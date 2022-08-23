Северная красавица – река Пистайоки
Река Пистайоки берет свое начало в Финляндии, а на территории России протекает вдоль границ с соседним государством. Она представляет собой череду бурных порогов, которые сменяются спокойными озёрами. В самый раз, чтобы перевести дух! Не все решаются отправиться в столь отдаленный уголок Карелии, но оно того стоит: дикая, нетронутая человеком природа во всей своей красоте. Вплоть до конца маршрута будет отсутствовать мобильная связь, что поспособствует осознанному отдыху.
Вы совершите 7-ми дневный сплав по реке Пистайоки и озерам, которые она соединяет, преодолеете пороги 2-4 категорий сложности, остановитесь на дневку на красивейшем озере Пистаярви с походом в туристскую баню.
Вы заберете с собой эмоции, воспоминания о прекрасных моментах и вкусной еде, заряд бодрости и сил для движения вперед, новых друзей и, конечно же, море фотографий и видео!
Вас ждет:
Программа тура
В 04:00 встреча на ж/д станции в п. Лоухи.
Трансфер на оз. Кимасъярви, 130 км. Прохождение погранзоны. Завтрак в полевых условиях.
Река Пистайоки расположена в северо-западном районе, приграничном с Финляндией. Река интересна для игрового, спортивного сплава. Характер течения – быстрый, большое количество препятствий среднего уровня сложности. На реке много озер, разделяющих участки быстрого течения.
Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед.
Сплав на катамаранах: оз. Кимасъярви – пор. Захар (2 к.с.) – пор. Скала (2 к.с.) – пор. Змеиный (2-3 к.с.) – пор. Соленый (3 к.с.) – пор. Падун (3 к.с.), 7 км.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Шуванда – порог Безымянный – оз. Мандуярви – пор. Коварный (3 к.с.) – оз. Хирвасъярви – шиверы – оз. Вихельтаярви, 16 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак. Сплав на катамаранах: оз. Вихельтаярви – пороги (2 к.с.) – оз. Пистаъярви, 14 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка: завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода. Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Пистаъярви – шиверы – пор. Семиповоротный (3-4 к.с.) – оз. Муасъярви, 12 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Муасъярви – пор. Курки (3 к.с.) – шиверы – пор. Грива (3 к.с.) – оз. Вайкульское – пор. Фурляляй (2-3 к.с.), 17 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах: пор. Фурляляй – пор. Имисев (3-4 к.с.) – пор. Талии (2-3 к.с.) – пор. Хирви (2-3 к.с.) – оз. Корпиярви, 16 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Трансфер на вокзал г. Кемь, 210 км.
21:00 прибытие на вокзал в г. Кемь, отправление ночными поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- спутниковый телефон для экстренной связи
- прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – Лоухи; ст. Кемь – Москва. Санкт-Петербург – Лоухи; ст. Кемь – Санкт-Петербург
- спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 500 руб./тур. Оплачивается при бронировании тура.
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
- экскурсия на о. Соловки. (5 000 руб./чел. – взрослые, 3 100 руб./чел. – дети 4-10 лет)
- неопреновый костюм (по предварительной договоренности с менеджером)
Отзывы
Август 2020 - очень понравилась работа инструкторов Алексея и Андрея. Высокий уровень профессионализма во всем: на сплаве, в организации лагеря, приготовлении еды, в создании прекрасной атмосферыв походе. Было весело, интересно и безопасно. Обязательно пойдем еще на следующий год.
Хочу оставить отзыв о работе ваших инструкторов: Максим и Виталий. Мы ходили с ними в поход по реке Пистайоки, ребята - профессионалы своего дела! Макс очень крутой повар, готовил очень вкусно и самое главное быстро, за время, пока мы разбивали лагерь, уже был сделан горячий чай и почти готова еда. Очень понравился инструктаж от Макса перед первым выходом на воду, я ходил четвертый раз по рекам Карелии, но такого не слышал ни разу, все подробно, четко, с разъяснением, также и страховка при прохождении порогов, в этом плане ребята огромные молодцы. Виталий делал нам 2 раза баню: очень классная баня с травами и можжевельником. Еще раз спасибо за таких инструкторов - профессионалы!!!!
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