Сплав по реке Пистайоки
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Программа тура
Прибытие утренним поездом № 092. Прибытие утренним поездом № 016. Встреча группы в пос. Лоухи, трансфер на реку Пистайоки – 170 км (грунтовая дорога, 3 - 4 часа). В пути прохождение погранзоны в пос.Пяозерский. В зависимости от уровня воды в реке, маршрут начинается либо с озера Кимасъярви (с прохождением в верхнем течении порогов Захар, Змеиный, Падун), либо с озера Шуванда. Обед. Подготовка снаряжения, короткий сплав. Ужин. Ночёвка в полевых условиях.
ДНИ 2-7
Завтрак. Обед. Ужин. Сплав вниз по течению реки Пистайоки до озера Корпиярви. График движения, днёвки, туристические бани – в зависимости от погодного фактора, готовности и пожеланий группы. На 7-ой день вечером трансфер на ж/д вокзал пос. Лоухи.
Отправление ночными поездами: № 211, №15, № 091.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансферы
- питание на маршруте
- аренда снаряжения для сплава (каяки, байдарки, катамараны – в зависимости от выбранного судна; герметичные упаковки, спасательные жилеты, каски, весла)
- аренда спальников, палаток, теплоизоляционных ковриков, кострового и группового снаряжения
- страховка
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты, поступают в продажу за 45 суток до заезда Москва – Лоухи – Москва Санкт-Петербург – Лоухи – Санкт-Петербург
- аренда сухих гидрокостюмов - 3500 руб./поход
- неопреновый костюм - 1000 руб./поход
Отзывы
Пистайоки сложная река и хотелось её покорить. Мне жена подарила тур, я рад что сказать. Снаряжение отличное, инструктора молодцы, всем помогали, отмечу их профессионализм, большие молодцы. Тур отличный, питание хорошее, я рад что жена мне подарила незабываемые впечатления от такого отдыха.
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