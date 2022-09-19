Выходные в Карелии осень

Завтрак гостинице (шведский стол).

После завтрака встреча с гидом в холле гостиницы.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Прогулка по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд». Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

Обед с элементами национальной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

За доп. плату предлагаем следующие услуги и экскурсии:

1. Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (в пути 1 час 15 минут).​

Проводится в период летней навигации на Онежском озере (до середины октября). Cтоимость: 4 600 руб./ взрослый; 4 300 руб./пенсионер; 2 900 руб./ребенок 6 -16 лет; 2 500 руб./ребенок от 2 до 5 лет включительно; бесплатно - дети до 1,99 лет (не включительно)

2. Двух-часовое сафари на квадроциклах. Стоимость: 6 900 руб./чел. - один человек на квадроцикле; 4 500 руб./чел. – два человека на квадроцикле.

В стоимость входит: аренда квадроциклов CF-MOTO, ГСМ, работа инструктора, экипировка (водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник, перчатки).

Трансфер к месту проката не включен в стоимость.

3. Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей. Стоимость: 2 000 руб./чел.