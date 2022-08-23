Северная красавица – река Пистайоки

Река Пистайоки берет свое начало в Финляндии, а на территории России протекает вдоль границ с соседним государством. Она представляет собой череду бурных порогов, которые сменяются спокойными озёрами. В самый раз, чтобы перевести дух! Не все решаются отправиться в столь отдаленный уголок Карелии, но оно того стоит: дикая, нетронутая человеком природа во всей своей красоте. Вплоть до конца маршрута будет отсутствовать мобильная связь, что поспособствует осознанному отдыху.

Вы совершите 7-ми дневный сплав по реке Пистайоки и озерам, которые она соединяет, преодолеете пороги 2-4 категорий сложности, остановитесь на дневку на красивейшем озере Пистаярви с походом в туристскую баню.

Вы заберете с собой эмоции, воспоминания о прекрасных моментах и вкусной еде, заряд бодрости и сил для движения вперед, новых друзей и, конечно же, море фотографий и видео!