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Умба на катамаранах. Сплав с выходом в Белое море

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Река Умба ‒ одна из самых сложных для прохождения рек на Кольском полуострове, поэтому она покоряется опытным и подготовленным. Умба берет свое начало в самом большом озере на Кольском полуострове ‒ Умбозере, которое находится между Хибинами и Ловозёрскими тундрами. Именно поэтому путешествие сопровождается потрясающим видом на Хибины ‒ самый крупный горный массив Кольского полуострова. На протяжении всего сезона Умба радует интересными мощными порогами. Это связано с тем, что уровень воды в реке остается высоким в течение всего лета. Помимо порогов, вас ждут озёра и просторы Белого моря, которые вы пройдете под мотором, наслаждаясь красотой северной природы. Пейзажи Белого моря поражают: песчаные пляжи, валуны, огромные сосны, величественные скалы. Море обнимет вас своими приливами и приютит на денёк.

Вы увидите крупнейший горный массив Кольского п-ова - горы Хибины, Белое море с его приливами и отливами, полярный день (после 22 июля - белые ночи), наскальные рисунки-петроглифы на озере Канозеро.

Программа тура

День 1

08:00 сбор группы на ж/д вокзале в городе Апатиты.

Трансфер до реки Умба, 30 км. Обед в полевых условиях.

Подготовка снаряжения к выходу на реку. Инструктаж, экипировка, выход на воду.

Тренировочные занятия на воде. Сплав по р. Умба на катамаранах до пор. Падун (3-4 к.с.) - Капустные озера – пор. Верхний капустный – оз. Среднее капустное, 19 км. 

Река Умба – одна из крупнейших рек Кольского полуострова, вытекает из самого большого и глубокого озера полуострова – Умбозера. Порог Падун — один из самых сложных и живописных порогов на Умбе. Порог состоит из четырех ступеней, каждая заканчивается небольшим водопадом.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 2

Завтрак. Сплав на катамаранах: оз. Среднее капустное – пор. Разбойник – пор. Семиверстный (1 к. с.) – Жемчужный плес – пор. Карежка, 21 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 3

Завтрак. Сплав на катамаранах: пор. Карежка – пор. Карельский – пор. Канозерский (3 к. с.) – оз. Канозеро, 25 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

На островах Канозера расположен уникальный памятник истории и культуры – древние наскальные рисунки – петроглифы. Рисунки датируются 2-3 тысячелетием до нашей эры. Озеро Канозеро проходится под мотором.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 4

Завтрак. Дневка на берегу оз. Канозеро. Обед. Туристская баня. 

Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода. Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 5

Завтрак.

Сплав на катамаранах: оз. Канозеро – пор. Падун (2 к.с.), 20 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 6

Завтрак. Сплав на катамаранах пор. Падун (2 к.с.) – пор. Малый Кривец – пор. Паялка (3-4 к.с.)- рыбацкий поселок Умба – Белое море, 23 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. 

Рыбацкий поселок Умба: первое упоминание о поморском селе Умба относится к 1466 г. Местное название правобережной части Умба – Старая Умба. Здесь сохранился исторический комплекс поморских построек.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 7

Завтрак. Отдых на Белом море. Обед. 

Подводный мир Белого моря богат и своеобразен. Поверхность скал поросла мягкими кораллами, актиниями, губками и гидроидами. В щелях и между камнями ползают морские звезды, крабы и креветки. Из рыб часто встречается зубатка, морской окунь, камбала, селедка, треска. Можно увидеть раков-отшельников.

Переход под мотором по Белому морю к поселку Умба. 

Посещение музеев: «Петроглифы Канозера» и «Музей поморского быта».

Музей «Петроглифы Канозера» рассказывает об уникальном историческом и археологическом памятнике 4-2 тысячелетия до н.э. – наскальных изображениях, входящих в круг самых значительных памятников археологии крайнего севера Европы. 

Музей «Поморского быта» привлекает обилием подлинных предметов поморской старины, выразительными памятниками поморской культуры, хранит дух и тепло поморского дома, несет большую информацию, является местом просвещения и воспитания населения района в духе любви и преданности родному краю.

Трансфер в г. Кандалакша, 100 км.

19:00 Прибытие в г. Кандалакша. Отправление вечерними поездами.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • работа инструкторов
  • спутниковый телефон для экстренной связи
  • прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
  • прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • экскурсии в музеи: «Петроглифы Канозера», музей «Поморского быта»

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: Москва – Апатиты и обратно, Санкт-Петербург – Апатиты и обратно
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 500 руб./тур. Оплачивается при бронировании тура
  • железнодорожные билеты до ст. Апатиты и от ст. Кандалакша
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
  • неопреновый костюм (по предварительной договоренности с менеджером)

Отзывы

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Сергей

Природа обалденная! Маршрут весьма интересный. Есть всё - пороги, вёсла, мотор, рыбалка и даже пешая прогулка! Пороги разных категорий от второй до четвёртой. Эмоции захлёстывают! Рыбалка интересная. Вода чистейшая. Удалось наловить даже хариуса. А ещё попались форель и щука. Море побаловало нас треской. Ягоды, грибы, песни у костра, походная баня - красота! Организовано всё очень даже прилично. Инструкторы опытные и терпеливые. В общем, отдых удался даже больше, чем на 5 звёзд!

Семенкова Татьяна

Тур понравился, очень впечатлились поездкой. Отдельно хотим поблагодарить команду инструкторов: Алина и Никита. Все было выполнено высокопрофессионально. Еда очень вкусная. Перед порогами получили полный инструктаж, поэтому страшно не было. Просим объявить благодарность инструкторам и отетить их работу премией.

Горбачева Александра

Спасибо Саше, Никитеи Алине за офигенные впечатления и настоящий душевный отдых! Я всегда приезжаю на Север за этим!

Жуйков Георгий

Потрясающие инструкторы, поддерживали атмосферу и во многом помогали советами и делами. Желаю удачив развитии, нет предела совершенству :)

Ольга

Тур мне очень понравился. Начиная от организации и заканчивая кормёшкой. Единственное, хотелось бы компанию побольше и помолодежнее.

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