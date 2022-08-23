Тайгапад: активный отдых в Карелии летом
Тур включает сплав по самой красивой реке Карелии Пистайоки и порогам хрустальных озёр северной Карелии, в течении трёх активных дней… лучшее и самое невероятное, что может приключиться с Вами этим летом!
Река Писто связывает страну Похъяла (север по легенде эпоса) и яркую землю Калевалы. Река Писто привлекает своей полноводностью, красотой, и интересными порогами, чередующимися с шикарными плёсами. Профессионализм проводников-инструкторов и дружная команда прилагаются по умолчанию, а вот красота карельской северной природы, которая будет покорять вас непрестанно…
Программа тура включает и путешествие к потаённому на самой границе с Финляндией мистическому водопаду Куми-порог и пикник по-калевальски (ароматная уха и обморочно вкусный копчёный окунь).
Добавьте эти удивительные таёжные дни в свою копилку приключений этим летом в северной Карелии!
Отдых на природе:
- рафтинг на ТОП-овой реке Пистойоки и походная банька
- самый большой равнинный водопад Карелии Куми-порог (14 м)
- гастрономический беспредел Карельская трапеза
- самый большой в мире амулет Ловец Снов (7,42 м)
- край, подаривший миру великий эпос Kalevala.
Количество участников тура: от 6 до 12 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале в г. Кемь у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала».
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 2,5 часа).
Отправление от ж/д вокзала Кемь:
- в 11.10 (поезд №22 С-Петербург - Мурманск через Кемь в 10:38)
- в 21.10 (поезд №92 Москва - Мурманск через Кемь в 20:54 и поезд №21 Мурманск-Кемь в 20:22)
- в 01.40 (поезд №16 Москва - Мурманск через Кемь в 01:14)
Размещение в отеле ВелТ практически в центре поселка на берегу озера Куйтто.
Просыпаемся. Изумляемся крепким сном. Этот день станет для вас адаптационным. Приводим себя в порядок. Вас ждёт завтрак.
11:00 «Информационный час»: узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы.
12:00. Пешая экскурсия «Калевала - родина эпоса» (3 часа). Во время экскурсии вы узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края, о жизни простых карел, посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию «Дома Моберга».
У вас будет возможность сфотографироваться у «визитной карточки Калевалы» реликтовой «сосны Лённрота»; Вы узнаете историю Священной рощи, прогуляетесь по новой набережной.
Почему карелы стали пить кофе раньше чем чай? Зачем были нужны детские куклы в карельской избе? И ещё с десяток «Да вы что?!»
И, конечно же, история создания всемирно известного эпоса «Калевала», традиции и обычаи северо-карельского народа. Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории!
Обед в кафе отеля.
Свободное время. Для желающих аренда (за доп. плату) весельных лодок, велосипедов, самокатов, каноэ. Баня, сауна.
Вы познакомитесь на территории туркомплекса с самым большим в мире амулетом «Ловец снов» (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России».
18.00. Ужин «Карельская трапеза» в мистическом чуме «SHAMANI». Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров нашей северной карельской природы.
Традиционные блюда Калевалы - это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка жареная и копченая; жаркое из лосятины с местной картошечкой; грибочки маринованные и в сметане; пироги с ягодами, натуральный брусничный морс и варенье из морошки. И конечно, дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама». Чай на калевальских травах.
Впечатления и вкусные, и яркие, и нигде нет таких больше! И все это в окружении сотни свечей.
Завтрак в кафе отеля.
Начало трехдневной активной части путешествия - нашего сплава по реке Пистойоки.
В сопровождении опытного инструктора вы пройдете по порогам и плесам красивейшей северной реки Писто.
10.00. Подготовка рафтов, инструктаж. Грузимся во внедорожники и отправляемся к месту старта. Время в пути - 1.5 часа.
Экипировка (выдаются спасжилеты, каски, кеды, перчатки и гермомешки для личных вещей). Походный обед на берегу.
Выход на воду. Старт в «секретном месте» на озере Муасъярви.
Тренировочные взмахи веслом и впереди 2 порога с удивительными названиями: Курки и Пикси. Чумовые селфи, фото пейзажей вам гарантированы. Плёсовые и озерные участки маршрута пройдем под мотором, поэтому вы не устанете. А вот в порогах надо будет поработать.
