Тур выходного дня на Соловки из Петрозаводска

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Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)

Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...