Волшебная Карелия - осень

Трансфер.

Знакомство с Домом полярника и Домом хаски, размещение.

Завтрак по-карельски.

Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам и травяного чая «с дымком».

Знакомство со столицей Карелии - г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера. Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.

Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника.