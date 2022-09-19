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В Карелии есть, осень

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Традиционная кухня - один из самых приятных способов познакомиться с культурой региона. В Карелии, конечно, надо есть рыбу во всех видах. Это и наваристая уха со сливками «лохикейтто», нежнейшая форель на гриле, ряпушковая или щучья икра, лосось слабой соли с укропом и домашним сыром на кусочке черного хлеба… Не менее популярна и карельская выпечка, которая подается у нас в каждом ресторане и кафе: калитки, сканцы или пироги с ягодами. Калитке даже целый праздник посвятили! В нашей кухне есть дичь - оленина, лосятина, медвежатина, которую подают с необычным брусничным соусом. Приглашаем прикоснуться к этому празднику жизни!

У вас есть возможность всего за 2 дня: 

  • посетить карельскую сыроварню и продегустировать сыры разнообразных сортов
  • попробовать традиционные карельские блюда в современной интерпретации и авторском прочтении, с использованием модных техник приготовления и малоизвестных карельских пряных трав
  • оценить новую авторскую карельскую кухню с ее сложными сочетаниями вкусов и текстур, в более элегантном и легком формате блюд
  • приготовить своими руками карельские пирожки «калитки» и финскую уху «лохикейтто» в сказочном чуме посреди соснового бора
  • увидеть одну из самых красивых деревень России - Кинерму и отведать домашний обед от карельской хозяйки

Программа тура

День 1
Петрозаводск, выставка "Вселенная Калевала", сыроварня, дегустации и мастер-класс

Прибытие в Петрозаводск утренним поездом, сбор группы у центрального входа на ж/д вокзале. Гид встречает с табличкой «Лукоморье» 08:00 - 09:00 Завтрак в ресторане города. 09:00 - 11:00 Знакомство с городом – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

11:00 - 12:00 Далее мы посетим уникальную выставку «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия. На новой экспозиции вас ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира! И, конечно, «Калевала» немыслима без мельницы Сампо! Экспозиция производит незабываемое впечатление, как на взрослых, так и на детей.

12:00 - 15:00 Далее едем в сыроварню, которая находится в живописном местечке вблизи реки Шуя и озера Вагатозеро на территории старинной карельской деревни Нижняя Салма. Вас ждет дегустация продукции и рассказ о производстве, ремесленном сыроварении и производимых сырах. Сыроварня производит итальянские сыры: мягкие, полутвердые, твердые с использованием цельного молока высшего сорта из 100% натуральных ингредиентов. По окончании у вас будет возможность купить сыр по ценам производителя!

Возвращение в Петрозаводск.

15:00 - 16:00 Обед-дегустация «Традиционная кухня Карелии» в выставочно-дегустационном арт-пространстве «В Карелии есть». Вы попробуете несколько карельских блюд и узнаете способы их приготовления.

16:00 - 17:00 Мастер-класс по приготовлению калиток. Мы всё расскажем, всё покажем, обязательно дадим важные лайфхаки, которые обычно кулинары держат в секрете. Вы поработаете с аутентичными бабушкиными скалками, опробуете различные защипы и формы, а дальше … насладитесь вкуснейшими, горячими калитками собственного производства.

17:00 - 19:00 Размещение в Спа-отеле «Карелия» в номерах категории «стандарт».

19:00 - 21:00 Ужин и дегустация в первом и единственном в мире ресторане традиционной карельской кухни «Карельская горница».

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной категории в Спа-отеле "Карелия 4*" (1 ночь)
  • питание по программе: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
  • аренда транспорта и все трансферы по программе
  • все входные платы в музеи и заповедники
  • экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
  • экскурсия по сыроварне с дегустацией продукции и напитков, посещение лавки
  • обед-дегустация "Традиционная кухня Карелии" в выставочно-дегустационном арт-пространстве "В Карелии есть"
  • мастер-класс по приготовлению "Лохикейтто"
  • мастер-класс по изготовлению карельских калиток
  • экскурсия по питомнику хаски
  • экскурсия по карельской деревне Кинерма

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты
  • услуги, указанные в программе за дополнительную плату

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