В течение дня будет организована стоянка для полевого перекуса и отдыха. Идём до середины озера Вайкульское и паркуемся недалеко от хутора Хяме. Здесь разбиваем лагерь.
Полевой ужин на костре, байки от инструктора и легкая усталость от активностей и свежего воздуха, вам обеспечены.
Ночёвка в палатках.
Полевой завтрак видом на тайгу.
Дневка. Отдых, лесная банька. В вашем распоряжении вся красота карельской природы!
Вперед, делайте то, что редко делаете или вообще никогда не делали: собирайте грибы и ягоды, ловите рыбу, готовьте на костре, а если позволит погода, то купайтесь и загорайте. В общем отдыхайте и наслаждайтесь жизнью!
Завтрак с видом на озеро. Сбор лагеря и оборудования.
Переход через озеро Вайкульское и прохождение самых ярких и интереснейших порогов Фурляляй, Имисев, Талии и супер порог Хирви, а затем нас встречают холмистые горизонты озера Корпиярви.
Дневной отдых, сытный полевой перекус.
Завершение водного маршрута.
Возвращение в Калевалу. Здесь вас ждет ужин и уютный номер отеля. Отсыпаемся и готовимся к завтрашнему продолжению тайгапада.
Завтрак в кафе отеля.
Путешествие к водопаду Куми-порог на р. Войница на целый день (высота водопада 14 метров), одной из самых выдающихся природных достопримечательностей северной Карелии, и не только…
В советские времена водопад находился на закрытой и запретной приграничной территории, поэтому слава об этом водопаде «находилась в тени».
Высота Куми составляет чуть более 14 метров. Куми-порогу уступают известные водопады Карелии, такие как Юкан на Кулисмайоки (около 12-13 м), Кивакка на Оланге (12 м) и даже знаменитый Кивач на Суне (10.7 м). Именно Куми-порог правильно считать самым высоким водопадом в Карелии. А среди равнинных водопадов всего европейского континента Куми занимает почётное третье место, уступая лишь Рейнскому водопаду в Швейцарии (24 м) и Янискоски на Кутсайоки в Мурманской обл. (18м).
По пути следования остановки (90 км в одну сторону):
- на линии фронта II Мировой войны – высота Кис-Кис;
- родник в лесу;
- порог Каллиокоски.
Далее следуем вдоль государственной границы с Финляндией.
Прибытие на водопад. Желающие рыбачат, собирают грибы и ягоды.
Пикник около водопада: уха, копченая рыбка, «лесной чай» из трав и пр. В хорошую погоду можно искупаться у подножья водопада.
Водопад Куми-порог является гордостью калевальских рек и озёр.
Рокот этого звенящего водопада вы услышите уже за несколько километров. Великолепный по своей красоте и привлекательности, он находится в глубине многовековых сосновых лесов, в сердце девственно чистой северо-карельской природы. Отдаленность от населенных пунктов делает ваш отдых на Куми-пороге незабываемым, а впечатления пополнятся контрастом чистейшего воздуха, воды и зелени тайги.
Дикая природа северной Карелии… какая она есть и какой была сотни лет!
Возвращение в Калевалу.
Прощальный ужин в кафе отеля. Для желающих: баня, сауна.
Ранний завтрак или сухой паёк в дорогу.
Сдача номеров. Прощание с Калевалой.
Групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию к поездам №15, №21 и №91:
- в июле: 29 и 31
- в августе: 02 и 08
Стоимость
Включено в стоимость
- Трансферы Кемь-Калевала-Кемь (от 2-х человек)
- Ночевки в уютном отеле «ВелТ»
- При размещении в номере с видом на озеро (по запросу) доплата составляет 1700 руб с человека (за весь период)
- Увлекательная авторская пешая экскурсия «Калевала родина эпоса»
- Роскошная и шокирующая гурманов «Карельская трапеза» в мистическом чуме «Shamani»
- 3 дня автономного похода по одной из самых красивых рек северной Карелии
- Азартная рыбалка и незабываемые таёжные ночи у костра
- Обилие грибов в лесу и на сковороде
- Туристическая походная палаточная баня
- Всё необходимое туристическое, бивуачное, костровое и страховочное оборудование
- Путешествие к водопаду Куми-порог на весь день с пикником: варим уху и коптим окуня!
- Безграничная любовь, внимание, забота и профессионализм наших инструкторов
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Кеми
- русская баня
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