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Волшебная Карелия - осень

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вас ждет насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии. 4 дня Вы проведете в атмосфере сказки:

  • насладитесь красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, Горный парк «Рускеала» и мраморный каньон, объекты культуры 18 века
  • исследуете интересные факты развития Карельской культуры в рамках экскурсионных программ
  • попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настройки и чаи из северных карельских трав, фермерские сыры и другие продукты Карелии
  • познакомитесь с арктическими ездовыми собаками 4х пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях. Среди них есть любимец английского принца Гарри. 80 пушистых хвостов, для которых человек – высшее благо. Вы ощутите всю доброту и безусловную любовь наших питомцев
  • совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром
  • согреетесь у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку
  • напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Это возможность, которую могут осуществить в год не более 150 человек во всем мире. А теперь такая возможность есть и у Вас! Разве не чудо?!
  • и еще много разных удовольствий для Вашего тела и духа

Программа тура

День 1
Столица Карелии

Трансфер.

Знакомство с Домом полярника и Домом хаски, размещение.

Завтрак по-карельски.

Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам и травяного чая «с дымком».

Знакомство со столицей Карелии -  г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера. Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.

Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника.

День 2
Рускеала

Завтрак полярника.

Посещение горного парка «Рускеала» - основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории, заполненный грунтовыми водами, бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника и легкий перекус вечерний.

Торжественный  ужин с дегустацией у камина.

День 3
В гостях у хаски

Поздний завтрак «Арктика – выбор сильных!».

Программа «В гостях у хаски» с пикником – экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок с морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).

Ужин – традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

Баня на дровах для желающих.

Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.

День 4
По золотому кольцу Карелии

Завтрак путешественника.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды». Вы увидите гору 1000 зайцев и подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии. Программа на целый день. Обед в пути.

Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Заключительный ужин в ресторане «Карелия».

Стоимость

Включено в стоимость

  • Все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж/д-вокзала и аэропорта и обратно 
  • Катание собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе HuskyMoa в Доме полярника или Доме Хаски 
  • Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития       
  • Страховка
  • Торжественный ужин с безалкогольными и алкогольными напитками разного уровня крепости   
  • Работа фотографа – предоставляется доступ к фотоархиву мероприятия
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы        

Оплачивается отдельно

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