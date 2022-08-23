Ретропоезд в Рускеала в Карелию : 4
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Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зимние хиты Карелии
Экскурсионный экспресс-тур в Приладожье и Прионежье на 3 дня в с заездом по пятницам. Тур подходит семьям с детьми от 6 лет. Содержит 1 длительный переезд из Сортавалы...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 39700 ₽
Новогодний бум в Карелии + Кижи
Новогодний и Рождественский тур в Карелию на 4 дня с посещением главной достопримечательности Карелии - острова Кижи. Новогодний банкет в лучших ресторанах города. Насы...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 44600 ₽
Легенды Карелии зима
Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней. Тур начинается в Петрозаводске, заканчивается в г. Сортавала.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 20 декабря
5 дней 4 ночи
от 49300 ₽
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