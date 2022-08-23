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Ретропоезд в Рускеала
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Ретропоезд в Рускеала в Карелию : 4

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Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Гуляй, Москва, в Карелии! зима

Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зимние хиты Карелии

Экскурсионный экспресс-тур в Приладожье и Прионежье на 3 дня в с заездом по пятницам. Тур подходит семьям с детьми от 6 лет. Содержит 1 длительный переезд из Сортавалы...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 39700 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(2)

Новогодний бум в Карелии + Кижи

Новогодний и Рождественский тур в Карелию на 4 дня с посещением главной достопримечательности Карелии - острова Кижи. Новогодний банкет в лучших ресторанах города. Насы...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 44600 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Легенды Карелии зима

Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней. Тур начинается в Петрозаводске, заканчивается в г. Сортавала.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 20 декабря

5 дней 4 ночи

от 49300 ₽

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