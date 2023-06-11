Классика Соловков и затерянный архипелаг Кузова 2022

Соловецкие острова манят людей, но требуют несуетливого, вдумчивого и созерцательного отношения. Мы предлагаем Вам возможность совершить погружение в многовековую историю Соловков, выработать собственный взгляд на Соловки.

Программа тура включает познавательные исторические программы, природные прогулки, активные морские поездки, фото-туры. Экскурсии, которые мы Вам предлагаем, проводятся исследователями, писателями, историками и краеведами. Наша задача сделать Ваш отдых на Соловецких островах незабываемым, комфортным и полным впечатлений.

Маршрут:

1 день: Кемь - Переход на Соловки - Соловецкий Кремль

2 день: Свободный день или экскурсионная программа «Архипелаг Кузова - мир древнего человека» (по желанию за доп. плату)

3 день: Соловецкие скиты: скит на Секирной горе, Савватьевский и Исаковский скиты

4 день: Долгая губа - Соловецкая дамба - остров Большая Муксалма

5 день: Свободный день или программа на выбор: Море, маяк, тюлень. Остров Топ/Морская прогулка Мыс Белужий (по желанию за доп. плату)

6 день: Заяцкий остров - Переход в Кемь