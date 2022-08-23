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Неделя на Шуе

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Сплав по реке Шуя на рафтах, длительностью 5 дней и 4 ночи, оставит в памяти самые яркие впечатления от проведённого отдыха в Карелии летом.

Первые 2 дня на рафте по реке Шуя будут самые сложные: не успев акклиматизироваться, придётся преодолевать большое количество препятствий, но не волнуйтесь! Инструкторы сначала всему обучат и покажут, а потом отправят покорять пороги. Вам предстоит пройти на рафте два живописных озера, попариться в настоящей походной бане и испытать адреналин от порогов.

А порог Большой Толли (в конце путешествия) не оставит сухим ни одного участника сплава!

Протяженность маршрута: 90 км

Доступные сплав средства: Рафты, Рафты с мотором

Группы от 8 человек

Уровень сложности: 2

Программа тура

День 1
Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) –  пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км

07:50 Сбор группы под часами на основном здании жд вокзала г. Петрозаводска со стороны перрона после прибытия поезда № 18 (Москва - Петрозаводск).

Трансфер к месту начала маршрута (плотина Игнольская ГЭС), 110 км.

Подготовка снаряжения к выходу на реку.

Обед в полевых условиях. Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.

Сплав на рафтах по р. Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) –  пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.

Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.

Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).

Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 2
пор. Кумио – д. Соддер – оз. Шотозеро (озеро с песчаными берегами), 32 км

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер – оз. Шотозеро (озеро с песчаными берегами), 32 км.

Озеро проходится под мотором.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 3
Дневка на оз. Шотозеро

Завтрак, отдых, рыбалка.

Обед, туристская баня.

Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода. Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 4
оз. Шотозеро – пор. Мостовой (1-2 к.с.) – оз. Вагатозеро – д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) – пор. Киндасовский (2 к.с.) – пор. Хабаковский (1-2 к.с.) – р. Святрека, 35 км

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: оз. Шотозеро – пор. Мостовой (1-2 к.с.) – оз. Вагатозеро – д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) – пор. Киндасовский (2 к.с.) – пор. Хабаковский (1-2 к.с.) – р. Святрека, 35 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 5
Святрека – пор. Кутижменский (1-2 к.с.) – пор. Юманишки (в народе называют – «Кривой», 2-3 к.с.) – пор. Большой Толли (3-4 к.с.), 22 км

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: Святрека – пор. Кутижменский (1-2 к.с.) – пор. Юманишки (в народе называют – «Кривой», 2-3 к.с.) – пор. Большой Толли (3-4 к.с.), 22 км. 

Порог Большой Толли – один из известных и самых посещаемых порогов Карелии. На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья.

Катание на пороге Большой Толли.

Сдача снаряжения. Обед в полевых условиях.

Трансфер в г. Петрозаводск, 35 км. Прибытие в Петрозаводск, посещение шунгитовой комнаты.

Шунгит – уникальный минерал, месторождение которого есть только в Карелии. Изучение шунгита продолжается по настоящий момент. В музее Вам расскажут про особенности камня, угостят карельским травяным чаем и пригласят на производство изделий из шунгита. Все желающие смогут приобрести памятные сувениры.

17:30 прибытие на жд вокзал Петрозаводска, отправление вечерними поездами.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • работа инструкторов
  • посещение шунгитовой комнаты в Петрозаводске
  • прокат снаряжения для сплава: рафтов и байдарки, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
  • прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков

Оплачивается отдельно

  • спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур плачивается при бронировании тура
  • жд билеты до ст. Петрозаводск и от ст. Петрозаводск

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