В Карелию на 4 дня осень
Добро пожаловать на увлекательный тур в Карелию!
Вы познакомитесь с главными красотами республики всего за 4 дня. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгита, посещение водопадов Кивач и Ахвенкоски, посещение удивительно живописного горного парка Рускеала.
За дополнительную плату возможность отправиться на о. Кижи - объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, питомник ездовых собак - хаски.
Проводится в составе сборной группы до 10 человек! Подходит для детей 7+. Без физических нагрузок!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.
Завтрак «шведский стол».
Обзорная экскурсия по столице Карелии - городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Окончание экскурсии в 12:00 у вашей гостиницы. 15:00 Самостоятельное размещение в гостинице 4*.
Экскурсия за доп.плату по желанию в питомник Хаски.
Стоимость взрослые - 5 800 руб/чел, дети до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.
12:00 - Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, где также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!
Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Ранний выезд в горный парк Рускеала. В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте - 300 руб. Экскурсия в горный парк Рускеала - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч.15 мин.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Позднее возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00.
Стоимость
Гостиница Фрегат
Включено в стоимость
- Проживание в отеле 4*
- Питание по программе (4 завтрака)
- Трансфер
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия на Марциальные воды
- Экскурсия на водопад Кивач
- Посещение музея природы заповедника Кивач
- Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
- Экскурсия в Рускеальский горный парк- Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч.15 мин.
- Входные билеты
- Работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д проезд
- Экскурсия в питомник Хаски. Стоимость взрослые - 5 800 руб/чел, дети до 12 лет- 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.
- Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье. Стоимость взрослые - 5 600 руб/чел., школьники– 5 300 руб/чел.
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