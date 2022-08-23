Неделя на Шуе
Сплав по реке Шуя на рафтах, длительностью 5 дней и 4 ночи, оставит в памяти самые яркие впечатления от проведённого отдыха в Карелии летом.
Первые 2 дня на рафте по реке Шуя будут самые сложные: не успев акклиматизироваться, придётся преодолевать большое количество препятствий, но не волнуйтесь! Инструкторы сначала всему обучат и покажут, а потом отправят покорять пороги. Вам предстоит пройти на рафте два живописных озера, попариться в настоящей походной бане и испытать адреналин от порогов.
А порог Большой Толли (в конце путешествия) не оставит сухим ни одного участника сплава!
Протяженность маршрута: 90 км
Доступные сплав средства: Рафты, Рафты с мотором
Группы от 8 человек
Уровень сложности: 2
Вас ждет:
Программа тура
07:50 Сбор группы под часами на основном здании жд вокзала г. Петрозаводска со стороны перрона после прибытия поезда № 18 (Москва - Петрозаводск).
Трансфер к месту начала маршрута (плотина Игнольская ГЭС), 110 км.
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Обед в полевых условиях. Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.
Сплав на рафтах по р. Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.
Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.
Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).
Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер – оз. Шотозеро (озеро с песчаными берегами), 32 км.
Озеро проходится под мотором.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак, отдых, рыбалка.
Обед, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода. Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: оз. Шотозеро – пор. Мостовой (1-2 к.с.) – оз. Вагатозеро – д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) – пор. Киндасовский (2 к.с.) – пор. Хабаковский (1-2 к.с.) – р. Святрека, 35 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: Святрека – пор. Кутижменский (1-2 к.с.) – пор. Юманишки (в народе называют – «Кривой», 2-3 к.с.) – пор. Большой Толли (3-4 к.с.), 22 км.
Порог Большой Толли – один из известных и самых посещаемых порогов Карелии. На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья.
Катание на пороге Большой Толли.
Сдача снаряжения. Обед в полевых условиях.
Трансфер в г. Петрозаводск, 35 км. Прибытие в Петрозаводск, посещение шунгитовой комнаты.
Шунгит – уникальный минерал, месторождение которого есть только в Карелии. Изучение шунгита продолжается по настоящий момент. В музее Вам расскажут про особенности камня, угостят карельским травяным чаем и пригласят на производство изделий из шунгита. Все желающие смогут приобрести памятные сувениры.
17:30 прибытие на жд вокзал Петрозаводска, отправление вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- посещение шунгитовой комнаты в Петрозаводске
- прокат снаряжения для сплава: рафтов и байдарки, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Оплачивается отдельно
- спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур плачивается при бронировании тура
- жд билеты до ст. Петрозаводск и от ст. Петрозаводск
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