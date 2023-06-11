Туры на Соловки : 10
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Тур выходного дня на Соловки из Петрозаводска
Трёхдневный экскурсионный тур выходного дня (сб-пн) с возможностью провести 2 дня/1ночь на Соловках. Тур предполагает 1 длительный автобусный переезд (400 км.).В програ...
Ближайший заезд:
c 04 июня по 06 июня
3 дня 2 ночи
от 22900 ₽
Соловки - гармония севера. Для туристов из Санкт-Петербурга
Трёхдневный экскурсионный тур по маршруту г. Кемь - пос. Рабочеостровск - Соловки и обратно для заезда туристов из Санкт-Петербурга.В программе тура - 3-й день свободны...
Ближайший заезд:
c 09 июня по 11 июня
3 дня 2 ночи
от 24350 ₽
Соловки - гармония севера. Для туристов из Москвы
Трёхдневный экскурсионный тур в Карелию – посещение Соловков с проживанием на острове для жителей и гостей Москвы. Встреча и обратный трансфер рассчитаны на московский ...
Ближайший заезд:
c 09 июня по 11 июня
3 дня 2 ночи
от 27500 ₽
Соловки - собственный взгляд
Четырёхдневный экскурсионный тур, рассчитаный прежде всего на заезд гостей из Санкт-Петербурга с 3 ночами на Соловках. По туру на выбор предоставляется размещение в одн...
Ближайший заезд:
c 31 мая по 03 июня
4 дня 3 ночи
от 31200 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)
Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 06 июня
5 дней 4 ночи
от 35500 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)
Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 07 июня
6 дней 5 ночей
от 43300 ₽
Архипелаг Соловки. Святая легенда
Восьмидневный тур на Соловецкий архипелаг с непосредственным пребыванием на Соловках 6 дней. 1 день - день заезда, последний день - день отъезда.Тур предполагает переез...
Ближайший заезд:
c 13 июня по 20 июня
8 дней 7 ночей
от 44100 ₽
Кижи-Валаам-Соловки
Пятидневный тур по самым популярным местам Карелии: о. Кижи с уникальным ансамблем церквей и построек, отражающих аутентичные мотивы традиционной карельской деревянной ...
Ближайший заезд:
c 08 июня по 12 июня
5 дней 4 ночи
от 47400 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)
Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 08 июня
7 дней 6 ночей
от 48900 ₽
Сказания севера + Соловки
Шестидневный экскурсионный тур с заездом по вторникам. Включает в себя длительные переезды на автобусе. Тур отличает 1 ночь в Северном Приладожье, затем возвращение в П...
Ближайший заезд:
c 31 мая по 05 июня
6 дней 5 ночей
от 54400 ₽
Прошедшие Туры на Соловки : 6
Постижение Соловков 2022
Экскурсионный тур на Соловки 4 дня отличается от прочих своей насыщенной экскурсионной программой. Мы постарались максимально близко познакомить туристов с Соловецким К...
Ближайший заезд:
c 28 августа по 31 августа
4 дня 3 ночи
от 21790 ₽
Соловецкий архипелаг для туристов из Санкт-Петербурга 2022
Трёхдневный экскурсионный тур на Соловецкие острова для туристов из Санкт-Петербурга. Всего за 3 дня тур предоставляет возможность посетить основные достопримечательнос...
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 06 сентября
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Соловецкий архипелаг для туристов из Москвы 2022
Четырёхдневный экскурсионный тур на Соловецкие острова для туристов из Москвы. Всего за 4 дня тур предоставляет возможность посетить основные достопримечательности Соло...
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 06 сентября
4 дня 3 ночи
от 26200 ₽
Магия Соловецких островов для туристов из Москвы
При размещении в двухместном стандартном номере в гостинице «Соловки отель» - 35900 руб./чел.При одноместном размещении в стандартном номере в гостинице «Соловки отель»...
Ближайший заезд:
c 06 сентября по 10 сентября
5 дней 4 ночи
от 34600 ₽
Тайны Соловецкого Архипелага 2022
Шестидневный экскурсионный тур на Соловецкий архипелаг Белого моря. Этот тур выгодно отличается тем, что он даёт возможность не спеша познакомиться с Соловками, их исто...
Ближайший заезд:
c 19 августа по 24 августа
6 дней 5 ночей
от 37000 ₽
Классика Соловков и затерянный архипелаг Кузова 2022
Шестидневный экскурсионный тур на Соловецкие острова. Тур в первую очередь рассчитан на гостей из Санкт-Петербурга. Тур с насыщенной программой и 2 свободными днями с э...
Ближайший заезд:
c 29 августа по 03 сентября
6 дней 5 ночей
от 41000 ₽
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