Выходные на реке Укса
Майская вода разбудит в каждом спортивный азарт и желание забыть про все на свете. Вы вернетесь домой бодрыми и отдохнувшими, а отснятое видео будет еще долго согревать душу и постоянно звать Вас на новые приключения в Карелию!
Укса, река длиной около 150 км, берет начало в озере Теронваранъярви и впадает в Ладожское озеро в поселке Ууксу.
На всем протяжении реки встречаются небольшие шиверы от 30 до 90 метров, перекаты и пороги-падуны. Некоторые падуны называют водопадами, что неудивительно, ведь перепад высот в них может достигать до 2,5 метров!
Сплав по Уксе – приключение для экстремалов. На этом маршруте вас ждут пороги 3-4 категории сложности – вот уж заряд эмоций и энергии на долгое время! А во время стоянок вы сможете сполна насладиться живописными карельскими пейзажами – они порадуют глаз и помогут перевести дух после захватывающих приключений на воде!Преимущества и краткие особенности тура:
- Вы совершите 3-х дневный сплав по реке Укса с преодолением порогов 3-4 категорий сложности.
- Вы заберете с собой эмоции, воспоминания о прекрасных моментах и вкусной еде, заряд бодрости и сил для движения вперед, новых друзей и, конечно же, море фотографий и видео!
- Вы почувствуете единение с природой, всплеск адреналина от прохождения порогов, счастье от нахождения в окружении завораживающих пейзажей Карелии и единомышленников, восторг и вдохновение от всего происходящего.
Группа 12-17 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на перроне ж/д вокзала г. Петрозаводска по времени прибытия поезда №18 (Москва - Петрозаводск) около 07:50.
Завтрак в кафе (шведский стол). Знакомство с инструктором и другими участниками тура.
Посадка в автобус. Трансфер в лагерь (170 км).
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке Уукса (точка окончания маршрута, стоимость 300 руб/сутки). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Мы приехали в лагерь! Обедаем в полевых условиях и готовим снаряжение к выходу на реку. После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам и рафтам и выходим на воду.
Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к.с.) – пор. Лестница (2 к.с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к.с.), 12 км.
Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение. Формы Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток».
Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников. Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности.
После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам. Время отдыхать!
Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду.
Сегодня нас ждет сплав по следующему маршруту: пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») – пор. Мельница (4 к.с.).
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь (14 км).
Первый падун (порог Розовый слон) расположен на правом повороте реки, его ориентир – остров с сосной ближе к правому берегу, красные гранитные скалы и заметное падение уровня воды.
На спокойных участках используем мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
Перекус прямо на катамаранах.
Вечером инструкторы проводят мастер-класс по приготовлению карельской форели. Готовьте камеры телефонов, диктофон и блокноты с ручками, чтобы запечатлеть этот процесс. Отправляясь за город у Вас будет чем удивить своих друзей. Вот уж правда, лучше один раз увидеть!
Ужинаем свежеприготовленной рыбкой, проводим время с группой у костра: поем песни под гитару, играем в настолки, просто разговариваем по душам, делимся впечатлениями от прожитого дня. Варим глинтвейн, на костре он получается вдвойне ароматнее.
Отправляемся спать.
Завтрак.
Отправляемся на сплав на катамаранах и рафтах до д. Ууксу: пор. Мельница (4 к.с.) – пор. Каньон (3-4 к.с.) – пор. Храмина (4 к.с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – д. Ууксу. Общая длина маршрута – 10 км.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
Наше приключение подходит к завершению. Добравшись до д. Уукса, сдаем снаряжение.
На месте идем в баню и обедаем в кафе, чтобы чистенькими и сытыми разъехаться по домам.
Трансфер в г. Петрозаводск, 230 км.*
19:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводск, отправление вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- прокат снаряжения для сплава: катамаранов, рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- баня в конце маршрута
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
- спальный мешок (температура комфорт +6, экстрим 0) – 500 руб./тур (после майских праздников).
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки).
- неопреновый костюм - 2500 руб./тур.
Отзывы
Очень красиво. экстремально и впечатляюще. Сплав продуман до мелочей, и все сделано для комфорта туристов и получения ими максимально позитивных впечатлений. Инструктора очень опытные и внимательные, строго следили за безопасностью на протяжении всего маршрута. Ну а знатная банька напоследок стала приятным бонусом...
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