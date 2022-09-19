В Карелии есть, осень
Традиционная кухня - один из самых приятных способов познакомиться с культурой региона. В Карелии, конечно, надо есть рыбу во всех видах. Это и наваристая уха со сливками «лохикейтто», нежнейшая форель на гриле, ряпушковая или щучья икра, лосось слабой соли с укропом и домашним сыром на кусочке черного хлеба… Не менее популярна и карельская выпечка, которая подается у нас в каждом ресторане и кафе: калитки, сканцы или пироги с ягодами. Калитке даже целый праздник посвятили! В нашей кухне есть дичь - оленина, лосятина, медвежатина, которую подают с необычным брусничным соусом. Приглашаем прикоснуться к этому празднику жизни!
У вас есть возможность всего за 2 дня:
- посетить карельскую сыроварню и продегустировать сыры разнообразных сортов
- попробовать традиционные карельские блюда в современной интерпретации и авторском прочтении, с использованием модных техник приготовления и малоизвестных карельских пряных трав
- оценить новую авторскую карельскую кухню с ее сложными сочетаниями вкусов и текстур, в более элегантном и легком формате блюд
- приготовить своими руками карельские пирожки «калитки» и финскую уху «лохикейтто» в сказочном чуме посреди соснового бора
- увидеть одну из самых красивых деревень России - Кинерму и отведать домашний обед от карельской хозяйки
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Петрозаводск утренним поездом, сбор группы у центрального входа на ж/д вокзале. Гид встречает с табличкой «Лукоморье» 08:00 - 09:00 Завтрак в ресторане города. 09:00 - 11:00 Знакомство с городом – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
11:00 - 12:00 Далее мы посетим уникальную выставку «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия. На новой экспозиции вас ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира! И, конечно, «Калевала» немыслима без мельницы Сампо! Экспозиция производит незабываемое впечатление, как на взрослых, так и на детей.
12:00 - 15:00 Далее едем в сыроварню, которая находится в живописном местечке вблизи реки Шуя и озера Вагатозеро на территории старинной карельской деревни Нижняя Салма. Вас ждет дегустация продукции и рассказ о производстве, ремесленном сыроварении и производимых сырах. Сыроварня производит итальянские сыры: мягкие, полутвердые, твердые с использованием цельного молока высшего сорта из 100% натуральных ингредиентов. По окончании у вас будет возможность купить сыр по ценам производителя!
Возвращение в Петрозаводск.
15:00 - 16:00 Обед-дегустация «Традиционная кухня Карелии» в выставочно-дегустационном арт-пространстве «В Карелии есть». Вы попробуете несколько карельских блюд и узнаете способы их приготовления.
16:00 - 17:00 Мастер-класс по приготовлению калиток. Мы всё расскажем, всё покажем, обязательно дадим важные лайфхаки, которые обычно кулинары держат в секрете. Вы поработаете с аутентичными бабушкиными скалками, опробуете различные защипы и формы, а дальше … насладитесь вкуснейшими, горячими калитками собственного производства.
17:00 - 19:00 Размещение в Спа-отеле «Карелия» в номерах категории «стандарт».
19:00 - 21:00 Ужин и дегустация в первом и единственном в мире ресторане традиционной карельской кухни «Карельская горница».
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории в Спа-отеле "Карелия 4*" (1 ночь)
- питание по программе: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- аренда транспорта и все трансферы по программе
- все входные платы в музеи и заповедники
- экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
- обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- экскурсия по сыроварне с дегустацией продукции и напитков, посещение лавки
- обед-дегустация "Традиционная кухня Карелии" в выставочно-дегустационном арт-пространстве "В Карелии есть"
- мастер-класс по приготовлению "Лохикейтто"
- мастер-класс по изготовлению карельских калиток
- экскурсия по питомнику хаски
- экскурсия по карельской деревне Кинерма
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- услуги, указанные в программе за дополнительную плату
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