Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

В Карелию на 5 дней осень

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии.

Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгита, посещение водопадов Кивач и Ахвенкоски, первого российского курорта Марциальные воды посещение удивительно живописного горного парка Рускеала.

Предоставляется возможность за дополнительную плату отправиться на о. Кижи - объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в питомник хаски. 

Тур проводится в составе сборной группы от 2 человек! Подходит для детей 7+. Без физических нагрузок!

Программа тура

День 1
День заезда

Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.

День 1
День заезда

Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.

День 1
День заезда

Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.

День 1
День заезда

Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.

День 1
День заезда

Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.

День 2
Обзорная экскурсия по Петрозаводску - центр шунгита - питомник хаски (по желанию за доп. плату)

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.

Завтрак «шведский стол». 

Обзорная экскурсия по столице Карелии - городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк! 

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Экскурсия за доп.плату по желанию в питомник Хаски.

Стоимость взрослые - 5 800 руб/чел, дети до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.

12:00 - Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, где также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Возвращение в гостиницу.

День 3
Свободный день или поездка на Кижи (за доп. плату)

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Сегодня можно посвятить день самостоятельному изучению города или съездить на экскурсию за доп. плату.

Программа экскурсии «Путешествие на остров Кижи через Заонежье.

Стоимость взрослые - 5 600 руб/чел., школьники – 5 300 руб/чел.

07:00 - Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00 (продолжительность до 15 часов).

Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа или д. Оятивщины (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту).

Трансфер  до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10»).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.).

Вы совершите увлекательное путешествие до о. Кижи, посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Пока лед на Онежском озере еще не встал, у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье. 

День 4
Рускеальский горный парк

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Ранний выезд в горный парк Рускеала. В дороге остановка у рускеальского водопадов Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».

Вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте - 300 руб. Экскурсия в горный парк Рускеала - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч.15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Позднее возвращение в гостиницу.

День 5
Марциальные воды и водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 

Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00.

Стоимость

Гостиница Фрегат

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
37 500 ₽
Двухместное размещение
30 500 ₽
Взрослый на доп.месте
25 000 ₽
Внимание: фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Включено в стоимость

  • Проживание в отеле 4*
  • Питание по программе (5 завтраков)
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Посещение музея природы заповедника Кивач
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч.15 мин.
  • Экскурсия Курорт Марциальные воды
  • Входные билеты
  • Работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д проезд
  • Экскурсия в питомник Хаски, взрослые - 5 800 руб/чел, дети до 12 лет - 4 100 руб/чел.
  • Экскурсия на остров Кижи, взрослые - 5 600 руб/чел, школьники - 5 300 руб/чел.

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений