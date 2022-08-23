Тайгапад: активный отдых в Карелии летом

Тур включает сплав по самой красивой реке Карелии Пистайоки и порогам хрустальных озёр северной Карелии, в течении трёх активных дней… лучшее и самое невероятное, что может приключиться с Вами этим летом!

Река Писто связывает страну Похъяла (север по легенде эпоса) и яркую землю Калевалы. Река Писто привлекает своей полноводностью, красотой, и интересными порогами, чередующимися с шикарными плёсами. Профессионализм проводников-инструкторов и дружная команда прилагаются по умолчанию, а вот красота карельской северной природы, которая будет покорять вас непрестанно…

Программа тура включает и путешествие к потаённому на самой границе с Финляндией мистическому водопаду Куми-порог и пикник по-калевальски (ароматная уха и обморочно вкусный копчёный окунь).

Добавьте эти удивительные таёжные дни в свою копилку приключений этим летом в северной Карелии!

Отдых на природе:

рафтинг на ТОП-овой реке Пистойоки и походная банька

самый большой равнинный водопад Карелии Куми-порог (14 м)

гастрономический беспредел Карельская трапеза

самый большой в мире амулет Ловец Снов (7,42 м)

край, подаривший миру великий эпос Kalevala.

Количество участников тура: от 6 до 12 человек.