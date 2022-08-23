Магия Соловецких островов для туристов из Москвы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.

Экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба - остров Большая Муксалма (продолжительность 6 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.) Увлекательный экологический маршрут начинается с морской прогулки по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

В ходе морской экскурсии среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого. Вторая часть программы экскурсии - осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря особого назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.

В заключении программы, на одном из островов Долгой губы, Вы поучаствуете в уникальном процессе - ловле и дегустации беломорских мидий.

Обед.

Пешеходный переход до причала.

В 19:00 отправление на материк. В 21.00 прибытие в Рабочеостровск.

Размещение в гостинице «Кемка».