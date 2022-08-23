Шуйские перекаты

В 07:50 сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж/д вокзала со стороны перрона сразу после прибытия поезда № 18 (Москва-Петрозаводск).

Завтрак в кафе.

Трансфер к месту начала маршрута (плотина Игнольская ГЭС), 110 км.*

Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях.

Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.

Сплав на рафтах по р.Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км. Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио. Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).

Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.