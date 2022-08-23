Охта – путеводная река, 8 дней
На вашем пути встретятся и скалистые пороги, и болотистые травы, и красивейшие озера. Любите рыбу? Рыбачьте! На все хватит времени – Вы можете на озерах использовать мотор и не грести, а на порогах вволю покататься на байдарке. В конце маршрута у Вас будет возможность посетить оплот русского православия на Севере –Соловецкий монастырь.
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Программа тура
01:00 сбор группы на вокзале г. Кемь, Вас встретит инструктор с табличкой. Трансфер к началу сплава на оз. Муезеро 167 км. В дороге перекус сухим пайком. Древнее название реки «Охта» в переводе означает «Путеводная река». Естественные препятствия на маршруте – пороги и озера. Искусственные препятствия – лотки на выходах реки из озер и при впадении реки в озера. Лоток – деревянное сооружение плотины, построенное для поднятия воды при лесосплаве. На реке насчитывается 46 перекатов и порогов и 6 лесосплавных плотин. Ужин и ночлег в полевых условиях. Завтрак. Подготовка снаряжения к выходу на реку. Инструктаж по технике безопасности, подбор экипировки, выход на воду. Тренировочные занятия на воде. Сплав на моторафтах по реке Охта: оз. Муезеро (с карельского – Ряпушковое) – о. Троицы – оз. Юляозеро, 16 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. На Муезере на острове Троицы в XVII в. существовал православный монастырь. На его месте до сих пор сохранилась не только церковь Святого Николая (1602 г.), но еще и сакральная роща с елями в три обхвата, древние могилы и деревянный склеп. В часовне рядом с церковью очень редкое явление – крест на корню.На выходе из озера первое препятствие – плотина, далее несколько перекатов и очень интересный по смене пейзажа участок реки с заболоченным берегом и мертвым лесом, называемый краем Похъелы. (Край Похъелы – по карельскому эпосу – «Злое место».). Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на моторафтах по маршруту: оз. Юляозеро – ламбушка Пюхавелле (с карельского «Святойплес») – пор. Немее (с саамского «Медлительный», 2-3 к.с.) – длинный участок спокойной воды (в народе именуемый «гнилая Охта» (проходится под мотором) – оз. Лежево, 22 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на моторафтах по маршруту: оз. Лежево – пор. Метро (искусственный порог, 1-2 к.с.) – пор. Мельничный (1-2 к.с.) – пор. Терос (1 к.с.) – пор. Пебозерский (2 к.с.) – оз. Воронье – остров Добрых Духов – пор. Пичепорог, 18 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Остров Добрых Духов – это самодеятельный музей деревянной скульптуры, который организован туристами на одном из островов озера Воронье. Здесь собрано около сотни деревянных скульптур и поделок.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка. Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня. Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода. Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на моторафтах по маршруту: пор. Пичепорог (2-3 к.с.) – пор. Кожаный (2 к.с.) – пор. Ойнегайне (с саамского – «Большой сиг», 3 к.с.), 18 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка. Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня. Катание на пороге пор. Ойнегайне. Порог Онегайне начинается мелкой шиверой и заканчивается бочкой, которая позволяет устраивать катания. Порог имеет длину 400 метров и вторую категорию сложности. Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода. Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на моторафтах по маршруту: пор. Ойнегайне – пор. Лоуна (с саамского – «Торфяной») – пор. Хемег (по-саамски – «Короткий крутой порог», 3 к.с.) – пор. Кивиристи (с саамского – «Скальное место», с карельского – «Каменный крест», 4 к.с.), 19 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на моторафтах по реке Охта: пор. Кивиристи – Печко-порог (с саамского – «Крутой», 3 к.с.) – пор. Нилош (1-2 к.с.) – пор. Муравейный (2 к.с.) – пор. Тюттерин (с карельского – «Дочкин», 3 к.с.) – пор. Курна (с карельского – «Желоб», 2 к.с.) – Охта-порог (3 к.с.) – Подужемская ГЭС, 23 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. Осмотр с берега пор. Кивиристи, решение о прохождении или обносе порога принимает инструктор, в зависимости от уровня воды и готовности группы. Ужин в полевых условиях. Трансфер в г. Кемь, 20 км. 20:00 приезд на ж.д. вокзал в г. Кемь, отправление вечерними и ночными поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- спутниковый телефон для экстренной связи
- прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок лодочного мотора + ГСМ
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Оплачивается отдельно
- спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур. Оплачивается при бронировании тура.
- железнодорожные билеты до/от ст. Кемь
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки).
- экскурсия на о. Соловки - стоимость уточняйте у менеджера
Отзывы
Отличные впечатления остались от сплава по Охте! Продуманный экстрим плюс необыкновенная красота плюс профессиональная организация: что еще нужно для качественного отдыха? Остров Добрых Духов поразил особенно! Вот уж не думала, что можно прямиком попасть в сказку... В общем, отдохнули с душой и комфортом!
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