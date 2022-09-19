Золотая осень в глэмпинге
Исследуйте Ладожские шхеры с суши, прогуливаясь по одному из островов, и с воды – на мотолодках или закрытых катерах. Все это днем, а вечерами вас ждут уютные номера глэмпинга, откуда вы можете смотреть, как солнце уходит готовиться к новому дню, а ему на смену приходит Большая медведица и другие небесные обитатели.
Декорациями вашей поездки станет осенняя палитра карельской природы в сочетании с отличным саундтреком – шумом волн Ладоги и шелестом карельского леса.
Вас ждёт:
- неповторимая Ладога и красота Ладожских шхер
- самый высокий водопад в Карелии
- деревня, входящая в состав Ассоциации самых красивых деревень России
- мраморный карьер Рускеала
- бани-фурако под открытым небом
- проживание в уютном шатре-полусфере на берегу самого большого озера Европы
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на жд вокзале Петрозаводска по времени прибытия поезда №018 из г. Москва, рассадка по внедорожникам.
Путь до г. Сортавала, посещение знаковых природных и исторических мест.
Первая остановка на маршруте - неофициальная столица юмора, карельская деревня Киндасово! Здесь проводят фестивали, юморины, на которых жители Карелии соревнуются в шутках и прибаутках.
Далее нас ждет экскурсия по Кинерме, одной из самых красивых деревень России, основанной более 440 лет назад. Прогулка по тихим деревенским улочкам среди старинных карельских домов, посещение часовни Смоленской Богоматери с иконостасом XVIII века, знакомство с крестьянским бытом.
Обед из блюд национальной кухни в доме-музее.
Следующая достопримечательность — самый высокий водопад в Карелии Белые мосты (Юканкоски). Его высота — 19 м.
К вечеру - прибытие на пристань и отправление на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут на моторных лодках или катере).
Размещение в уютных шатрах-полусферах.
Ужин из блюд карельской кухни.
Завтрак.
Пешая прогулка в сопровождении гида природной тропой по карельской тайге вглубь острова Хавус, осмотр геологических пород, возраст которых достигает 2,5 млрд. лет.
Выход на 40-метровую скалу Хауккариутта, с которой открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры.
Обед в специально оборудованном месте в районе скалы копченой рыбой, дегустация местных ягод свежего урожая.
Возвращение в глэмпинг, ужин.
Завтрак.
Кольцевой маршрут на мотолодках (в случае непогоды на закрытых катерах) по Ладожским шхерам, живописному архипелагу на севере Ладожского озера, состоящему из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы». Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время водной прогулки мы увидим несколько маяков и поднимемся на гору, откуда сможем финально полюбоваться неповторимыми просторами Ладоги.
Горячий обед на природе.
К вечеру - возвращение в глэмпинг. Ужин. При желании - отдых в бане-фурако.
Завтрак.
Рассказ о каменной истории Ладоги: какие камни здесь добывали и каково их происхождение.
Осмотр гранатовой жилы, которая проходит прямо по территории глэмпинга.
Отправление на катере на причал. Посадка в микроавтобусы. Наземная экскурсия в горный парк Рускеала (1 час в пути).
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
Обед в кафе.
Авторский «сад камней» в деревне Пуйколла, уникальную коллекцию которого, хозяин собирал на протяжении 30 лет.
Трансфер на вокзал г. Сортавала. Отъезд вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в двухместных купольных шатрах в глэмпинге (3 ночи)
- трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в первый день)
- услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
- все трансферы по маршруту
- транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, экспедиционные внедорожники, моторные лодки и катер)
- экскурсии и активные программы
- входные платы на экскурсионные объекты
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до ст. Петрозаводск, от ст. Сортавала
- дополнительные сутки размещения
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (100 руб./чел./сутки)
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