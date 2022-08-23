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Магия Соловецких островов для туристов из Москвы

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Этот тур на Соловки отличается от прочих своей насыщенной экскурсионной программой. Мы постарались максимально близко познакомить туристов с Соловецким Кремлем, с природой северного края, с историей Монастыря.

Программа тура

День 1
Прибытие в Кемь.

Прибытие в город Кемь поездами № 16, № 92. Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона. 

Трансфер в гостиницу «Кемка», номера с удобствами. Размещение. Отдых.

День 2
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю. Соловецкие скиты. Экскурсия История и легенды.

Завтрак. В 08.00 посадка на теплоход. Переход на Соловецкие острова. В10.00 прибытие на Соловки.   

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Трансфер в гостиницу «Соловецкая слобода» или отель «Соловки-отель», размещение.

Обед в кафе.

Экскурсия Соловецкие скиты. История и легенды (продолжительность 4 часа). Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит по живописным лесным дорогам северной части Большого Соловецкого острова. Сотни лет дороги Соловков были молчаливыми свидетелями людских поступков и чаяний. Соловецкие монахи мерили путь Соловецкими вёрстами, заключённые соловецкого лагеря слезами, соловецкие юнги кроссом по утрам. Монахи строили знаменитые соловецкие скиты - скит на Секирной горе, Савватьевский и Исаковский скиты. Большевики превратили эти святые места в лагерные тюрьмы, а соловецкие юнги в учебные классы. Обо всём этом расскажут Вам соловецкие дороги - свидетели истории Соловков, трепетно хранящие следы человеческой деятельности.

День 3
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».

Завтрак в гостинице.

Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа). Экскурсия посвящена не столько загадочным северным лабиринтам, сколько всему острову, территория которого фактически усыпана древними валунными сооружениями, среди которых встречаются и северные лабиринты. И если мы признаём за лабиринтами роль «культовых выкладок», тогда весь Большой Заяцкий – это одно огромное святилище загадочного древнего культа, где прохождение лабиринта было лишь завершающим этапом, кульминацией длинного обряда. Мы не знаем, какие обряды проводились в лабиринтах. Но основные «ступени» любого религиозного обряда за прошедшие тысячелетия не поменялись, что позволяет предположить, как проходил обряд на Большом Заяцком острове.

Обед в кафе.

Свободное время. Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

День 4
Экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба - остров Большая Муксалма. Возвращение в Кемь.

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.

Экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба - остров Большая Муксалма (продолжительность 6 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.) Увлекательный экологический маршрут начинается с морской прогулки по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

В ходе морской экскурсии среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого. Вторая часть программы экскурсии - осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря особого назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.

В заключении программы,  на одном из островов Долгой губы, Вы поучаствуете в уникальном процессе - ловле и дегустации беломорских мидий. 

Обед.

Пешеходный переход до причала.

В 19:00 отправление на материк. В 21.00 прибытие в Рабочеостровск.

Размещение в гостинице «Кемка».

День 5
Отправление домой.

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми к поездам № 15, № 91. Отправление на поезде домой.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в Кеми, гостиница Кемка - 2 ночи
  • проживание на Соловках в гостинице Соловки отель или Соловецкая Слобода - 2 ночи
  • питание по программе - 4 завтрака, 2 обеда
  • обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю
  • экскурсия Соловецкие скиты. История и легенды
  • экскурсия Достопримечательности Большого Заяцкого острова
  • экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба - остров Большая Муксалма
  • водное и наземное транспортное обслуживание на маршруте
  • входные билеты в музеи
  • работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты Москва – г.Кемь и обратно

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