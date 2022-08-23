Выходные на реке Укса

Майская вода разбудит в каждом спортивный азарт и желание забыть про все на свете. Вы вернетесь домой бодрыми и отдохнувшими, а отснятое видео будет еще долго согревать душу и постоянно звать Вас на новые приключения в Карелию!

Укса, река длиной около 150 км, берет начало в озере Теронваранъярви и впадает в Ладожское озеро в поселке Ууксу.

На всем протяжении реки встречаются небольшие шиверы от 30 до 90 метров, перекаты и пороги-падуны. Некоторые падуны называют водопадами, что неудивительно, ведь перепад высот в них может достигать до 2,5 метров!

Сплав по Уксе – приключение для экстремалов. На этом маршруте вас ждут пороги 3-4 категории сложности – вот уж заряд эмоций и энергии на долгое время! А во время стоянок вы сможете сполна насладиться живописными карельскими пейзажами – они порадуют глаз и помогут перевести дух после захватывающих приключений на воде!

Вы совершите 3-х дневный сплав по реке Укса с преодолением порогов 3-4 категорий сложности.

Вы заберете с собой эмоции, воспоминания о прекрасных моментах и вкусной еде, заряд бодрости и сил для движения вперед, новых друзей и, конечно же, море фотографий и видео!

Вы почувствуете единение с природой, всплеск адреналина от прохождения порогов, счастье от нахождения в окружении завораживающих пейзажей Карелии и единомышленников, восторг и вдохновение от всего происходящего.

Преимущества и краткие особенности тура:

​Группа 12-17 человек.