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В Карелию на 4 дня осень

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Добро пожаловать на увлекательный тур в Карелию!

Вы познакомитесь с главными красотами республики всего за 4 дня. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгита, посещение водопадов Кивач и Ахвенкоски, посещение удивительно живописного горного парка Рускеала.

За дополнительную плату возможность отправиться на о. Кижи - объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, питомник ездовых собак - хаски.

Проводится в составе сборной группы до 10 человек! Подходит для детей 7+. Без физических нагрузок!

Программа тура

День 1
Обзорная экскурсия по Петрозаводску - центр шунгита - питомник хаски (по желанию за доп. плату)

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.

Завтрак «шведский стол». 

Обзорная экскурсия по столице Карелии - городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк! 

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Окончание экскурсии в 12:00 у вашей гостиницы. 15:00 Самостоятельное размещение в гостинице 4*.

Экскурсия за доп.плату по желанию в питомник Хаски.

Стоимость взрослые - 5 800 руб/чел, дети до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.

12:00 - Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, где также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Возвращение в гостиницу.

День 3
Рускеальский горный парк

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Ранний выезд в горный парк Рускеала. В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».

Вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте - 300 руб. Экскурсия в горный парк Рускеала - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч.15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Позднее возвращение в гостиницу.

День 4
Марциальные воды и водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 

Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00.

Стоимость

Гостиница Фрегат

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Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
34 500 ₽
Двухместное размещение
28 500 ₽
Взрослый на доп.месте
23 400 ₽
Внимание: фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Включено в стоимость

  • Проживание в отеле 4*
  • Питание по программе (4 завтрака)
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на Марциальные воды
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Посещение музея природы заповедника Кивач
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк- Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч.15 мин.
  • Входные билеты
  • Работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д проезд
  • Экскурсия в питомник Хаски. Стоимость взрослые - 5 800 руб/чел, дети до 12 лет- 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.
  • Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье. Стоимость взрослые - 5 600 руб/чел., школьники– 5 300 руб/чел.

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