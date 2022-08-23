Заповедная Карелия, 6 дней

Север Карелии – это удивительная природа, огромные просторы, где нет ни души. Приглашаем погрузиться в Карелию, которая запомнится надолго. В одном туре мы объединяем, 3-дневный экспресс-сплав по реке Кереть, а также трекинг в национальном парке «Паанаярви».

спортивный сплав на катамаранах с прохождением порогов 2-3 к.с.

для передвижения по озерам и морю используется подвесной мотор на катамаран.

рыбалка на реке официально запрещена

посещение жемчужины Карелии национального парка Паанаярви