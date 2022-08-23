Знакомство с Карелией - Сплав на рафтах по реке Шуя

В 07:50 сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж/д вокзала со стороны перрона сразу после прибытия поезда № 18 (Москва - Петрозаводск).

Завтрак в Кафе.

Трансфер до Хаутоваара, 125 км.

Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях. Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде. Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Сизовский (в народе еще называют Угрюмый, 3 к.с.) - пор. Собачий (Островной, 2 к.с.), 13 км.

Название Шуя происходит от карельского «суо» – болото, так как в начале своего течения река имеет низкие берега. Однако к этому участку берега уже возвышаются над рекой и очаровывают своим сосновым бором. Река порожиста на всем протяжении, пороги и перекаты чередуются с плесами.

Постановка полевого лагеря. Тренировочные катания на пороге.

Ужин и ночлег в полевых условиях.