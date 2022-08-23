Постижение Соловков 2022
Соловецкие острова – это место переплетения людских судеб, силы духа и красоты нетронутой северной природы. Здесь каждый клочок земли наполнен своей историей, каждая постройка — достопримечательность. Здесь «своя» уникальная атмосфера аскезы и такая неповторимая тишина, словно время остановилось и предлагает нам – постигать тайну Соловков…Вас ждет:
- трехдневное проживание на Соловецких островах
- пешеходная экскурсия по Соловецкому кремлю
- удивительный след языческих цивилизаций — «Мыс лабиринтов»
- одна из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гора Секирная
- автобусная экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь»
- невероятная природа сурового северного края
- более 15 экскурсионных маршрутов: автобусных, лодочных, пешеходных, и каждый из них принесет вам незабываемые впечатления
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в город Кемь.
Рекомендуемые поезда:
- 92А поезд по направлению Москва-Кемь
- 226С поезд по направлению Москва-Кемь
- 022Ч поезд по направлению СПб-Кемь
- 242А поезд по направлению СПб-Кемь
Самостоятельный трансфер до гостиницы. Размещение в гостинице с 14.00.
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Вещи с собой.
Для туристов, проживающих в гостинице «Кемка» будет организован групповой трансфер на причал (12 км). Туристы, проживающие в гостинице «Причал» самостоятельно подходят на причал к 07.30 (так как гостиница «Причал» расположена прямо на причале, с которого осуществляется рейс Кемь-Соловки, в 5-ти минутах ходьбы).
Встреча с гидом.
08.00 Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова на экскурсию «На краю земли».
Соловецкие острова – это архипелаг в Белом море. Самый короткий путь к Соловкам лежит с карельского берега, через Кемь. Из Кеми и начинается удивительное приключение на «край Земли» - так многие опытные туристы называют острова. А почему - Вы должны сами понять, увидеть, прочувствовать...
Зачем туда ехать? Белое море – единственное внутреннее море Ледовитого океана. Белые ночи здесь белее, чем Санкт-Петербурге… Суровая северная природа проникает в самое сердце… Постройки монахов поражают до глубины души… И все это, как ни странно, вызывает глубокое умиротворение…
Соловецкие острова – это настоящий памятник человеческого духа, который нужно обязательно посетить! На экскурсиях вы увидите острова Соловецкого архипелага, самую высокую точку острова – гору Секирная, Ботанический сад, Соловецкий монастырь, и это ещё не всё!
Трансфер вещей до гостиницы на Соловках.
Пешеходная экскурсия по Соловецкому кремлю. Экскурсия знакомит Вас с историей Соловецкого монастыря. Вас ждет посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, осмотр памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности монастыря.
Обед в кафе/ресторане на острове.
После обеда Вы сможете самостоятельно прогуляться по берегу Белого моря, где можно встретить «Пляшущие березки» и «Мыс лабиринтов» – след языческих цивилизаций.
Если посмотреть на «пляшущие берёзки» на закате, то может показаться, что это силуэты танцующих людей. На самом деле тонкие северные берёзы, выросшие на постоянном ветру, приобретают настолько причудливые формы.
Но главная достопримечательность мыса - северные лабиринты. Это один из наиболее загадочных памятников Соловецких островов. По древности этот таинственный символ вполне может составить конкуренцию египетским пирамидам, а количество разнообразных гипотез и трактовок назначения лабиринтов исчисляется десятками. Этот знак известен на четырёх континентах, а его истинный смысл, возможно, не так уж и сложен, как это кажется на первый взгляд.
Археологи датируют обнаруженные лабиринты приблизительно II – I тысячелетием до нашей эры. Некоторые исследователи предполагают, что здесь могли проводиться ритуальные обряды и танцы или располагаться площадки для игр военно-спортивного характера. Ряд специалистов приписывает лабиринтам вполне практическое назначение - они могли служить макетами рыболовных ловушек, либо рыболовных сооружений.
Размещение в гостинице на Соловках с 14.00. Свободное время.
При желании и за дополнительную плату Вы можете приобрести другие экскурсии на месте в Экскурсионном бюро (в зависимости от набора групп на день посещения, и графика приливов и отливов).
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы на Соловках.
На экскурсии «История Соловецкого лагеря особого назначения» Вы узнаете, как святые острова на годы превратились в адские. Соловецкий лагерь, действовавший на территории бывшего монастыря с начала 1920-х до конца 1930-х гг., занимает особое место в истории XX века.
Соловки – не только символ, известный далеко за пределами России, но и место, где сформировалась система принудительного труда, впоследствии распространившаяся на всю страну. В ходе экскурсии Вы посетите новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Обед в кафе/ресторане гостиницы.
Свободное время. По желанию и за дополнительную плату Вы можете приобрести экскурсии на месте в Экскурсионном бюро (в зависимости от набора групп на день посещения и графика приливов и отливов):
- История и архитектура Соловецкого монастыря», 1 час 30 минут.
- «Поселок Соловецкий. Прошлое и настоящее», 3 часа.
- «История Соловецкой школы юнг 1942-1945 гг.», 45 мин.
- «Соловки в годы Великой Отечественной войны», 1 час 30 минут
- «Филипповские садки. Особенности Белого моря», 2 часа — пешеходная экскурсия; 1 час – автобусная экскурсия.
- «К строгим скитам острова Анзер», 12-14 часов.
- «Морская прогулка на остров Большая Муксалма», 5 часов.
- «Достопримечательности Большого Заяцкого острова», 3 часа.
- «Мыс лабиринтов Большого Соловецкого острова», 2 часа.
- «Морская прогулка к загадочному архипелагу Кузова», 7 часов.
Ночевка в гостинице на Соловках.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы на Соловках. Освобождение номеров.
Вы отправитесь на автобусную экскурсию «Гора Секирная. Свято - Вознесенский скит».
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Увидите уникальную церковь-маяк.
Обратите внимание: расстояние от посёлка до горы Секирной – 11 км. В случае закрытия дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия будет отменена. Скит действующий, экскурсанты должны соблюдать требования устава скита и быть должным образом одеты.
Далее Вас ждет автобусная экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».
У Вас будет возможность посетить один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни. Вы увидите памятники и уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, а также насладитесь удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающийся с Александровской горки.
Обратите внимание: расстояние от посёлка до Ботанического сада – 4 км. В случае закрытия дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия будет отменена.
Обед в кафе/ресторане гостиницы.
Групповой трансфер от гостиницы до причала (с вещами).
16.00/19.00 Отправление на теплоходе обратно на материк. Сообщите, какой рейс нужен Вам заранее (до начала тура).
21.00 Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми. Возвращение домой вечерними/ночными поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории 4 дня/3 ночи (1 ночь в г. Кемь, 2 ночи на Соловках)
- питание по программе: 3 завтрака в отеле, 3 обеда
- сопровождение гидом-экскурсоводом во второй день заезда
- проезд на теплоходе до Соловецких островов по Белому морю и обратно
- трансфер вещей до гостиницы на Соловецких островах
- обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- осмотр природных локаций «Пляшущие березки» и «Мыс лабиринтов»
- экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.»
- автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит»
- автобусная экскурсия «Ботанический сад. Макарьевская пустынь»
- трансфер с вещами до причала на Соловецких островах
- групповой трансфер на жд вокзал г. Кемь.
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты (приобрести билеты можно за 90 дней до даты предполагаемого выезда)
- трансфер до гостиницы в первый день тура
- возможные дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура: экскурсии на Соловецких островах
- регистрация иностранных граждан (все страны не РФ, включая страны СНГ) - 250 рублей единовременно
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