Сплав на катамаранах и рафтах по реке Укса, 4 дня

Укса, река длиной около 150 км, берёт начало в озере Теронваранъярви и впадает в Ладожское озеро в поселке Ууксу.

На всем протяжении реки встречаются небольшие шиверы от 30 до 90 метров, перекаты и пороги-падуны. Некоторые падуны называют водопадами, что неудивительно, ведь перепад высот в них может достигать до 2,5 метров!

Сплав по Уксе – приключение для экстремалов. На этом маршруте вас ждут пороги 3-4 категории сложности – вот уж заряд эмоций и энергии на долгое время! А во время стоянок вы сможете сполна насладиться живописными карельскими пейзажами – они порадуют глаз и помогут перевести дух после захватывающих приключений на воде!

Преимущества и краткие особенности тура:

вы совершите 4-х дневный сплав по реке Укса с преодолением порогов 3-4 категорий сложности, дневку с походом в туристскую баню и катанием на пороге Розовый слон.

вы заберете с собой эмоции, воспоминания о прекрасных моментах и вкусной еде, заряд бодрости и сил для движения вперед, новых друзей и, конечно же, море фотографий и видео!

вы почувствуете единение с природой, всплеск адреналина от прохождения порогов, счастье от нахождения в окружении завораживающих пейзажей Карелии и единомышленников, восторг и вдохновение от всего происходящего.

Группа от 10 до 17 человек.

Возрастные ограничения 16+