Заповедная Карелия, 6 дней
Север Карелии – это удивительная природа, огромные просторы, где нет ни души. Приглашаем погрузиться в Карелию, которая запомнится надолго. В одном туре мы объединяем, 3-дневный экспресс-сплав по реке Кереть, а также трекинг в национальном парке «Паанаярви».
спортивный сплав на катамаранах с прохождением порогов 2-3 к.с.
для передвижения по озерам и морю используется подвесной мотор на катамаран.
рыбалка на реке официально запрещена
посещение жемчужины Карелии национального парка Паанаярви
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д станции в п. Лоухи.
Рекомендуем поезд №16А. Трансфер до начала сплава оз. Варламово, 20 км.
Завтрак. Знакомство, инструктаж, тренировочное занятие на воде.
Сплав на катамаранах по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Карешка – пор. Краснобыстрый – пор. Масляный, 15 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Название Кереть происходит от саамского слова гиера, что означает «вершина горы». Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах по маршруту: пор. Павловский – пор. Колупаевский – пор. Кривой-3 – пор. Морской – о. Олений, 29 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Выход в Белое море. Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Свободное время.
Обед. Переход по Белому морю до д. Ниж.Пулонга, 8 км. Трансфер д. Нижняя Пулонга – пос. Пяозерский, 160 км (в пути ~ 3 часа).
Посещение музея национального парка и регистрация в визит-центре.
Трансфер на берег озера Паанаярви, размещение в палаточном лагере.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Отправляемся на водную прогулку по озеру Паанаярви.
Озеро Паанаярви тектонического происхождения и относится к самым глубоким озёрам Фенноскандии. Его протяжённость более 20 км, а ширина чуть меньше 1,5 км. Наибольшая глубина – 128 метров.
В ходе прогулки мы увидим места бывших финских поселений, а также насладимся необычной красотой этого места. Самое впечатляющее на маршруте – это отвесная 60-ти метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»). В завершении прогулки мы посетим водопад Мянтюкоски. Высота этого красавца – 5 метров, вода падает пятью ступенями и очень впечатляет.
В пути обед-перекус с чаем из термосов и бутербродами.
Возвращаемся к месту стоянки. Переезд на стоянку в урочище Вартиолампи.
Установка полевого лагеря. Ужин в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Пешая прогулка налегке до водопада Киваккакоски по подготовленной тропе.
Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с 12-ти метров. Эта великая мощь воды долго не отпускает! Название водопада переводится с финского как «порог каменной бабы».
Общая продолжительность прогулки около 3 часов. Возвращаемся в лагерь к обеду.
Ужин в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Восхождение на гору Киваккатунтури (высота 499 м.) Под горой костер и обед на оборудованной лесной стоянке.
Трансфер в пос. Пяозерский.
Свободное время для покупки продуктов в дорогу и сувениров.
23:30 Трансфер в пос. Лоухи, 110 км (в пути ~ 2,5 – 3 часа).
Отправление ночными поездами.
Рекомендуем поезд №15
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотора и ГСМ
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- экскурсионное обслуживание в национальном парке «Паанаярви»
Оплачивается отдельно
- спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур. Оплачивается при бронировании тура
- железнодорожные билеты до и от ст. Лоухи
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
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