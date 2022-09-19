В Карелии есть, осень

Прибытие в Петрозаводск утренним поездом, сбор группы у центрального входа на ж/д вокзале. Гид встречает с табличкой «Лукоморье» 08:00 - 09:00 Завтрак в ресторане города. 09:00 - 11:00 Знакомство с городом – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

11:00 - 12:00 Далее мы посетим уникальную выставку «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия. На новой экспозиции вас ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира! И, конечно, «Калевала» немыслима без мельницы Сампо! Экспозиция производит незабываемое впечатление, как на взрослых, так и на детей.

12:00 - 15:00 Далее едем в сыроварню, которая находится в живописном местечке вблизи реки Шуя и озера Вагатозеро на территории старинной карельской деревни Нижняя Салма. Вас ждет дегустация продукции и рассказ о производстве, ремесленном сыроварении и производимых сырах. Сыроварня производит итальянские сыры: мягкие, полутвердые, твердые с использованием цельного молока высшего сорта из 100% натуральных ингредиентов. По окончании у вас будет возможность купить сыр по ценам производителя!

Возвращение в Петрозаводск.

15:00 - 16:00 Обед-дегустация «Традиционная кухня Карелии» в выставочно-дегустационном арт-пространстве «В Карелии есть». Вы попробуете несколько карельских блюд и узнаете способы их приготовления.

16:00 - 17:00 Мастер-класс по приготовлению калиток. Мы всё расскажем, всё покажем, обязательно дадим важные лайфхаки, которые обычно кулинары держат в секрете. Вы поработаете с аутентичными бабушкиными скалками, опробуете различные защипы и формы, а дальше … насладитесь вкуснейшими, горячими калитками собственного производства.

17:00 - 19:00 Размещение в Спа-отеле «Карелия» в номерах категории «стандарт».

19:00 - 21:00 Ужин и дегустация в первом и единственном в мире ресторане традиционной карельской кухни «Карельская горница».