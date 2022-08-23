Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Знакомство с Карелией - Сплав на рафтах по реке Шуя

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Река Шуя идеально подходит для первого знакомства с Карелией. Вас ждет увлекательный, полный впечатлений сплав по самой популярной карельской реке, в котором сложность порогов нарастает постепенно, что удобно для новичков и семейного отдыха.

Динамичные порожистые участки гармонично сочетаются с красивыми озерами, а кульминацией водного похода станет катание на знаменитом пороге Большой Толли. Новые надежные суда – моторафты – позволяют наслаждаться путешествием по озерам, а легкая надувная байдарка сполна удовлетворит любителей спортивного сплава при катании на шуйских порогах.

В данном туре Вас ожидает:

  • покатушки на пороге Большой Толли
  • надувная байдарка для катания на порогах
  • мотор для увеличения скорости на плесовых участках
  • дневка на маршруте
  • туристская баня
  • BONUS! посещение шунгитовой комнаты в Петрозаводске
  • возможность приехать на своем автомобиле 

Программа тура

День 1

В 07:50 сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж/д вокзала со стороны перрона сразу после прибытия поезда № 18 (Москва - Петрозаводск).

Завтрак в Кафе.

Трансфер до Хаутоваара, 125 км. 

Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях. Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде. Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Сизовский (в народе еще называют Угрюмый, 3 к.с.) -  пор. Собачий (Островной, 2 к.с.), 13 км.

Название Шуя происходит от карельского «суо» – болото, так как в начале своего течения река имеет низкие берега. Однако к этому участку берега уже возвышаются над рекой и очаровывают своим сосновым бором. Река порожиста на всем протяжении, пороги и перекаты чередуются с плесами. 

Постановка полевого лагеря. Тренировочные катания на пороге.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 2

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Собачий (Островной, 2 к.с) – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) - пор. Кумио (2-3 к.с.), 30 км. 

Обнос Игнойльской ГЭС. Обед в полевых условиях. 

Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио. 

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 3

Завтрак.  Дневка.

Катание на пороге, отдых, обед, рыбалка, туристская баня. 

Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 4

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер - оз. Шотозеро (красивое озеро с песчаными берегами), 32 км. Озеро проходится под мотором.

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 5

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: оз. Шотозеро – пор. Мостовой (1-2 к.с.) – оз. Вагатозеро – д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) – пор. Киндосовский (2 к.с.) – пор. Хабаковский (1-2 к.с.) -  р. Святрека, 35 км.

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 6

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: р. Святрека - пор. Большой Толли (3-4 к.с.), 20 км. Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Порог Большой Толли - один из известных и самых посещаемых порогов Карелии. На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья. 

Катание на пороге Большой Толли.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 7

Завтрак. Свободное время. Катание на пороге Большой Толли (п. Матросы). 

Обед в полевых условиях. 

  • За дополнительную плату предлагается экскурсия на остров Кижи.

Трансфер в г. Петрозаводск, 35 км. 

Баня.

Посещение шунгитовой комнаты. Шунгит – уникальный минерал, месторождение которого есть только в Карелии. Изучение шунгита продолжается по настоящий момент. В музее Вам расскажут про особенности камня, угостят карельским травяным чаем и пригласят на производство изделий из шунгита. Все желающие смогут приобрести памятные сувениры.

18:30 Ужин  в кафе рядом с ж/д вокзалом. Отправление вечерними поездами.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • работа инструкторов
  • прокат снаряжения для сплава: рафтов и байдарки, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
  • прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • посещение шунгитовой комнаты

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до ст. Петрозаводск и обратно
  • спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур. Оплачивается при бронировании тура.
  • поездка на остров Кижи (в последний день тура, после завтрака)

Отзывы

5 из 5
оценок
1
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле
Жуков Кирилл

Спасибо за прекрасный тур и за эти эмоции которые очень сложно описать - кайф!

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии на рафтах

Двухдневный активный тур выходного дня (суббота и воскресенье) - сплав по реке Шуя.Тур подходит всем, независимо от степени подготовки, не требует больших нагрузок.Дети...

Ближайший заезд:

c 28 мая по 29 мая

2 дня 1 ночь

от 7200 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Два дня на реке Шуя

Активный двухдневный тур - рафтинг (сплав) по реке Шуя.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.Маршрут сплава:2 день Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) ...

Ближайший заезд:

c 01 мая по 02 мая

2 дня 1 ночь

от 11700 ₽

Карелия 2023 г.
(4)

Трехдневный сплав по реке Шуя

Рафтинг в карелии. Трёхдневный сплав на рафтах по реке Шуя. Протяжённость сплава – 61 км. активного водного маршрута. Питание и ночёвки в полевых условиях. проживание в...

Ближайший заезд:

c 01 мая по 03 мая

3 дня 2 ночи

от 12200 ₽

Карелия 2023 г.

Неделя на Шуе

Пятидневный активный тур - рафтинг по реке Шуя. Прохождение маршрута сплава не требует спец. подготовки.Протяженность маршрута 90 км.На водном маршруте - прохождение по...

Ближайший заезд:

c 02 мая по 06 мая

5 дней 4 ночи

от 12800 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Выходные на реке Укса

Трёхдневный активный тур - сплав по р. Укса. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Подойдёт людям с хорошей физической подготовкой, так как предполагает прохо...

Ближайший заезд:

c 30 апреля по 02 мая

3 дня 2 ночи

от 13500 ₽

Карелия 2023 г.

Сплав по реке Тумча

Река Тумча несет свои воды на севере Карелии и в Мурманской области, уже за Полярным кругом. Средства сплава катамараны и каяки. Возможны групповые заявки на рафты.

Ближайший заезд:

c 06 мая по 12 мая

7 дней 6 ночей

от 14500 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Сплав на катамаранах и рафтах по реке Укса, 4 дня

Активный четырёхдневный тур по Карелии - сплав по реке Укса.Подходит только для подготовленных туристов. Возрастное ограничение 16+В программе тура - прохождение порого...

Ближайший заезд:

c 30 апреля по 03 мая

4 дня 3 ночи

от 16700 ₽

Карелия 2023 г.
(5)

Путь к Белому морю 7 дней на реке Кереть

Рафтинг в Карелии. Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море. Огромное количество порогов в сочетании с небольшими озерами. 2 днёвки.

Ближайший заезд:

c 17 июля по 23 июля

7 дней 6 ночей

от 21400 ₽

Карелия 2023 г.
(5)

Умба на катамаранах. Сплав с выходом в Белое море

Ближайший заезд:

c 17 июля по 23 июля

7 дней 6 ночей

от 23200 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Северная красавица – река Пистайоки

Сплав на катамаранах в карелии. Река Писта - спортивный сплав и отличная рыбалка на озерах. Северо-карельская природа, чистый воздух,быстрая вода – активный отдых в Кар...

Ближайший заезд:

c 24 июля по 30 июля

7 дней 6 ночей

от 23700 ₽

Карелия 2023 г.

Тайгапад: активный отдых в Карелии летом

Комбинированный тур в Карелию на 6 дней, основная программа - 5 дней. 0 день - день заезда, 6 день - день отъезда.В программе тура - знакомство с севером Карелии, посел...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 07 июня

6 дней 5 ночей

от 29900 ₽