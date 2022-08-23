Неделя на Шуе

Сплав по реке Шуя на рафтах, длительностью 5 дней и 4 ночи, оставит в памяти самые яркие впечатления от проведённого отдыха в Карелии летом.

Первые 2 дня на рафте по реке Шуя будут самые сложные: не успев акклиматизироваться, придётся преодолевать большое количество препятствий, но не волнуйтесь! Инструкторы сначала всему обучат и покажут, а потом отправят покорять пороги. Вам предстоит пройти на рафте два живописных озера, попариться в настоящей походной бане и испытать адреналин от порогов.

А порог Большой Толли (в конце путешествия) не оставит сухим ни одного участника сплава!

Протяженность маршрута: 90 км

Доступные сплав средства: Рафты, Рафты с мотором

Группы от 8 человек

Уровень сложности: 2