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День России на Соловецких островах

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Трехдневный тур, приуроченный  ко Дню независимости России, отличается насыщенной экскурсионной программой. Включает познавательные исторические программы, природные прогулки, активные морские поездки.

Экскурсии, которые мы Вам предлагаем, проводятся исследователями, писателями, историками и краеведами. Наша задача сделать ваш отдых на Соловецких островах незабываемым, комфортным и полным впечатлений.

Программа тура

День 1
Прибытие на Соловки. Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю.
Прибытие в город Кемь в 10:38 на поезде №22. Встреча с гидом  у входа в здание вокзала со стороны перрона.

Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.

Посадка на теплоход. Переход на Большой Соловецкий остров.

Прибытие на Соловецкие острова.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Пешеходный переход в гостиницу.

Размещение. Отдых.

соловки

День 2
Экскурсия "Долгая Губа". Экскурсия "От Хеты до лабиринтов".
Завтрак в гостинице.

Встреча с турлидером на ресепшене отеля. Пешеходный переход к экскурсионному бюро.

Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность – 4/5 ч.).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения. Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливится найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Обед.

Экскурсия «От Хеты до лабиринтов».

Прогулка от причала Хета вокруг бухты Благополучия включает обзор памятников посёлка Соловецкий и посвящена истории Соловецкого монастыря XVI-XX веков. Экскурсия пройдёт через Филипповскую часовню, сухой ров, водоналивной док, монастырский погост и закончится рассказом о первобытной соловецкой археологии на живописном мысе Лабиринтов, откуда открывается потрясающая панорама Заяцких остров. Обернитесь, чтобы увидеть, как стройные «танцующие» березки шепчутся с елями и соснами, и надолго запечатлеть в памяти «время Соловков».

пляшущие березки

День 3
Экскурсия "Соловецкие скиты. История и легенды". Отправление домой.
Завтрак. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.

Встреча с турлидером на ресепшене отеля.

Пешеходный переход к экскурсионному бюро.

Экскурсия "Соловецкие скиты. История и легенды" (продолжительность 4 часа).

Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.

Первая остановка – Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора – «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором. От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.

Дальше по маршруту Аллея Юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг – это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР. Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории.

Дамба 16 века – реализованная идея «повернуть реки вспять» – спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты. Достойные объекты показа – поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства. Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.

Обед в кафе.

Свободное время.

Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

Пешеходный переход до причала. Подвоз багажа на причал.

Отправление на материк.

Прибытие в Рабочеостровск.

Трансфер на ж/д. вокзал. Отправление домой.

секирка

Стоимость

Гостиница Соловецкая слобода

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
34 400 ₽
Взрослый на доп.месте
29 600 ₽
Ребенок
32 400 ₽

Гостиница Соловки Отель

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
35 450 ₽
Одноместное размещение
42 450 ₽
Взрослый на доп.месте
30 700 ₽
Ребенок
33 450 ₽
Комфорт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
37 100 ₽

Гостиница Соло Норд

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
34 200 ₽
Одноместное размещение
38 700 ₽
Взрослый на доп.месте
33 000 ₽
Ребенок
32 200 ₽

Рекомендации участникам экологических экскурсий: обязательно иметь тёплую одежду для морских прогулок, мазь от комаров, по желанию купальный костюм и фотоаппарат!

Туроператор имеет право менять порядок оказания экскурсионных услуг, без уменьшения их объема. В случае невозможности проведения экскурсии по погодным условиям – 100% возврат стоимости экскурсии.

Включено в стоимость

  • экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
  • входные билеты в музеи
  • размещение в гостинице в 2-местном номере с удобствами
  • питание по программе
  • работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты в г.Кемь и обратно

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