Магия Соловецких островов для туристов из Москвы
Этот тур на Соловки отличается от прочих своей насыщенной экскурсионной программой. Мы постарались максимально близко познакомить туристов с Соловецким Кремлем, с природой северного края, с историей Монастыря.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в город Кемь поездами № 16, № 92. Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер в гостиницу «Кемка», номера с удобствами. Размещение. Отдых.
Завтрак. В 08.00 посадка на теплоход. Переход на Соловецкие острова. В10.00 прибытие на Соловки.
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Трансфер в гостиницу «Соловецкая слобода» или отель «Соловки-отель», размещение.
Обед в кафе.
Экскурсия Соловецкие скиты. История и легенды (продолжительность 4 часа). Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит по живописным лесным дорогам северной части Большого Соловецкого острова. Сотни лет дороги Соловков были молчаливыми свидетелями людских поступков и чаяний. Соловецкие монахи мерили путь Соловецкими вёрстами, заключённые соловецкого лагеря слезами, соловецкие юнги кроссом по утрам. Монахи строили знаменитые соловецкие скиты - скит на Секирной горе, Савватьевский и Исаковский скиты. Большевики превратили эти святые места в лагерные тюрьмы, а соловецкие юнги в учебные классы. Обо всём этом расскажут Вам соловецкие дороги - свидетели истории Соловков, трепетно хранящие следы человеческой деятельности.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа). Экскурсия посвящена не столько загадочным северным лабиринтам, сколько всему острову, территория которого фактически усыпана древними валунными сооружениями, среди которых встречаются и северные лабиринты. И если мы признаём за лабиринтами роль «культовых выкладок», тогда весь Большой Заяцкий – это одно огромное святилище загадочного древнего культа, где прохождение лабиринта было лишь завершающим этапом, кульминацией длинного обряда. Мы не знаем, какие обряды проводились в лабиринтах. Но основные «ступени» любого религиозного обряда за прошедшие тысячелетия не поменялись, что позволяет предположить, как проходил обряд на Большом Заяцком острове.
Обед в кафе.
Свободное время. Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
Экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба - остров Большая Муксалма (продолжительность 6 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.) Увлекательный экологический маршрут начинается с морской прогулки по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
В ходе морской экскурсии среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого. Вторая часть программы экскурсии - осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря особого назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключении программы, на одном из островов Долгой губы, Вы поучаствуете в уникальном процессе - ловле и дегустации беломорских мидий.
Обед.
Пешеходный переход до причала.
В 19:00 отправление на материк. В 21.00 прибытие в Рабочеостровск.
Размещение в гостинице «Кемка».
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми к поездам № 15, № 91. Отправление на поезде домой.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в Кеми, гостиница Кемка - 2 ночи
- проживание на Соловках в гостинице Соловки отель или Соловецкая Слобода - 2 ночи
- питание по программе - 4 завтрака, 2 обеда
- обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю
- экскурсия Соловецкие скиты. История и легенды
- экскурсия Достопримечательности Большого Заяцкого острова
- экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба - остров Большая Муксалма
- водное и наземное транспортное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – г.Кемь и обратно
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