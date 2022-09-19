Золотая осень в глэмпинге

Встреча на жд вокзале Петрозаводска по времени прибытия поезда №018 из г. Москва, рассадка по внедорожникам.

Путь до г. Сортавала, посещение знаковых природных и исторических мест.

Первая остановка на маршруте - неофициальная столица юмора, карельская деревня Киндасово! Здесь проводят фестивали, юморины, на которых жители Карелии соревнуются в шутках и прибаутках.

Далее нас ждет экскурсия по Кинерме, одной из самых красивых деревень России, основанной более 440 лет назад. Прогулка по тихим деревенским улочкам среди старинных карельских домов, посещение часовни Смоленской Богоматери с иконостасом XVIII века, знакомство с крестьянским бытом.

Обед из блюд национальной кухни в доме-музее.

Следующая достопримечательность — самый высокий водопад в Карелии Белые мосты (Юканкоски). Его высота — 19 м.

К вечеру - прибытие на пристань и отправление на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут на моторных лодках или катере).

Размещение в уютных шатрах-полусферах.

Ужин из блюд карельской кухни.