Знакомство с Карелией - Сплав на рафтах по реке Шуя
Река Шуя идеально подходит для первого знакомства с Карелией. Вас ждет увлекательный, полный впечатлений сплав по самой популярной карельской реке, в котором сложность порогов нарастает постепенно, что удобно для новичков и семейного отдыха.
Динамичные порожистые участки гармонично сочетаются с красивыми озерами, а кульминацией водного похода станет катание на знаменитом пороге Большой Толли. Новые надежные суда – моторафты – позволяют наслаждаться путешествием по озерам, а легкая надувная байдарка сполна удовлетворит любителей спортивного сплава при катании на шуйских порогах.
В данном туре Вас ожидает:
- покатушки на пороге Большой Толли
- надувная байдарка для катания на порогах
- мотор для увеличения скорости на плесовых участках
- дневка на маршруте
- туристская баня
- BONUS! посещение шунгитовой комнаты в Петрозаводске
- возможность приехать на своем автомобиле
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж/д вокзала со стороны перрона сразу после прибытия поезда № 18 (Москва - Петрозаводск).
Завтрак в Кафе.
Трансфер до Хаутоваара, 125 км.
Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях. Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде. Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Сизовский (в народе еще называют Угрюмый, 3 к.с.) - пор. Собачий (Островной, 2 к.с.), 13 км.
Название Шуя происходит от карельского «суо» – болото, так как в начале своего течения река имеет низкие берега. Однако к этому участку берега уже возвышаются над рекой и очаровывают своим сосновым бором. Река порожиста на всем протяжении, пороги и перекаты чередуются с плесами.
Постановка полевого лагеря. Тренировочные катания на пороге.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Собачий (Островной, 2 к.с) – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) - пор. Кумио (2-3 к.с.), 30 км.
Обнос Игнойльской ГЭС. Обед в полевых условиях.
Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак. Дневка.
Катание на пороге, отдых, обед, рыбалка, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер - оз. Шотозеро (красивое озеро с песчаными берегами), 32 км. Озеро проходится под мотором.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: оз. Шотозеро – пор. Мостовой (1-2 к.с.) – оз. Вагатозеро – д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) – пор. Киндосовский (2 к.с.) – пор. Хабаковский (1-2 к.с.) - р. Святрека, 35 км.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: р. Святрека - пор. Большой Толли (3-4 к.с.), 20 км. Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Порог Большой Толли - один из известных и самых посещаемых порогов Карелии. На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья.
Катание на пороге Большой Толли.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак. Свободное время. Катание на пороге Большой Толли (п. Матросы).
Обед в полевых условиях.
- За дополнительную плату предлагается экскурсия на остров Кижи.
Трансфер в г. Петрозаводск, 35 км.
Баня.
Посещение шунгитовой комнаты. Шунгит – уникальный минерал, месторождение которого есть только в Карелии. Изучение шунгита продолжается по настоящий момент. В музее Вам расскажут про особенности камня, угостят карельским травяным чаем и пригласят на производство изделий из шунгита. Все желающие смогут приобрести памятные сувениры.
18:30 Ужин в кафе рядом с ж/д вокзалом. Отправление вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- прокат снаряжения для сплава: рафтов и байдарки, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- посещение шунгитовой комнаты
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до ст. Петрозаводск и обратно
- спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур. Оплачивается при бронировании тура.
- поездка на остров Кижи (в последний день тура, после завтрака)
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Спасибо за прекрасный тур и за эти эмоции которые очень сложно описать - кайф!
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