Осенний кешбэк в Карелии 2022

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07.50 (по прибытии поезда № 018).

Завтрак в кафе/ресторане города.

Побывать в Карелии, это значит обязательно посетить Резиденцию Главного Деда Мороза Карелии – Талвиукко!

Она работает целый год. Вас радушно встретят помощники карельского Деда Мороза и покажут удивительные вещи: ферму настоящих северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, крупнейший в России.

В Резиденции Главного Деда Мороза Карелии вы встретитесь с легендарным Талвиукко и увидите, как под одной крышей соседствуют все времена года, а в гостеприимном Дворце Карельской Снегурочки Лумикки, где поселились волшебные чудеса, вы сможете увидеть любимые достопримечательности Карелии в миниатюре. Желания можно загадывать круглый год – они обязательно сбудутся!

Обед в кафе/ресторане города.

В частном музее «Дом Куклы» нас ждут уникальные куклы ручной работы, стилизованные залы, интереснейшие рассказы экскурсовода, карельские сувениры.

Вы познакомитесь с Карельскими домовыми, лешими, дивиками, кикиморами и водяными. Каждая кукла индивидуальна, имеет свой характер и настроение. Они воздействуют на людей эмоционально, излучают тепло, завораживают.

Размещение в выбранной гостинице после завершения экскурсионной программы.