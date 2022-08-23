Шуйские перекаты
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж/д вокзала со стороны перрона сразу после прибытия поезда № 18 (Москва-Петрозаводск).
Завтрак в кафе.
Трансфер к месту начала маршрута (плотина Игнольская ГЭС), 110 км.*
Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях.
Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.
Сплав на рафтах по р.Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км. Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио. Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).
Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер – оз. Шотозеро (озеро с песчаными берегами), 32 км. Озеро проходится под мотором. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка на оз. Шотозеро. Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя. Озеро Шотозеро – порог Мостовой (1-2 к.с.) – озеро Вагатозеро – д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) – порог Киндасовский (2 к.с.) – порог Хабаковский (1-2 к.с.) – р. Святрека, 35 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя. Святрека – порог Кутижменский (1-2 к.с.) – порог Юманишки (в народе называют – «Кривой», 2-3 к.с.) – порог Большой Толли (3-4 к.с.), 22 км.
Катание на пороге Большой Толли. Порог Большой Толли – один из известных и самых посещаемых порогов Карелии. На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья. Сдача снаряжения.
Обед в полевых условиях. Трансфер в г.ород Петрозаводск 35 км. Прибытие в Петрозаводск. Посещение шунгитовой комнаты. Шунгит – уникальный минерал, месторождение которого есть только в Карелии. Изучение шунгита продолжается по настоящий момент. В музее Вам расскажут про особенности камня, угостят карельским травяным чаем и пригласят на производство изделий из шунгита. Все желающие смогут приобрести памятные сувениры.
18:30 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска, ужин в кафе рядом с ж/д вокзалом. Отправление вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- экскурсия в шунгитовую комнату
- прокат снаряжения для сплава: рафтов и байдарки, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур (плачивается при бронировании тура)
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
Отзывы
Особая благодарность инструктору Алине, Чтобы у всех были такие замечательные инструкторы. Душевная обстановка, вкуснейшие обеды, знание истории родного края, профессиональное знание своего дела на воде и суше! Спасибо большое за предоставленный отдых!
Спасибо большое инструкторам. Все было очень хорошо организовано. Дети в восторге и нам все очень понравилось.
Хотим выразить огромную благодарность за организацию тура. Отдельное спасибо Роману и Андрею, очень хорошие ребята, знают своё дело. Это был незабываемый отдых!!!!!
Здравствуйте. Цена - качество соответствует. Площадки ночевки обеспечьте туалетами!!!!!!!!
Добрый день! Отдых доставил массу впечатлений и положительных эмоций. Я наслаждалась происходящими вокруг меня событиями и даже дождь, в один из дней, не испортил впечатления. Наша команда была хорошо подобрана, все сдружились Замечательные инструкторы Егор и Леонид позаботились о нашей безопасности и о досуге. Питание было приличное, оснащение в порядке. Только один момент был не продуман, это туалет. Может быть стоит в местах особо популярных стоянок, поставить хоть деревянные туалеты. Особенно это касается песчаного пляжа на Шотозере. Лесная территория загажена так, что ступить не где. И еще маленькое замечание, если уж не стирать, то хотя бы проветривать спальники после очередного тура. Мой спальник имел ужасный запах, который преследовал меня еще пол дня)).Спасибо за организацию тура.
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