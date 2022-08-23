Умба на катамаранах. Сплав с выходом в Белое море

Река Умба ‒ одна из самых сложных для прохождения рек на Кольском полуострове, поэтому она покоряется опытным и подготовленным. Умба берет свое начало в самом большом озере на Кольском полуострове ‒ Умбозере, которое находится между Хибинами и Ловозёрскими тундрами. Именно поэтому путешествие сопровождается потрясающим видом на Хибины ‒ самый крупный горный массив Кольского полуострова. На протяжении всего сезона Умба радует интересными мощными порогами. Это связано с тем, что уровень воды в реке остается высоким в течение всего лета. Помимо порогов, вас ждут озёра и просторы Белого моря, которые вы пройдете под мотором, наслаждаясь красотой северной природы. Пейзажи Белого моря поражают: песчаные пляжи, валуны, огромные сосны, величественные скалы. Море обнимет вас своими приливами и приютит на денёк.

Вы увидите крупнейший горный массив Кольского п-ова - горы Хибины, Белое море с его приливами и отливами, полярный день (после 22 июля - белые ночи), наскальные рисунки-петроглифы на озере Канозеро.