Классика Соловков и затерянный архипелаг Кузова 2022
Соловецкие острова манят людей, но требуют несуетливого, вдумчивого и созерцательного отношения. Мы предлагаем Вам возможность совершить погружение в многовековую историю Соловков, выработать собственный взгляд на Соловки.
Программа тура включает познавательные исторические программы, природные прогулки, активные морские поездки, фото-туры. Экскурсии, которые мы Вам предлагаем, проводятся исследователями, писателями, историками и краеведами. Наша задача сделать Ваш отдых на Соловецких островах незабываемым, комфортным и полным впечатлений.
Маршрут:
1 день: Кемь - Переход на Соловки - Соловецкий Кремль
2 день: Свободный день или экскурсионная программа «Архипелаг Кузова - мир древнего человека» (по желанию за доп. плату)
3 день: Соловецкие скиты: скит на Секирной горе, Савватьевский и Исаковский скиты
4 день: Долгая губа - Соловецкая дамба - остров Большая Муксалма
5 день: Свободный день или программа на выбор: Море, маяк, тюлень. Остров Топ/Морская прогулка Мыс Белужий (по желанию за доп. плату)
6 день: Заяцкий остров - Переход в Кемь
Вас ждет:
Программа тура
10:38 - Прибытие в г. Кемь поездом №22 из Санкт-Петербурга. Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск. Посадка на теплоход. Переход на Соловки (2 ч).
Трансфер в гостиницу. Размещение. Обед.
16.30 Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Свободное время.
08:00 - Завтрак в гостинице. Свободный день.
Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии за дополнительную плату: «Архипелаг Кузова - мир древнего человека» (продолжительность 5 часов).
Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова, подъём «в лоб» по крутому склону – и вот Вы на самой высокой точке Белого моря, в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»!
На подъёме отчётливо понятно, как меняются климатические зоны от тайги до тундры, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а на вершине – умопомрачительная панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов. Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной, бескрайним морем и почти нетронутой человеком природой.
В путешествии по острову путника ждёт отсутствие цивилизации, преодоление себя и... древнее святилище – таинственное плато сейдов – «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера.
08:00 - Завтрак в гостинице.
09:00 - Экскурсия Соловецкие скиты. История и легенды (продолжительность 4 часа). Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка – Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора – «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Дальше по маршруту Аллея Юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг – это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР.
Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории. Дамба 16 века – реализованная идея «повернуть реки вспять» – спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.
Достойные объекты показа – поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства.
Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Свободное время.
08:00 - Завтрак в гостинице.
09:00 - Экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба - остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе, протяженность пешеходного маршрута: 3 км.)
Увлекательный экологический маршрут начинается с морской прогулки по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
В ходе морской экскурсии среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы экскурсии - осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря особого назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага. Гид поведает о том, зачем потребовалось соединить два острова валунным мостом, расскажет об образцовом скотном дворе Соловецкого монастыря, о лагерной химлаборатории и военном аэродроме.
В заключении программы экскурсии на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
15:00 – Обед.
Свободное время.
08:00 - Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии за дополнительную плату:
1. Море, маяк, тюлень. Остров Топ (продолжительность 3 часа).
Когда вы идёте морем на Соловки, по правому борту на маленьком клочке суши стоит заброшенный маяк. Редкий турист бывает там. Но мы берёмся вас туда доставить. Гранит под ногами, которому 300 миллионов лет, огромный выступ белого кварцита, заброшенный маяк, лежбище тюленей, гнездовья птиц, лекарственные растения…
Двадцать минут от Соловков - и вы окунётесь в дивный мир господства звуков дикой природы...
2. Морская прогулка Мыс Белужий (продолжительность 2,5 часа).
Есть на нашей планете места, которые надо увидеть обязательно. Одно из таких - Белужий мыс, западная оконечность острова Большой Соловецкий. Именно сюда тысячелетиями приходят загадочные жители северных морей - белухи. Белужий мыс - единственное в мире место, где белуху можно наблюдать прямо с берега. В других местах для этого необходим выход море, что не позволяет подойти к белухам близко, т.к. это животные пугливы.
Внимание: доставка на мыс Белужий осуществляется на глиссирующей лодке Корсар-Адмирал. Экскурсия осуществляется в период с 15 июня по 15 августа.
Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.
08:00 - Завтрак в гостинице.
12:00 - Освобождение номеров.
12:30 - Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность экскурсии 3 часа).
Экскурсия посвящена не столько загадочным северным лабиринтам, сколько всему острову, территория которого фактически усыпана древними валунными сооружениями, среди которых встречаются и северные лабиринты.
И если мы признаём за лабиринтами роль «культовых выкладок», тогда весь Большой Заяцкий – это одно огромное святилище загадочного древнего культа, где прохождение лабиринта было лишь завершающим этапом, кульминацией длинного обряда. Мы не знаем, какие обряды проводились в лабиринтах. Но основные «ступени» любого религиозного обряда за прошедшие тысячелетия не поменялись, что позволяет предположить, как проходил обряд на Большом Заяцком острове.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
16:00 - Отправление на материк.
18:00 - Прибытие в Кемь в порт «Рабочеостровск».
Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми. Отправление на поезде домой.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- транспортное обслуживание по программе тура
- размещение в гостинице в 2-местном номере с удобствами (5 ночей)
- питание по программе
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты на поезд Санкт-Петербург - Кемь и Кемь - Санкт-Петербург
- Экскурсия Море, маяк, тюлень. Остров Топ: 2000 р./чел.
- Экскурсия Морская прогулка. Мыс Белужий: 2000 р./чел.
- Экскурсия «Архипелаг Кузова - мир древнего человека»: 3000 р./чел.
- питание, не предусмотренное в программе
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