Выходные в Карелии осень
В программе: Петрозаводск - Рускеала - Марциальные воды - водопад Кивач - вулкан Гирвас По желанию (за доп. плату): остров Кижи / сафари на квадроциклах / питомник ездовых собак и северных оленей
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Петрозаводск.
Самостоятельное размещение в выбранной гостинице по расчетному часу. До расчетного часа вещи можно бесплатно оставить в камере хранения гостиницы.
Свободный день.
Завтрак гостинице (шведский стол).
После завтрака встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Прогулка по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд». Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
Обед с элементами национальной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.
За доп. плату предлагаем следующие услуги и экскурсии:
1. Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (в пути 1 час 15 минут).
Проводится в период летней навигации на Онежском озере (до середины октября). Cтоимость: 4 600 руб./ взрослый; 4 300 руб./пенсионер; 2 900 руб./ребенок 6 -16 лет; 2 500 руб./ребенок от 2 до 5 лет включительно; бесплатно - дети до 1,99 лет (не включительно)
2. Двух-часовое сафари на квадроциклах. Стоимость: 6 900 руб./чел. - один человек на квадроцикле; 4 500 руб./чел. – два человека на квадроцикле.
В стоимость входит: аренда квадроциклов CF-MOTO, ГСМ, работа инструктора, экипировка (водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник, перчатки).
Трансфер к месту проката не включен в стоимость.
3. Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей. Стоимость: 2 000 руб./чел.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала». Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).
По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Экскурсия в горном парке «Рускеала».
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Возвращение в Петрозаводск вечером.
Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» - вулкан Гирвач - водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее увидим древний вулкан Гирвас – уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только – он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Еще один природный шедевр водопад «Кивач».
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора..». Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают. Здесь же вы увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск. Трансфер на жд вокзал.
Отъезд вечерними поездами после 17 часов.
Стоимость
Гостиница Северная
Гостиница Заречная
Важно:
- Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
- В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании.
- Страховка в стоимость тура не включена.
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории (3 ночи в г. Петрозаводске)
- питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- посещение фирменного магазина «Алковорлд»
- экскурсия в горный парк «Рускеала»
- экскурсия на курорт «Марциальные воды», вулкан Гирвас и в заповедник «Кивач»
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида и сопровождающего 3 дня
Оплачивается отдельно
- проезд до г. Петрозаводска к месту начала тура и обратно (жд / авиа / на своем транспорте)
- питание, не включенное в стоимость тура
- услуги, не включенные в стоимость тура
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