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Заповедная Карелия, 6 дней

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Север Карелии – это удивительная природа, огромные просторы, где нет ни души. Приглашаем погрузиться в Карелию, которая запомнится надолго. В одном туре мы объединяем, 3-дневный экспресс-сплав по реке Кереть, а также трекинг в национальном парке «Паанаярви».

 спортивный сплав на катамаранах с прохождением порогов 2-3 к.с.

 для передвижения по озерам и морю используется подвесной мотор на катамаран.

 рыбалка на реке официально запрещена

 посещение жемчужины Карелии национального парка Паанаярви

 

 

Программа тура

День 1

Встреча на ж/д станции в п. Лоухи.

Рекомендуем поезд №16А. Трансфер до начала сплава оз. Варламово, 20 км.

Завтрак. Знакомство, инструктаж, тренировочное занятие на воде.

Сплав на катамаранах по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Карешка – пор. Краснобыстрый – пор. Масляный, 15 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Название Кереть происходит от саамского слова гиера, что означает «вершина горы». Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 2

Завтрак.

Сплав на катамаранах по маршруту: пор. Павловский – пор. Колупаевский – пор. Кривой-3 – пор. Морской – о. Олений, 29 км. 

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Выход в Белое море. Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 3

Завтрак.

Свободное время.

Обед. Переход по Белому морю до д. Ниж.Пулонга, 8 км.  Трансфер д. Нижняя Пулонга – пос. Пяозерский, 160 км (в пути ~ 3 часа).

Посещение музея национального парка и регистрация в визит-центре.

Трансфер на берег озера Паанаярви, размещение в палаточном лагере.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 4

Завтрак в полевых условиях.

Отправляемся на водную прогулку по озеру Паанаярви. 

Озеро Паанаярви тектонического происхождения и относится к самым глубоким озёрам Фенноскандии. Его протяжённость более 20 км, а ширина чуть меньше 1,5 км. Наибольшая глубина – 128 метров.

В ходе прогулки мы увидим места бывших финских поселений, а также насладимся необычной красотой этого места. Самое впечатляющее на маршруте – это отвесная 60-ти метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»). В завершении прогулки мы посетим водопад Мянтюкоски. Высота этого красавца – 5 метров, вода падает пятью ступенями и очень впечатляет.

В пути обед-перекус с чаем из термосов и бутербродами.

Возвращаемся к месту стоянки. Переезд на стоянку в урочище Вартиолампи.

Установка полевого лагеря.  Ужин в полевых условиях.

День 5

Завтрак в полевых условиях.

Пешая прогулка налегке до водопада Киваккакоски по подготовленной тропе. 

Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с 12-ти метров. Эта великая мощь воды долго не отпускает! Название водопада переводится с финского как «порог каменной бабы».

Общая продолжительность прогулки около 3 часов. Возвращаемся в лагерь к обеду.

Ужин в полевых условиях.

День 6

Завтрак в полевых условиях.

Восхождение на гору Киваккатунтури (высота 499 м.) Под горой костер и обед на оборудованной лесной  стоянке.

Трансфер в пос. Пяозерский.

Свободное время для покупки продуктов в дорогу и сувениров.

23:30 Трансфер в пос. Лоухи, 110 км (в пути ~ 2,5 – 3 часа).

Отправление ночными поездами.

Рекомендуем поезд №15

 

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • работа инструкторов
  • прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотора и ГСМ
  • прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • экскурсионное обслуживание в национальном парке «Паанаярви»

Оплачивается отдельно

  • спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур. Оплачивается при бронировании тура
  • железнодорожные билеты до и от ст. Лоухи
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)

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