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Сплав по реке Пистайоки

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Программа тура

День 1

Прибытие утренним поездом № 092. Прибытие утренним поездом № 016. Встреча группы в пос. Лоухи, трансфер на реку Пистайоки – 170 км (грунтовая дорога, 3 - 4 часа). В пути прохождение погранзоны в пос.Пяозерский. В зависимости от уровня воды в реке, маршрут начинается либо с озера Кимасъярви (с прохождением в верхнем течении порогов Захар, Змеиный, Падун), либо с озера Шуванда. Обед. Подготовка снаряжения, короткий сплав. Ужин. Ночёвка в полевых условиях.

 

День 2

ДНИ 2-7

Завтрак. Обед. Ужин. Сплав вниз по течению реки Пистайоки до озера Корпиярви. График движения, днёвки, туристические бани – в зависимости от погодного фактора, готовности и пожеланий группы. На 7-ой день вечером трансфер на ж/д вокзал пос. Лоухи.

 

 

 

День 8

Отправление ночными поездами: № 211, №15, № 091.

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансферы 
  • питание на маршруте
  • аренда снаряжения для сплава (каяки, байдарки, катамараны – в зависимости от выбранного судна; герметичные упаковки, спасательные жилеты, каски, весла)
  • аренда спальников, палаток, теплоизоляционных ковриков, кострового и группового снаряжения
  • страховка

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты, поступают в продажу за 45 суток до заезда Москва – Лоухи – Москва Санкт-Петербург – Лоухи – Санкт-Петербург
  • аренда сухих гидрокостюмов - 3500 руб./поход
  • неопреновый костюм - 1000 руб./поход

Отзывы

5 из 5
оценок
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Владимир

Пистайоки сложная река и хотелось её покорить. Мне жена подарила тур, я рад что сказать. Снаряжение отличное, инструктора молодцы, всем помогали, отмечу их профессионализм, большие молодцы. Тур отличный, питание хорошее, я рад что жена мне подарила незабываемые впечатления от такого отдыха.

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