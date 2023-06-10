День России на Соловецких островах
Экскурсии, которые мы Вам предлагаем, проводятся исследователями, писателями, историками и краеведами. Наша задача сделать ваш отдых на Соловецких островах незабываемым, комфортным и полным впечатлений.
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Посадка на теплоход. Переход на Большой Соловецкий остров.
Прибытие на Соловецкие острова.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Пешеходный переход в гостиницу.
Размещение. Отдых.
Встреча с турлидером на ресепшене отеля. Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность – 4/5 ч.).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения. Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливится найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Обед.
Экскурсия «От Хеты до лабиринтов».
Прогулка от причала Хета вокруг бухты Благополучия включает обзор памятников посёлка Соловецкий и посвящена истории Соловецкого монастыря XVI-XX веков. Экскурсия пройдёт через Филипповскую часовню, сухой ров, водоналивной док, монастырский погост и закончится рассказом о первобытной соловецкой археологии на живописном мысе Лабиринтов, откуда открывается потрясающая панорама Заяцких остров. Обернитесь, чтобы увидеть, как стройные «танцующие» березки шепчутся с елями и соснами, и надолго запечатлеть в памяти «время Соловков».
Встреча с турлидером на ресепшене отеля.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия "Соловецкие скиты. История и легенды" (продолжительность 4 часа).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка – Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора – «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором. От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Дальше по маршруту Аллея Юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг – это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР. Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории.
Дамба 16 века – реализованная идея «повернуть реки вспять» – спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты. Достойные объекты показа – поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства. Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Обед в кафе.
Свободное время.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Пешеходный переход до причала. Подвоз багажа на причал.
Отправление на материк.
Прибытие в Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д. вокзал. Отправление домой.
Стоимость
Гостиница Соловецкая слобода
Гостиница Соловки Отель
Гостиница Соло Норд
Туроператор имеет право менять порядок оказания экскурсионных услуг, без уменьшения их объема. В случае невозможности проведения экскурсии по погодным условиям – 100% возврат стоимости экскурсии.
Включено в стоимость
- экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- размещение в гостинице в 2-местном номере с удобствами
- питание по программе
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты в г.Кемь и обратно
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