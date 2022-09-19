В Карелию на 5 дней осень
За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии.
Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгита, посещение водопадов Кивач и Ахвенкоски, первого российского курорта Марциальные воды посещение удивительно живописного горного парка Рускеала.
Предоставляется возможность за дополнительную плату отправиться на о. Кижи - объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в питомник хаски.
Тур проводится в составе сборной группы от 2 человек! Подходит для детей 7+. Без физических нагрузок!
Вас ждет:
Программа тура
Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.
Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.
Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.
Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.
Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.
Завтрак «шведский стол».
Обзорная экскурсия по столице Карелии - городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Экскурсия за доп.плату по желанию в питомник Хаски.
Стоимость взрослые - 5 800 руб/чел, дети до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.
12:00 - Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, где также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!
Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Сегодня можно посвятить день самостоятельному изучению города или съездить на экскурсию за доп. плату.
Программа экскурсии «Путешествие на остров Кижи через Заонежье.
Стоимость взрослые - 5 600 руб/чел., школьники – 5 300 руб/чел.
07:00 - Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00 (продолжительность до 15 часов).
Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа или д. Оятивщины (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту).
Трансфер до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10»).
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.).
Вы совершите увлекательное путешествие до о. Кижи, посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Пока лед на Онежском озере еще не встал, у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Ранний выезд в горный парк Рускеала. В дороге остановка у рускеальского водопадов Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте - 300 руб. Экскурсия в горный парк Рускеала - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч.15 мин.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Позднее возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00.
Стоимость
Гостиница Фрегат
Включено в стоимость
- Проживание в отеле 4*
- Питание по программе (5 завтраков)
- Трансфер
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
- Экскурсия на водопад Кивач
- Посещение музея природы заповедника Кивач
- Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
- Экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч.15 мин.
- Экскурсия Курорт Марциальные воды
- Входные билеты
- Работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д проезд
- Экскурсия в питомник Хаски, взрослые - 5 800 руб/чел, дети до 12 лет - 4 100 руб/чел.
- Экскурсия на остров Кижи, взрослые - 5 600 руб/чел, школьники - 5 300 руб/чел.
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