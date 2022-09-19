Осенний кешбэк в Карелии 2022
Карелия прекрасна в любое время года. Приглашаем Вас в настоящую осеннюю сказку, где можно загадать желание у подножия водопада Кивач, узнать о волшебных свойствах карельской железистой воды и даже попробовать ее, а также посетить знаменитый мраморный каньон «Рускеала», окунувшись в прошлое, прокатиться на ретро-поезде, созерцая волшебные пейзажи карельской природы. Добро пожаловать
Мы разработали тур, в который будет интересно отправиться и взрослым, и детям! Включено - качественное питание, комфортабельный автобус и лицензированный гид. Неизменная классика путешествий: самые посещаемые локации в Карелии!
Вас ждет:
- Горный парк «Рускеала», самый посещаемый природный объект в Карелии
- Рускеальские водопады Ахинкоски - место съёмок знаменитых фильмов
- живописный залив Ладожского озера - Кирьявалахти
- Авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней»
- Чистейший воздух и второй по величине равнинный водопад Европы в заповеднике Кивач
- Поездка в резиденцию карельского Деда Мороза - Талвиукко
- Верные друзья человека — собаки породы хаски и благородные северные олени
- Знакомство со столицей Карелии — Петрозаводском
- Мастер-класс по калиткам
- Национальные блюда и карельские напитки с изюминкой
- Сказочное путешествие с уникальными куклами ручной работы в частной галерее «Дом Куклы»
- Знакомство с загадочным минералом Шунгит
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07.50 (по прибытии поезда № 018).
Завтрак в кафе/ресторане города.
Побывать в Карелии, это значит обязательно посетить Резиденцию Главного Деда Мороза Карелии – Талвиукко!
Она работает целый год. Вас радушно встретят помощники карельского Деда Мороза и покажут удивительные вещи: ферму настоящих северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, крупнейший в России.
В Резиденции Главного Деда Мороза Карелии вы встретитесь с легендарным Талвиукко и увидите, как под одной крышей соседствуют все времена года, а в гостеприимном Дворце Карельской Снегурочки Лумикки, где поселились волшебные чудеса, вы сможете увидеть любимые достопримечательности Карелии в миниатюре. Желания можно загадывать круглый год – они обязательно сбудутся!
Обед в кафе/ресторане города.
В частном музее «Дом Куклы» нас ждут уникальные куклы ручной работы, стилизованные залы, интереснейшие рассказы экскурсовода, карельские сувениры.
Вы познакомитесь с Карельскими домовыми, лешими, дивиками, кикиморами и водяными. Каждая кукла индивидуальна, имеет свой характер и настроение. Они воздействуют на людей эмоционально, излучают тепло, завораживают.
Размещение в выбранной гостинице после завершения экскурсионной программы.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия. Петрозаводск – ровесник Санкт-Петербурга и столица популярного места для семейного отдыха - Республики Карелия. Мы познакомимся с архитектурными и природными достопримечательностями города, а также посетим знаменитую городскую набережную и увидим необыкновенные скульптуры.
После приятной прогулки Национальный музей Республики Карелия будет рад принять вас на интерактивную программу — путешествие по трем эпохам истории Карелии. Вас ждут тайны наскальных рисунков и средневековые рыцари, таинственные карельские руны и звуки кантеле, истории о добрых домашних духах и секреты карельской кухни.
Вы слышали о калитках? Калитки – небольшие открытые пирожки. Они являются традиционным блюдом карельской и вепсской кухни. Сегодня вы не только попробуете эту национальную выпечку, но и посетите мастер-класс по её приготовлению.
Обед с чаепитием со свежевыпеченными калитками.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы – и путешествие в Северное Приладожье начинается!
Мы отправляемся в дальний путь по комфортной трассе. В пути ждет авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней».
Чем ближе мы к Северному Приладожью, тем ближе Ладога – самое крупное озеро Европы. Мы обязательно полюбуемся на Залив Ладожского озера - Кирьявалахти, он поражает своей живописностью: высокие гранитные скалы, наполненные кристально чистой водой, переливающейся в лучах солнца.
В пути сделаем остановку у живописных водопадов Ахинкоски, популярной кино локации у режиссёров, снимавших на этом месте фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».
Горный парк «Рускеала» – вдоль левого берега реки Тохмайоки в процессе добычи мрамора образовались три карьера. Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой. Рускеальский мрамор цвета белых ночей добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины! Экскурсия в горном парке.
Свободное время.
Прибытие в Петрозаводск. Отдых в гостинице.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на загородную экскурсию.
Марциальные воды — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом. Мы продегустируем железистую чудодейственную водичку и осмотрим церковь XVIII века, построенную по эскизам самого Петра.
После посетим водопад Кивач, который является самой известной туристической локацией одноименного заповедника. Узнаем, чем вдохновил этот «северный богатырь» первого карельского губернатора Гавриилу Романовича Державина, посвятившего водопаду одноименную оду.
Мы позаботились о том, чтобы у Вас было достаточно времени прогуляться по каменистым тропинкам вдоль водопада, сделать фото на память на смотровых площадках, посетить Музей природы, дендрарий и узнать секреты карельской березы. Территория заповедника, доступная для прогулок, очень уютна и имеет живописные природные фото локации.
Обед в пути следования.
Недалеко от заповедника расположился эко-комплекс с питомником ездовых собак и оленьей фермой.
Здесь мы узнаем об освоении северных территорий карелами, о жизни и быте оленеводов. Северные олени — добрые и любознательные создания — будут очень рады познакомиться, особенно если угостить их любимым природным лакомством — ягелем. Общение с ездовыми собачками породы хаски подарит массу неповторимых и незабываемых эмоций. Наибольший восторг животные вызывают у детей, хотя и взрослые никогда не скрывают своей радости от контакта с живой природой.
Для знакомства с древним минералом – шунгитом – заедем на шунгитовое производство. Там расскажут, что шунгит – это минерал, аналога которому нет – как по целебным качествам, так и по многообразию свойств.
До 18.30 Возвращение в Петрозаводск, трансфер на жд вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание в номерах выбранной категории 4 дня/3 ночи
- Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение лицензированными гидами
- Посещение Резиденции Карельского Деда Мороза
- Посещение Частного Музея «Дом Куклы»
- Входные билеты в Национальный Музей РК
- Мастер-класс по калиткам
- Авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней»
- Осмотр красивейшего залива Кирьявалахти
- Экскурсия в горном парке «Рускеала»
- Осмотр водопадов Ахинкоски
- Экскурсия и посещение Музея природы и Дендропарка в заповеднике «Кивач»
- Посещение первого Российского курорта – Марциальные воды
- Посещение питомника хаски и северных оленей
- Посещение шунгитового центра
- Трансфер на жд вокзал г. Петрозаводск
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
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