Сплав по реке Пистайоки

Прибытие утренним поездом № 092. Прибытие утренним поездом № 016. Встреча группы в пос. Лоухи, трансфер на реку Пистайоки – 170 км (грунтовая дорога, 3 - 4 часа). В пути прохождение погранзоны в пос.Пяозерский. В зависимости от уровня воды в реке, маршрут начинается либо с озера Кимасъярви (с прохождением в верхнем течении порогов Захар, Змеиный, Падун), либо с озера Шуванда. Обед. Подготовка снаряжения, короткий сплав. Ужин. Ночёвка в полевых условиях.