День России на Соловецких островах

Завтрак в гостинице.Встреча с турлидером на ресепшене отеля. Пешеходный переход к экскурсионному бюро.Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность – 4/5 ч.).Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения. Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливится найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.Обед.Экскурсия «От Хеты до лабиринтов».Прогулка от причала Хета вокруг бухты Благополучия включает обзор памятников посёлка Соловецкий и посвящена истории Соловецкого монастыря XVI-XX веков. Экскурсия пройдёт через Филипповскую часовню, сухой ров, водоналивной док, монастырский погост и закончится рассказом о первобытной соловецкой археологии на живописном мысе Лабиринтов, откуда открывается потрясающая панорама Заяцких остров. Обернитесь, чтобы увидеть, как стройные «танцующие» березки шепчутся с елями и соснами, и надолго запечатлеть в памяти «время Соловков».