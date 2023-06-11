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Туры на Соловки : 10

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Карелия 2023 г.

Тур выходного дня на Соловки из Петрозаводска

Трёхдневный экскурсионный тур выходного дня (сб-пн) с возможностью провести 2 дня/1ночь на Соловках. Тур предполагает 1 длительный автобусный переезд (400 км.).В програ...

Ближайший заезд:

c 04 июня по 06 июня

3 дня 2 ночи

от 22900 ₽

Карелия 2023 г.
(5)

Соловки - гармония севера. Для туристов из Санкт-Петербурга

Трёхдневный экскурсионный тур по маршруту г. Кемь - пос. Рабочеостровск - Соловки и обратно для заезда туристов из Санкт-Петербурга.В программе тура - 3-й день свободны...

Ближайший заезд:

c 09 июня по 11 июня

3 дня 2 ночи

от 24350 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Соловки - гармония севера. Для туристов из Москвы

Трёхдневный экскурсионный тур в Карелию – посещение Соловков с проживанием на острове для жителей и гостей Москвы. Встреча и обратный трансфер рассчитаны на московский ...

Ближайший заезд:

c 09 июня по 11 июня

3 дня 2 ночи

от 27500 ₽

Карелия 2023 г.

Соловки - собственный взгляд

Четырёхдневный экскурсионный тур, рассчитаный прежде всего на заезд гостей из Санкт-Петербурга с 3 ночами на Соловках. По туру на выбор предоставляется размещение в одн...

Ближайший заезд:

c 31 мая по 03 июня

4 дня 3 ночи

от 31200 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)

Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 06 июня

5 дней 4 ночи

от 35500 ₽

Карелия 2023 г.
(10)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)

Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 07 июня

6 дней 5 ночей

от 43300 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Архипелаг Соловки. Святая легенда

Восьмидневный тур на Соловецкий архипелаг с непосредственным пребыванием на Соловках 6 дней. 1 день - день заезда, последний день - день отъезда.Тур предполагает переез...

Ближайший заезд:

c 13 июня по 20 июня

8 дней 7 ночей

от 44100 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Кижи-Валаам-Соловки

Пятидневный тур по самым популярным местам Карелии: о. Кижи с уникальным ансамблем церквей и построек, отражающих аутентичные мотивы традиционной карельской деревянной ...

Ближайший заезд:

c 08 июня по 12 июня

5 дней 4 ночи

от 47400 ₽

Карелия 2023 г.
(6)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)

Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 08 июня

7 дней 6 ночей

от 48900 ₽

Карелия 2023 г.

Сказания севера + Соловки

Шестидневный экскурсионный тур с заездом по вторникам. Включает в себя длительные переезды на автобусе. Тур отличает 1 ночь в Северном Приладожье, затем возвращение в П...

Ближайший заезд:

c 31 мая по 05 июня

6 дней 5 ночей

от 54400 ₽

Прошедшие Туры на Соловки : 6

Карелия

Постижение Соловков 2022

Экскурсионный тур на Соловки 4 дня отличается от прочих своей насыщенной экскурсионной программой. Мы постарались максимально близко познакомить туристов с Соловецким К...

Ближайший заезд:

c 28 августа по 31 августа

4 дня 3 ночи

от 21790 ₽

Карелия
(1)

Соловецкий архипелаг для туристов из Санкт-Петербурга 2022

Трёхдневный экскурсионный тур на Соловецкие острова для туристов из Санкт-Петербурга. Всего за 3 дня тур предоставляет возможность посетить основные достопримечательнос...

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 06 сентября

3 дня 2 ночи

от 23900 ₽

Карелия
(5)

Соловецкий архипелаг для туристов из Москвы 2022

Четырёхдневный экскурсионный тур на Соловецкие острова для туристов из Москвы. Всего за 4 дня тур предоставляет возможность посетить основные достопримечательности Соло...

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 06 сентября

4 дня 3 ночи

от 26200 ₽

Карелия

Магия Соловецких островов для туристов из Москвы

При размещении в двухместном стандартном номере в гостинице «Соловки отель» - 35900 руб./чел.При одноместном размещении в стандартном номере в гостинице «Соловки отель»...

Ближайший заезд:

c 06 сентября по 10 сентября

5 дней 4 ночи

от 34600 ₽

Карелия

Тайны Соловецкого Архипелага 2022

Шестидневный экскурсионный тур на Соловецкий архипелаг Белого моря. Этот тур выгодно отличается тем, что он даёт возможность не спеша познакомиться с Соловками, их исто...

Ближайший заезд:

c 19 августа по 24 августа

6 дней 5 ночей

от 37000 ₽

Карелия

Классика Соловков и затерянный архипелаг Кузова 2022

Шестидневный экскурсионный тур на Соловецкие острова. Тур в первую очередь рассчитан на гостей из Санкт-Петербурга. Тур с насыщенной программой и 2 свободными днями с э...

Ближайший заезд:

c 29 августа по 03 сентября

6 дней 5 ночей

от 41000 ₽

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