельского берега, через Кемь. Из Кеми и начинается удивительное приключение на «край Земли» - так многие опытные туристы называют острова. А почему - Вы должны сами понять, увидеть, прочувствовать...

Зачем туда ехать? Белое море – единственное внутреннее море Ледовитого океана. Белые ночи здесь белее, чем Санкт-Петербурге… Суровая северная природа проникает в самое сердце… Постройки монахов поражают до глубины души… И все это, как ни странно, вызывает глубокое умиротворение…

Соловецкие острова – это настоящий памятник человеческого духа, который нужно обязательно посетить! На экскурсиях вы увидите острова Соловецкого архипелага, самую высокую точку острова – гору Секирная, Ботанический сад, Соловецкий монастырь, и это ещё не всё!

Трансфер вещей до гостиницы на Соловках.

Пешеходная экскурсия по Соловецкому кремлю. Экскурсия знакомит Вас с историей Соловецкого монастыря. Вас ждет посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, осмотр памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности монастыря.

Обед в кафе/ресторане на острове.

После обеда Вы сможете самостоятельно прогуляться по берегу Белого моря, где можно встретить «Пляшущие березки» и «Мыс лабиринтов» – след языческих цивилизаций.

Если посмотреть на «пляшущие берёзки» на закате, то может показаться, что это силуэты танцующих людей. На самом деле тонкие северные берёзы, выросшие на постоянном ветру, приобретают настолько причудливые формы.

Но главная достопримечательность мыса - северные лабиринты. Это один из наиболее загадочных памятников Соловецких островов. По древности этот таинственный символ вполне может составить конкуренцию египетским пирамидам, а количество разнообразных гипотез и трактовок назначения лабиринтов исчисляется десятками. Этот знак известен на четырёх континентах, а его истинный смысл, возможно, не так уж и сложен, как это кажется на первый взгляд.

Археологи датируют обнаруженные лабиринты приблизительно II – I тысячелетием до нашей эры. Некоторые исследователи предполагают, что здесь могли проводиться ритуальные обряды и танцы или располагаться площадки для игр военно-спортивного характера. Ряд специалистов приписывает лабиринтам вполне практическое назначение - они могли служить макетами рыболовных ловушек, либо рыболовных сооружений.

Размещение в гостинице на Соловках с 14.00. Свободное время.

При желании и за дополнительную плату Вы можете приобрести другие экскурсии на месте в Экскурсионном бюро (в зависимости от набора групп на день посещения, и графика приливов и отливов).