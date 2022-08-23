Охта – путеводная река, 8 дней

01:00 сбор группы на вокзале г. Кемь, Вас встретит инструктор с табличкой. Трансфер к началу сплава на оз. Муезеро 167 км. В дороге перекус сухим пайком. Древнее название реки «Охта» в переводе означает «Путеводная река». Естественные препятствия на маршруте – пороги и озера. Искусственные препятствия – лотки на выходах реки из озер и при впадении реки в озера. Лоток – деревянное сооружение плотины, построенное для поднятия воды при лесосплаве. На реке насчитывается 46 перекатов и порогов и 6 лесосплавных плотин. Ужин и ночлег в полевых условиях. Завтрак. Подготовка снаряжения к выходу на реку. Инструктаж по технике безопасности, подбор экипировки, выход на воду. Тренировочные занятия на воде. Сплав на моторафтах по реке Охта: оз. Муезеро (с карельского – Ряпушковое) – о. Троицы – оз. Юляозеро, 16 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. На Муезере на острове Троицы в XVII в. существовал православный монастырь. На его месте до сих пор сохранилась не только церковь Святого Николая (1602 г.), но еще и сакральная роща с елями в три обхвата, древние могилы и деревянный склеп. В часовне рядом с церковью очень редкое явление – крест на корню.

На выходе из озера первое препятствие – плотина, далее несколько перекатов и очень интересный по смене пейзажа участок реки с заболоченным берегом и мертвым лесом, называемый краем Похъелы. (Край Похъелы – по карельскому эпосу – «Злое место».). Ужин и ночлег в полевых условиях.